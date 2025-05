„Vývoz do Spojených států činil v loňském roce 214 milionů eur. To představuje přibližně 28 procent celkového řeckého vývozu,“ řekl Georgoudis. Je podle něj jisté, že mimořádná cla vývoz do Spojených států poškodí. „Naše odhady jsou takové, že pokud se cla přenesou na amerického spotřebitele, řecký vývoz se podle našich odhadů sníží asi o patnáct procent,“ dodal.

Georgoudis rovněž podotkl, že někteří američtí dovozci již požádali řecké vývozce, aby převzali část celních nákladů, což dále zvyšuje finanční zátěž řeckých podniků. Řečtí vývozci sice aktivně hledají nové trhy, ale to vyžaduje rozsáhlý výzkum a vytvoření nových prodejních kanálů a platforem. Takový proces může trvat roky, než přinese výsledky. Proto je podle něj nepravděpodobné, že by ztráty vzniklé v důsledku amerických cel Řecko v krátkodobém horizontu kompenzovalo.

Druhého dubna americký prezident Donald Trump oznámil zavedení 20procentních cel na zboží z Evropské unie. V reakci na to EU připravila odvetné sazby ve výši 25 procent.

Řecko se letos snažilo vyjednat výjimky z těchto nových celních opatření, zejména pro své zemědělské produkty jako feta sýr či olivový olej. Řecký ministr zemědělství Kostas Tsiaras uvedl, že Řecko pracuje na strategii pro získání výjimek a zároveň hledá nové cesty pro propagaci svých produktů na americkém trhu, informoval portál Greek Reporter.