Nabídka lokálních potravin za hranicemi vyrazí dech, v Česku rozhoduje cena

Poptávka v Rakousku převyšuje možnosti farmářů Navzdory všem dosavadním dílčím úspěchům na poli přímého uvedení regionálních potravin na trh zatím Bavorsko stále nedosahuje úrovně sousedních, zejména alpských oblastí v Rakousku. Tam je „Direktvermarktung“ masivně rozpracován.

Stačí si projít několik obchodních řetězců. Tak například Lidl. Ve dvanáctitisícovém městě Ried im Innkreis v Horním Rakousku vítá zákazníky obrovský billboard s nápisem „Regional“ na venkovní zdi zdejší filiálky. Na regálu s ovocem a zeleninou je uvedeno, že toto zboží necestovalo za spotřebitelem letadlem, produkce vajec má svůj speciální stojan se srdcem v národních barvách. Rakouská odnož německé společnosti také používá své vlastní označení pro rakouské, tedy vesměs lokální produkty. Na první pohled je zákazníkovi zřejmé, odkud daná potravina pochází. „V Rakousku táhnou nabídku svojí preferencí spotřebitelé. Ta je jednoznačně a velmi tradičně ve prospěch regionálních potravin. V Česku je to zatím jen trend, spotřebitelé tady jsou primárně orientováni na cenu potraviny, nikoli na její původ,“ objasňuje Petr Král z Katedry mezinárodního podnikání Vysoké školy ekonomické v Praze. Preference zákazníků zrcadlí v Rakousku i další řetězec - Billa. Rakouská obchodní značka, která je v současnosti ve vlastnictví REWE Group, nadnárodní obchodní skupiny provozující síť maloobchodních supermarketů se sídlem v Německu, patrně považuje zařazení regionálních potravin do sortimentu za standard. A to v řadě produktových kategorií, ať už jde o ovocné džusy, mléčné výrobky, zeleninu, maso, uzeniny, pečivo. Zákazník může nalézt i takové detaily, jako je nabídka vajec u speciálního pultu i s fotografií statkáře-dodavatele a možností si jednotlivé čerstvé kusy sám nabrat do zásobníků. Jak potvrzuje pro MF DNES Clemens Mair, zástupce jednatele vedení innsbrucké společnosti Agrarmarketing Tirol, například jen v Tyrolsku téměř třetina farmářů uvádí svoji produkci zčásti nebo kompletně přímo na trh. "Evidujeme okolo 9 500 aktivních zemědělských podniků. A pro přibližně 1 500 statků je přímé uvedení na trh hlavní linií produkce,“ vysvětluje mnohaletý trend, který zákazníci svou poptávkou masivně podporují. Zejména v době loňského jarního lockdownu nebylo prakticky možné skokově zvýšenou poptávku po lokální produkci pokrýt. Vlivem koronavirové pandemie vzrostla v samotném Tyrolsku o pětadvacet procent. „Spousta farmářů nastartovala svoje spediční služby, internetové obchody, místní přímý prodej. Objednací systémy zaznamenaly do té doby nevídaný rozmach,“ doplňuje Clemens Mair. V tomto směru si Rakousko stále drží náskok, dokonce právě i před Bavorskem. „Rakousko, ale i jižní Tyrolsko jsou určitě krok před námi. Především proto, že spotřebitelé tady ostře sledují, zda pocházejí produkty z regionu. V Bavorsku naproti tomu máme stále zákazníka, který posuzuje především výši ceny,“ uzavírá tiskový mluvčí bavorského zemědělského svazu Markus Drexler.