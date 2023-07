Lepší než šperky či hodinky. V Británii letí investice do poznávacích značek

Když se v roce 2020 v Británii prodávala registrační značka s žádanou alfanumerickou kombinací za 20 tisíc liber (545 tisíc Kč), mnozí to považovali za rekord. Když šla tatáž plastová cedulka do dražby o rok později, zájemce už za ni zaplatil již 40 tisíc (1 milion Kč). Investice do poznávacích značek na přání nyní láká stále větší počet britských investorů. Informaci přinesl list The Independent.

Největším hitem současného trhu s poznávacími značkami jsou kombinace se dvěma písmeny a jednou číslicí. Ty se ještě v 90. letech obvykle prodávaly za 2 000 až 10 000 liber (50–272 tisíc Kč). Podle Kirkbrighta, který vychází z dat DVLA, britské agentury pro vydávání řidičských průkazů, se však jejich cena může vyšplhat až k částce 45 000 liber (1 227 000 Kč). „Vidíme nyní, jak investoři postupně přecházejí z trhů s výtvarným uměním nebo vína a začínají se zajímat o registrační značky. Je totiž prokázáno, že vynášejí,“ dodává.

Nedávno se mu podařilo prodat dvě poznávací značky hráčům fotbalového Arsenalu. Za jednu z nich dal zájemce 140 000 liber (3,8 milionu Kč). Podle Kirkbrighta se daří také obchodu s historickými personalizovanými značkami. Ty nyní investoři často rychle skupují a prodávají dál. „Existuje spousta značek, jejichž cena v roce 2007 začínala na tří, čtyř tisíc librách, teď je prodáváme za 20 tisíc,“ říká Kirkbright. Vše je podle něj pouze otázka nabídky a poptávky. „Když se najdou lidé, kteří chtějí platit, tak to jde,“ dodává.

Existují ovšem i zcela unikátní poznávací značky, jejichž cena stoupne ještě o řád víc. Například značka s alfanumerickou kombinací F1 se v roce 2008 v Anglii prodala za 440 000 liber (12 milionů Kč), podobně ta s kombinací 1D o rok později přinesla prodejci 285 000 liber (7,7 milionů Kč). Poznávací značka F1 nyní patří podnikateli Afzalu Khanovi, který za ni nedávno údajně odmítl nabídku ve výši více než 10 milionů liber (272 milionů Kč).

Zájem je obrovský

Registračními značkami se v Británii intenzivně zabývá i pětačtyřicetiletý Jon z Burntwoodu v hrabství Staffordshire. Dříve prodával auta a jejich pojištění, nyní se již věnuje výhradně plastovým tabulkám. Začal tak, že na svých internetových stránkách prodal několik registračních značek, které před 11 lety našel na eBayi a koupil je. Nyní nabízí značky včetně registrací vydaných úřadem DVLA, kde zároveň působí jako zprostředkovatel.

„S poptávkou nemohu vůbec držet krok,“ přiznává obchodník. Dodává, že hnací silou tohoto boomu je nyní prodej personalizovaných registračních značek, které dříve používali vysocí úředníci místních samospráv. „V posledních zhruba deseti letech prodává spousta radnic své personalizované poznávací značky,“ říká Jon. Rady se jich podle něj zbavují, aby vydělaly peníze poté, co jim registrační značky kdysi někdo daroval. Na trhu se tak nyní objevilo mnoho žádaných kombinací. Skotská rada hrabství East Renfrewshire například prodává vzácnou poznávací značku s kombinací HS 0 a doufá, že si ji koupí zpěvák Harry Styles.

Tisíc a jedno přání na značce Personalizované poznávací značky ve Velké Británii mají několik specifik. Jsou, stejně jako ty standardně vydávané, psané na majitele a je tedy možné je z jednoho auta přenést na jiné, tím vzniká prostor pro obchod s nimi. Zájemce o značku na přání si nemůže vymyslet libovolnou alfanumerickou kombinaci. Musí vybírat ze všech nabízených značek, které jsou na prodej včetně těch již existujících, které se nevyřazují. DVLA, tedy agentura pro vydávání řidičských průkazů, vydává nové registrační značky dvakrát ročně, a to 1. března a 1. září. Úřad přiděluje pouze alfanumerický kód, motorista si fyzickou značku nechává sám vyrobit u subjektů, které mají pro tuto činnost licenci.

„Lidé chtějí poznávací značky s iniciálami svých jmen, přítelkyň nebo dcer, ideálně s jedničkou na konci,“ říká Jon. Dodává, že lidé se někdy snaží koupit i značky s neslušnými kombinacemi, ale to se může někdy nevyplatit. Jeden z kupujících, který měl registrační značku s extrémně urážlivým slovem s jedničkou uprostřed, se svým nákupem chlubil na internetu. Kupujícího však brzy kontaktoval úřad DVLA a registrační značka už není v provozu.

Sbohem, manželko!

Jon odhaduje, že každé třetí auto ve Velké Británii má v současnosti registrační značku na přání. Lidé je často kupují proto, aby jejich auto vypadalo novější anebo starší, pokud třeba nechtějí, aby sousedé věděli, že si koupili zbrusu nové vozidlo. „V době, kdy jsem svůj byznys se značkami spouštěl, moje matka mi říkala, že nebudu mít žádné zájemce, protože personalizované poznávací značky jsou jen pro bohaté,“ vzpomíná Jon. Hluboce se mýlila.

Důvodů, proč lidé touží po personifikovaných registračních značkách je mnoho. Některé z důvodů jsou však bizarnější než obvykle. „Lidé, kteří se rozvádějí, si někdy kupují nové značky, aby je jejich bývalá druhá polovička nemohla sledovat,“ říká Jon.

Varuje však, že přestože se na trhu objevují výhodné nabídky, zájemci o značku by si měli dávat pozor na některé bezohledné prodejce. Ti někdy slibují vysoké výnosy, které však za jejich značku nikdo nezaplatí. „Neexistuje žádná pevně stanovená cena,“ říká Jon. Obvykle se s prodejci baví o tom, co se prodává nebo co je za tuto cenu k dispozici a za kolik se značky původně prodávají, aby si zákazník udělal představu. „Zákazník teprve pak řekne: ‚Ano, to je cena, kterou chci‘“, uzavírá obchodník podle listu The Independent.