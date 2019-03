Lid vs. internetoví obři. Evropané v průzkumu volají po nových pravidlech

Zaspali jste. Tak zní vzkaz europoslancům ze strany obyvatel České republiky, Francie, Německa, Polska, Španělska, Itálie, Řecka a Rumunska. Plných 64 procent dotázaných má za to, že Evropský parlament (EP) za poslední období neučinil v oblasti regulace velkých technologických společností dost. Sběr dat u 6 600 občanů EU proběhl před hlasováním o nové směrnici autorského zákona.

Podle té by nadnárodním firmám jako Facebook nebo Google nově připadla povinnost kontrolovat autorský obsah, který uživatelé zveřejňují na jejich platformách. K tomu má pomocí implementace automatických filtrů, které by nedovolily uveřejnit obsah, na který má právo někdo jiný. To však internetovým platformám vadí. Obecně argumentují tím, že nová směrnice omezí svobodu na internetu a v nejčernějším scénáři odstřihne uživatele od části informací.

„Vývoj takový filtrů je navíc velice nákladný. Malá firma si ho nemůže dovolit a musela by se spoléhat na technologie velkých firem,“ zmínil pro iDNES.cz Mikuláš Peksa (Piráti).

Unijní státy včetně Česka žádaly v této věci o výjimky pro malé firmy, pro které by postihy mohly být likvidační. Filtrovací povinnost se tak podle kompromisní verze nemá týkat společností mladších tří let s ročním obratem méně než deset milionů eur (258 milionů korun) a méně než pěti miliony uživatelů měsíčně. V praxi by se tak v Česku týkala jen hrstky největších internetových firem.

Peníze pro kreativce

Většina Evropanů si navíc myslí, že technologičtí giganti se chovají nefér. Čtyřiasedmdesát procent z nich má za to, že když velké technologické firmy mluví o určitém problému, chrání své vlastní ekonomické zájmy, nikoli zájem veřejnosti.

Nová pravidla by také měla posílit postavení tvůrců obsahu, tedy umělců, novinářů nebo vědců vůči internetovým společnostem. Směrnice má zajistit i nárok autorů či interpretů na podíl z licencování či převodu jejich práv. Internetové platformy by navíc měli tvůrcům obsahu odvádět část z peněz z reklamy, kterou prodají díky jejich autorskému obsahu.

„Postavení umělců v prostředí internetu je dlouhodobě nevyvážené. Technologičtí giganti jako Google a Facebook generují miliardové zisky především díky masivnímu a cílenému využívání chráněného obsahu,“ uvedl šéf Ochranného svazu autorského Roman Strejček.

Podle průzkumu Harris Interactive se zavedením pravidel, která by část zisků internetových obrů z reklamy putovala k tvůrcům obsahu, souhlasí 80 procent dotázaných Evropanů.

Europoslanci budou o přijetí směrnice rozhodovat na plenárním zasedání ve Štrasburku příští týden.