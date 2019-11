Neviditelný čárový kód by mohl zajistit revoluci v recyklování

14:42 , aktualizováno 14:42

Mnozí z nás, kteří doma třídí odpad, se často snaží přijít na to, které potravinové obaly lze recyklovat. Stroje v třídících továrnách mohou mít stejný problém. Mnoha zemím se kvůli tomu nedaří dosáhnout míry recyklace, které by chtěly. Nová technologie „neviditelného čárového kódu“ by tyto potíže mohla vyřešit.