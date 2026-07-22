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Za plavbu půlroční plat navíc. Rejdaři vábí námořníky do pekla Hormuzu

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  20:00
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026

Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží 8. července 2026 | foto: Reuters

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Rejdařské společnosti se snaží přesvědčit posádky, aby navzdory pokračujícím útokům proplouvaly Hormuzským průlivem. Námořníkům nabízejí mimořádné odměny, které mohou dosahovat až šesti měsíčních platů. Členové posádek tak řeší, zda vysoký bonus stojí za riziko, že se z plavby nemusí vrátit.

Společnost Sinokor Group, která provozuje největší flotilu ropných supertankerů na světě, nabídla námořníkům za zpáteční plavbu Hormuzským průlivem bonus ve výši šesti měsíčních platů, píše agentura Bloomberg. Mimořádné odměny ale v posledních týdnech nabízejí také další rejdařské společnosti.

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Od vypuknutí války na konci února se v Perském zálivu a jeho okolí stalo terčem útoku nejméně 59 obchodních lodí. Podle agentury OSN pro námořní dopravu při těchto incidentech zahynulo ¨již 17 námořníků. Nebezpečí navíc nepolevuje. Jen během předchozího týdne přišli při útocích o život nejméně dva členové posádek a další loď musela být v pondělí opuštěna.

Plavba trvá přibližně měsíc

Bonus ve výši až šesti měsíčních platů tak odpovídá riziku, které plavba oblastí představuje. Námořníci by měli doplout pro ropu do Saúdské Arábie nebo Iráku a náklad poté vyložit v Ománském zálivu. Celá zpáteční cesta má trvat přibližně měsíc.

I takto štědré bonusy se majitelům tankerů mohou vyplatit. Za cestu do Perského zálivu a zpět totiž mohou inkasovat miliony dolarů. Výrazně zdražilo také pojištění lodí proplouvajících nebezpečnou oblastí. Největší osobní riziko ale stále nesou samotní námořníci.

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„Některé společnosti nabízejí opravdu obrovské bonusy,“ potvrdil pro Bloomberg Pradeep Chawla, předseda organizace GlobalMET, která se zaměřuje na vzdělávání a výcvik námořníků. Podle něj z lodí odchází velké množství členů posádek, dopravcům se však stále daří najít jiné lidi ochotné nebezpečnou cestu podstoupit.

Výše odměn se mezi jednotlivými firmami výrazně liší. Lidé, kteří zajišťují posádky pro lodě mířící přes Hormuzský průliv, podle agentury Bloomberg většinou narážejí na nižší nabídky, než je šest měsíčních platů. Některé společnosti však k měsíčnímu kontraktu přidávají bonus odpovídající dalším dvěma měsícům mzdy.

Kapitán tankeru má až 315 tisíc korun měsíčně

Nejlépe placeným člověkem na palubě bývá kapitán, který si na ropném tankeru může vydělat až 15 tisíc dolarů měsíčně, tedy zhruba 315 tisíc korun. Řadový člen posádky naproti tomu běžně dostává kolem 1 500 dolarů, v přepočtu asi 31 500 korun. Námořníci, kteří odmítnou vplout do nebezpečné oblasti, mají právo požádat o vystoupení z lodi a nechat se nahradit.

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Viditelný provoz v Hormuzském průlivu v posledních dnech klesá. Není však jasné, kolik plavidel oblastí ve skutečnosti stále proplouvá. Některé lodě totiž vypínají satelitní vysílače a jejich pohyb tak není možné veřejně sledovat, uzavírá agentura Bloomberg.

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