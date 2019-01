Žiletkáři v reklamě kritizují harašení a chlapáky. U některých narazili

Téměř dvouminutový spot „Věříme“, který společnost Gillette tento týden dala na sociální sítě, ukazuje příklady sexismu ve filmech, na pracovních poradách nebo násilí mezi chlapci a muži.

„Šikana, hnutí #MeToo proti sexuálnímu harašení, toxická maskulinita... Je to opravdu pro muže to nejlepší?“ říká hlas v podkresu. Jde o narážku na třicet let starý a stále platný slogan firmy „The best man can get“ (v překladu Pro muže to nejlepší). Ten se v klipu mění na “The best men can be” (v překladu To nejlepší z muže).

Podle reklamy se už nejde dál vymlouvat na to, že „chlapi jsou prostě chlapi“. Teď přišel čas na změnu. Spot v závěru ukazuje, jak muži mohou ukončit rvačku, zastat se někoho nebo být pozornými otci.

Reakce na reklamu byly různé, od chvály za progresivní přístup až po výzvy k bojkotu firmy. Každopádně jich bylo dost. Na kanálu YouTube klip za 48 hodin viděly čtyři miliony lidí, píše The Guardian.



Sociální sítě YouTube a Twitter zaplavily naštvané reakce. Některé muže reklama uráží, jiní tvrdí, že jde o feministickou propagandu. Další poukazují na to, že jak je vidno z reakcí, klip ťal do živého.

Například 71letý americký herec James Woods, držitel cen Emmy a prominentní podporovatel Donalda Trumpa, obvinil Gillette, že se přidala ke kampani „jak jsou muži strašní“ a odmítl dál používat její výrobky. Ultrapravicový časopis The New American reklamu obvinil z toho, že je založená na mnoha mylných domněnkách a dodal, že muži jsou divočejším pohlavím, a proto jsou sice nebezpeční, ale také dynamičtí.

„Čekali jsme, že to vyvolá debatu. Ta je nyní nutná. Když o tom nebudeme diskutovat, nic se reálně nezmění,“ cituje CNN Pankaje Bhallu, severoamerického šéfa pro značku Gillette. Bhalla doufá, že muže reklama inspiruje k tomu, aby napodobili herce v klipu a ukázali dětem, jak se postavit špatnému chování a jak zacházet s ostatními lidmi s respektem.

„Reklama není o toxické maskulinitě. Je to o mužích, kteří se každý den snaží být lepším příkladem pro nadcházející generaci,“ míní Bhalla. „Cílem bylo jen říct, že náš společný nepřítel je nedělat nic.“