RegioJet začne vozit cestující na lukrativní trase mezi Krakovem a Varšavou

  16:34
Český železniční dopravce RegioJet začne od září vozit cestující mezi Krakovem a Varšavou, tvrdí polská média. Firma zatím informaci nepotvrdila. Český dopravce by tak připravil polské dráhy, konkrétně společnost PKP Intercity, o monopol na jedné nejlukrativnějších tratí.

Lokomotiva Traxx soukromé společnosti RegioJet | foto: RegioJet

Podle deníku Rzeczpospolita vyjede první spoj RegioJet z Krakova 18. září. Český dopravce tyto údaje zatím nepotvrdil a mluvčí společnosti uvedl, že je potřeba vyčkat na oficiální komuniké.

První vlak číslo 3104 má podle deníku v uvedený den vyjet z hlavního nádraží v Krakově v 08:49 a dorazit na hlavní nádraží v centru polské metropole v 11:54. O hodinu dříve a o hodinu později dorazí do Varšavy polské pendolino, které je o půl hodiny rychlejší. Čas odjezdu spoje RegioJetu z Varšavy do Krakova ještě nebyl na portálu informací pro cestující uveden, napsal deník.

RegioJet se už delší čas připravuje na polské tratě. Před rokem podal u regulátora trhu UTK devět žádostí ohledně komerční přepravy cestujících na polské železnici. Sedm se týkalo spojů Krakov-Gdyně-Krakov, zbývající dvě Krakov-Varšava-Krakov a Varšava-Gdyně-Varšava, píše Rzeczpospolita.

List dodal, že nejnovější rozhodnutí regulátora umožňují české společnosti přepravovat cestující až do roku 2035. Po otevření přístupu na konkrétní trat má ale žadatel uzavřít dohodu se správcem infrastruktury, na jejímž základě je možné podat konkrétní žádosti ohledně jízdních řádů, uvedl mluvčí UTK Tomasz Frankowski. Kromě trati Krakov-Varšava má RegioJet souhlas i k přepravě cestujících na spojích Krakov-Split/Rijeka, Praha-Przemyśl, Przemyśl-Hannover, Varšava-Berlin, Varšava-Brenner/Landeck-Zams, Varšava-Ostence, Varšava-Vídeň a Vídeň-Przemyśl.

Rozhodnutí o přístupu na polské trati získala od UTK také společnost LeoExpress na spoje Krakov-Praha, Praha-Medyka, Praha-Terespol, Vratislav-Praha, Krakov-Varšava, stejně jako firmy FlixTrain (Varšava-Berlín) či Gepard Express (Praha-Medyka, Split-Vilnius, Praha-Terespol, Praha-Vilnius), dodává Rzeczpospolita.

