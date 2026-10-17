„Učitelé jsou většinou na malé ostrovy posíláni proti své vůli. Na Kalamosu je to však jinak. Učitelé by práci chtěli, ale nejsou děti,“ svěřila se agentuře AP Ntalaková. Nedaleká mateřská škola byla uzavřena před třemi lety a první stupeň pravděpodobně skončí příští rok.
Úřady letos v Řecku kvůli nedostatku žáků uzavřely 75 škol a u více než 400 dalších pozastavily výuku. Podobnému problému ale čelí i další státy, zejména v jižní Evropě. Podle organizace World Population Review leží právě v Evropě šestnáct z dvaceti zemí s nejstarší populací na světě.
A začíná se to mít důsledky. Horské vesnice a malé ostrovy patří k prvním místům, kde kvůli vylidňování zanikají školy a služby. „Zavírání vzdělávacích institucí vede k tomu, že mladí lidé odcházejí a klesá porodnost. Postupně se tak z budov stanou jen domovy pro seniory,“ uvedl spoluzakladatel Institutu pro demografický výzkum v Aténách Byron Kotzamanis.
Celoročně na Kalamosu žije 80 obyvatel. Ještě před deseti lety ale místní školy navštěvovalo 40 dětí. Teď však musí osm středoškoláků každé ráno jezdit trajektem na pevninu. Pokud se uzavře i základní škola, těchto dětí přibude.
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Ntalaková v odlehlých oblastech učí už přes dvacet let. Na Kalamos přišla před deseti lety, protože ji okouzlily místní nedotčené pláže. Teď ale bude muset ostrov opustit. „K tomu, aby škola zůstala otevřená, by stačil příchod dvou rodin. S městem se snažíme někoho přilákat, ale zatím neúspěšně.“
S odchodem počítá i jeden z osmi středoškoláků Antonis Aivaliotis. „Rád bych tady zůstal, protože je to můj domov, ale ostrov se vůbec nerozvíjí. Až odmaturuju, stěhování bude asi nevyhnutelné,“ popsal.
Podle vedoucího krétského centra OECD pro populační dynamiku Arise Alexopoulose klesne do roku 2050 počet obyvatel v Řecku ze současných 10,5 milionů na pouhých osm milionů. Mladí lidé se totiž stávají menšinou.
Jak přilákat lidi?
S nedostatkem studentů bojují i další země. Chorvatsko například v posledních deseti letech investovalo do výstavby a rekonstrukcí vzdělávacích zařízení 4,6 miliardy eur. Parlament pak v lednu schválil zákon, který má zlepšit životní úroveň lidí žijících na ostrovech.
Situace Japonska je ještě nepříznivější. Podle vládních statistik klesl mezi lety 2013 a 2023 počet obyvatel na odlehlých ostrovech o devatenáct procent, což je téměř dvojnásobek oproti celostátnímu průměru. Tento úbytek způsobil například i nedostatek pracovníků pro provoz trajektů, což oblasti ještě více odřízlo. Japonská vláda se snaží lidi udržet dotacemi a například souostroví Oki úspěšně přilákalo 74 ze 132 studentů nedaleké rybářské školy díky programům na podporu stěhování celých rodin.
Italský ostrov Stromboli zase minulý měsíc po dvaceti letech znovu otevřel základní školu. Navštěvuje ji ale pouze jeden žák. Úřady obvykle vyžadují docházku nejméně patnácti dětí, v odlehlých lokalitách ovšem udělují výjimku, protože uzavření by proces vylidňování mohlo ještě zrychlit.
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Podle statistik se ve všech zemích Evropské unie v roce 2024 narodilo 3,55 milionů dětí, což je zhruba polovina oproti rekordnímu roku 1964. Míra plodnosti tak klesla na historické minimum 1,34 dítěte na ženu, tedy hluboko pod hranici 2,1 potřebnou k udržení stabilní populace.
V červnu EU oznámila, že vypracuje strategii, jejímž cílem bude řešit úbytek obyvatel. Podle generální ředitelky pro regionální politiku při Evropské komisi Themis Christophidou padlo v posledních pěti letech na modernizaci škol na řeckých ostrovech 146 milionů eur. „Mobilita je jednou z předností Evropy. Lidé by ale neměli odcházet, protože musí, jelikož jejich regionu chybí investice. Měli by odcházet, protože chtějí,“ uzavírá.