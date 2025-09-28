Lopatky z větrníků jako ekologická výzva. Průmysl hledá způsoby jejich recyklace

  9:00
S rychlým růstem využívání větrné energie přichází i nová ekologická výzva – recyklace starých lopatek větrných turbín. Podle organizace WindEurope do roku 2030 Evropa demontuje více než deset tisíc dosluhujících větrných turbín. Komponenty jsou obtížně recyklovatelné a pro průmysl představuji stále větší problém.
Celkový pohled na větrnou farmu Hagshaw Hill ve Skotsku. V roce 2023 byla...

Celkový pohled na větrnou farmu Hagshaw Hill ve Skotsku. V roce 2023 byla odstavena, aby mohla projít modernizací. (6. října 2021). | foto: Profimedia.cz

Stojan na kola zhotovený z turbíny v přístavu Aalborg (3. ledna 2024)
Ve skotském přístavním městě Irvine leží ve starém skladu téměř osmdesát starých lopatek větrných turbín. Ty se tyčily 55 metrů nad krajinou jižního Lanarkshiru a poháněly první komerční větrnou farmu ve Skotsku.

Na jejich místo přišlo čtrnáct novějších větrníků, které mají generovat pětkrát více zelené elektřiny a zároveň zabírají méně místa. Obnova větrných farem probíhá v celé Evropě. Starší zařízení včetně těch ve Skotsku nyní čekají na recyklaci, píše britský portál The Guardian.

Lidé se s větrníky sžili a těží z jejich přínosů, říká expertka na energetiku

Právě ta ale představuje pro odvětví výzvu. Asi 85 až 90 procent struktury větrné turbíny je vyrobeno z oceli a dalších materiálů, které lze snadno recyklovat. Lopatky jsou vyrobené z uhlíkových vláken a jejich recyklace je obtížná.

Desítky tisíc tun odpadu

Odpadu přitom bude přibývat. Podle organizace WindEurope se očekává, že do roku 2030 Evropa demontuje přibližně 14 000 větrných turbín, což vytvoří 40 000 až 60 000 tun odpadu z lopatek. Jen v Německu se ho produkuje přibližně 23 300 tun, následuje pak Španělsko s 16 000 tunami a Itálie (2 300 tun).

Klíč k dekarbonizaci sítě. Skotsko dalo zelenou největší větrné elektrárně světa

Obnova starších větrných farem se očekává nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech. Podle tamní vlády se množství odpadu z lopatek větrných turbín se do roku 2050 bude pohybovat v rozmezí od 200 000 do 370 000 tun ročně. Většina etablovaných světových vývojářů větrných farem přislíbila, že se vyhnou tomu, aby jejich staré lopatky skončily na skládkách.

Americký prezident Trumpa patří mezi zapřísáhlé odpůrce větrné energie, podle něj začnou turbíny rezavět a hnít do osmi let. „Opravdu se jich nemůžete zbavit, nemůžete je spálit. Nedovolí vám zakopat vrtule, protože obsahují určitý typ vlákna, který není slučitelný s půdou,“ prohlásil v červenci během své návštěvy Skotska.

Příklady využití už existují

Experti z oboru říkají, že i když recyklace materiálů lopatek není snadná, stále existují způsoby, jak je využít znovu. „Už roky využíváme principy cirkulární ekonomiky k opětovnému využití a recyklaci lopatek na hodnotné produkty – od použití celých segmentů lopatek jako odolné infrastruktury ve veřejném prostoru až po extrakci vláken pro výrobu nových produktů,“ uvedl Steven Lindsay, podnikatel v oblasti recyklace lopatek ve Skotsku.

Lávky, hřiště i přístřešky pro kola. Vyřazené větrné turbíny dostaly nový život

S konkurenční společnosti SSE se také dohodl, aby společně využívali staré lopatky větrných turbín k vytvoření přístřešků pro dobíjecí stanice elektromobilů v Dundee. Kromě toho se segmenty lopatek používají třeba jako přístřešky na autobusových zastávkách nebo přístřešky na kola.

Španělská energetická firma Iberdrola zase věří, že bude recyklovat lopatky v ještě větším měřítku. Letos otevřela nový závod, jehož cílem je recyklovat až 10 000 tun odpadu z lopatek ročně.

„Nezahajujeme pouze provoz průmyslového závodu. Zahajujeme novou etapu cirkulární ekonomiky obnovitelných zdrojů energie. Tato továrna, první na poloostrově zaměřená na recyklaci lopatek větrných turbín, je konkrétní odpovědí na výzvu, která už nastala,“ uvedl Mario Ruiz-Tagle, generální ředitel společnosti Iberdrola ve Španělsku.

Konec větrníků v USA. Trump stopl téměř hotový projekt, akcie dánské firmy padají

Společnosti, jako je ScottishPower, SSE a dánská Ørsted, se zavázaly úzce spolupracovat s vládními orgány a průmyslovými asociacemi na vývoji nové generace lopatek větrných turbín. Ty mají být snadněji recyklovatelné, a také na vybudování recyklačních zařízení.

„Pokud bude nalezení recyklačních řešení, která jsou zároveň ekologicky udržitelná a ekonomicky životaschopná, trvat déle, než se očekávalo, budeme vyřazené lopatky dočasně skladovat, abychom je uchránili před uložením na skládku,“ uvedl mluvčí společnosti Ørsted.

Odvětví také spolupracuje na prodloužení životnosti stávajících britských turbín a oddálení potřeby dlouhodobého skladování. „Vzhledem k tomu, že přibližně 500 větrných turbín na moři ve vodách Spojeného království má během příštích pěti let dosáhnout konce své původně plánované životnosti, je naléhavě nutné nejen přemýšlet o tom, jak zvýšit počet instalovaných turbín vyrábějících čistou energii, ale také o tom, jak prodloužit životnost těch stávajících a jejich komponent,“ uvedla hlavní inženýrka pro udržitelnost v organizaci ORE Catapult.

První výsledky těchto testů naznačují, že životnost lopatek větrných turbín by se mohla prodloužit o polovinu, což by mohl být pro odvětví skutečný zlom, uzavřel portál The Guardian.

28. září 2025

28. září 2025

28. září 2025

28. září 2025

27. září 2025  17:21

27. září 2025

27. září 2025

27. září 2025

27. září 2025

27. září 2025

27. září 2025

27. září 2025

