O tom, že nabídka zboží řádově za desítky korun byla pravděpodobně technická chyba a ne supervýhodná nabídka, svědčí i mailová upomínka, kterou e-shop po objednávkách rozeslal zákazníkům, kteří svůj nákup nedokončili a nákup nechali v košíku.

V mailu, který má redakce k dispozici, se snaží Reebok přimět zákazníka k dokončení nákupu tenisek Club C Grounds za 80 eur. E-shop je přitom krátce před tím nabízel za 80 korun. Reebok po chybě rovněž na svých stránkách rovněž zrušil českou měnu.

Kromě nákupů se však mnoho uživatelů sociálních sítí pozastavilo nad otázkou, jak by firma měla na vzniklou situaci reagovat. „Reebok stoji před otázkou, jestli to všechno poslat, odepsat pár desítek milionů a být lovebrandem letošního léta, nebo to neposlat a mít největší brand aversion 2025,“ píše jeden z uživatelů.

Situace však mnoho uživatelů přiměla vtipně reagovat prostřednictvím memů. Jako vděčný základ posloužily například Hřebejkovy Pelíšky, anebo seriál Teorie velkého třesku. „Až v Reeboku přijdou v pondělí do práce a uvidí, že mají 32 tisíc objednávek z Česka v celkové hodnotě 37 Kč,“ komentoval uživatel fotografii jedné z hlavních hrdinek seriálu.

„Když se cítíš být na světě zbytečný, vzpomeň si na 15% off kupon na stránkách Reebok,“ postoval uživatel, jemuž neuniklo, že sleva na již tak výrazně levnou obuv je bizarní.

Jiní se ve svých postech vraceli k marketingu. „Tohle může být pro Reebok nejlevnější marketingová cesta, jak si udělat jméno na evropském kontinentu. Lidi si to nakoupí, stane se z toho virál nejen u nás. Reebok vyprázdní sklady, odepíše výrobní náklady a v přepočtu na dolary to vyjde, jako roční fee jednoho Brand athlete,“ podotkl další z uživatelů. Post doplnil snímkem lidí z Mostecké ulice, kteří jsou všichni oblečení ve značce Reebok.

„Každopádně, jestli jsou jejich marketéři co k čemu, tak musí otočit ReebokGate v jejich prospěch, protože se jim podařilo za jeden den na eshop nahnat tisíce a tisíce lidí, který by tam nikdy jinak nešli a dostali tisíce novejch mailů,“ komentoval další.

Fronta kamionů značky Reebok směřujících do Česka se stala tématem dalšího z příspěvků.

