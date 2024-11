Ostrov Amorgos coby novodobá řecká tragédie. Místní tu nový přístav nechtějí

Amorgos je takřka dokonalý řecký ostrov. Má nedotčenou enklávu jen mírně zasaženou turistikou, která se po desetiletí vůbec nezměnila. Podél zákrutů zátok se táhnou bělostné budovy lemující nábřeží, za nimi se tyčí skalnatý horský masiv. Na opačné straně zálivu se rozkládá ospalá rybářská vesnice, kde v přístavu kotví pestře pomalované tradiční lodě.

Podél nábřeží, kde několikrát denně zakotví nanejvýš trajekty přivážející na ostrov návštěvníky nebo vracející se místní obyvatele, kotví malé jachty. A právě na takovém autentickém místě mají již za několik let kotvit několikapatrové výletní lodě plné turistů. Každá taková pojme až 1 400 cestujících, zatímco na ostrově žije jen přibližně 2 000 stálých obyvatel.

Právě to je hrozba, která se v současnosti vznáší nad nedotčeným kykladským ostrovem Amorgos. Přichází paradoxně poté, kdy řecký premiér Kyriakos Mitsotakis prohlásil, že se bude intenzivně zabývat nadměrným turismem na ostrovech, jako jsou velepopulární Santorini anebo Mykonos. „Jsem velmi znepokojen obrazem některých našich ostrovů (...) kvůli výletním lodím,“ uvedl nedávno. Dodal, že počet denních návštěvníků omezí a pro výletní lodě zavede vyšší poplatky za kotvení.

Nezamýšleným důsledkem této strategie ale může být, že nežádoucí cestovní ruch se přenese na dosud nedotčené ostrovy, jako je Amorgos, píše britský list The Guardian.

Nic pro turisty

Nad ostrovním přístavem Katapola se vznáší pocit blížící se zkázy. Místní starosta Eleftherios Karaiskos totiž hodlá urychleně realizovat plán na výstavbu terminálu pro výletní lodě, betonového rozšíření přístaviště o rozloze 7 000 metrů čtverečních. To by zahrnovalo parkoviště pro osobní a nákladní auta a turistické autobusy pendlující přímo mezi tavernami a jejich výhledem na moře. Mnozí obyvatelé se cítí bezmocní, že návrh nemohou zastavit. „Chci se jen dívat na tenhle krásný záliv, dokud ještě můžu,“ stýská si místní prodavačka, když se dívá na dosud nedotčenou zátoku

Ostrov Amorgos má skalnatou krajinu s řídkou vegetací. Nejsou tu žádné řeky ani potoky, takže vody je tu málo. I to málo, které se zde nachází, místní pečlivě shromažďují v nádržích. V suchých letech, která jsou v poslední době kvůli oteplování klimatu stále častější, může ubývat anebo voda může dokonce dojít. Nákladná odsolovací zařízení zde však ještě nestojí. Kamenité pláže jsou přístupné pouze po strmých svazích. Tato nepřístupnost je atraktivní pro nezávislé cestovatele, kteří ostrov často navštěvují. Pro výletníky z lodí zde ale nejsou žádné skutečné turistické atrakce.

Hlavní město ostrova, malebnou Choru, by už brzy mohly zahltit tisíce návštěvníků. Na ostrově také leží známý klášter Hozoviotissa, který je druhým nejstarším klášterem v Řecku. Již více než tisíciletí zůstává ale ukrytý v izolaci a lze se k němu dostat pouze po 350 schodech po strmé skalní stěně tyčící se z Egejského moře. Do jeho jeskynního interiéru se vejde maximálně 50 návštěvníků, pak už jsou strmé chodby neprůchozí.

Rozpočet na nový terminál pro výletní lodě poskytnou evropské strukturální fondy známé jako ESPA. „Ironií je, že pokud by se tento terminál pro výletní lodě postavil, místní ekonomice by to nijak neprospělo,“ říká tajemnice místního sdružení majitelů hotelů a pronájmů Rania Thiraiouová.

Vysvětluje, že jakmile ho dokončí a na ostrov se nahrnou turisté, pravděpodobně ho prodají nebo pronajmou soukromému provozovateli, jak se to děje na mnoha jiných řeckých ostrovech. „Jejich hlavním cílem by nevyhnutelně bylo maximalizovat příjmy z výletních lodí,“ říká Thiraiouová. Místním bude přístav k ničemu, neboť jejich zájmy budou pro soukromníka sotva prioritou.

Když připlavou delfíni

Místní opoziční strana Nea Pnoi představila počátkem října svůj vlastní návrh na proměnu přístavu. Její vizí je i nadále přijímat spíše nezávislé cestovatele a zlepšovat místní občanskou vybavenost, ale zároveň se vyhýbat masovému turismu. Její program slibuje, že ekologický dopad bude minimální, přilehlá písečná pláž zůstane nedotčená a parkoviště vyroste až na okraji přístavu, nikoliv na nábřeží. Jedině tak se zachová jeho jedinečný charakter. Pokud však starostův návrh nezastaví soudní žaloba, dočká se uskutečnění. Záleží jen ta tom, kdy se v příštím roce uvolní vládní peníze, které jsou na něj vyčleněny.

Amorgos je dnes v mnoha ohledech velmi progresivní ostrov. Místní sdružení rybářů představilo iniciativu, jejímž cílem je odstranit plasty na plážích ostrova, které nejsou přístupné po souši. Místní podpořili také moratorium na rybolov v dubnu a květnu, tedy v období tření, což umožnilo rybám prospívat.

Kromě toho v posledních pěti letech místní dobrovolníci obnovují pro pěší turisty starobylé dlážděné kamenné oslí stezky protínající zdejší krajinu. Na odlehlých skalnatých plážích se konají taneční představení, v přístavní botanické zahradě se konají jazzové festivaly a mnoho umělců našlo v jedinečném klidu ostrova inspiraci.

Letos v létě poprvé po desetiletích navštívili přístav Katapola delfíni. To je jasný důkaz toho, jak úspěšná je tvrdá práce místních obyvatel na zachování kouzla jejich ostrova, uzavírá The Guardian.