Oblíbený sýr feta může zdražit. Řečtí farmáři bojují s neštovicemi u koz a ovcí

  16:40
V Řecku se rychle šíří infekční onemocnění koz a ovcí. Tamní farmáři již museli nechat utratit více než 417 tisíc kusů tohoto dobytka, což je asi 5 procent jejich celkového počtu. Důsledky však mohou brzy pocítit i zákazníci v tuzemsku. Rostou obavy o pokles řeckého exportu mléčných výrobků a mléka, což se týká i oblíbeného řeckého sýru feta.
Sýr feta

Sýr feta | foto: Profimedia.cz

„Určitě to zvládne každý, kdo ekozemědělství bere jako poslání nebo životní...
Horské louky spásají ovce valašky z hospodářství ve Stránském na Rýmařovsku....
Řecký bramborový salát s fetou
Salát ze zelené čočky s červenou řepou a sýrem feta
9 fotografií

Řecké farmy zasáhly ovčí a kozí neštovice. Statistiky ukazují, že od prvního hlášení v srpnu loňského roku až do poloviny letošního listopadu bylo zaznamenáno v Řecku celkem 1 702 případů. K utrácení dobytka dochází z preventivních důvodů, aby se onemocnění nešířilo dál, píše BBC.

Infekce se nevyhnula ani chovu řecké farmářky Anastasie Siourtouové, která žije na okraji asi 40tisícového města Karditsa ve středním Řecku. Ta musela nechat utratit všechny kozy a ovce, které měla. Šlo asi o 650 kusů drobného dobytka. „Dva kilometry ode mne byla farma, která neštovice zatajovala. Následně se nemoc rozšířila dál,“ řekla pro BBC.

Řecko se snaží držet krok s Tureckem. Pořídí od Francie čtvrtou válečnou loď

Pro řeckou farmářku a veterinářku jde o tragédii. Farmu převzala po svém otci a ke zvířatům měla obrovský vztah. Kromě toho pocítí důsledky infekce i ekonomicky. Mimo samotná zvířata totiž musela zlikvidovat také mléko, které chtěla prodat do mlékáren pro výrobu oblíbeného sýru feta.

Feta jako důležitý řecký exportní artikl

Řecké ovčí a kozí mléko se pro výrobu sýru feta využívá asi z 80 procent. Loni vyvezli Řekové fetu do zahraničí za 785 milionů eur, což je zhruba 18,7 miliard korun. Asi dvě třetiny tohoto exportu mířily do dalších zemí Evropské unie a zhruba osmina do Spojeného království. Zbytek mimo Evropu.

Kvůli onemocnění ale nyní řeckým mlékárnám chybí suroviny pro výrobu fety. Ceny fety na trzích sice zatím nerostou, do budoucna se to ale vyloučit nedá. Záleží na tom, jestli, a případně jak intenzivně, se onemocnění ovcí a koz v Řecku bude dále šířit.

Řekové křepčí radostí, v třaskavém sporu o fetu zvítězili nad Dány

Řecký stát poskytuje poškozeným farmářům finanční kompenzaci. Za každý utracený kus obdrží odškodné ve výši 132 až 220 eur (až 5,5 tisíce korun). Záleží mimo jiné i na věku zvířete. Pro řecké farmáře je ale tato kompenzace nedostatečná a kritizují vládu za nedostatečnou podporu i reakci.

Farmáři řeckou vládu kritizují

Mimo jiné se jim nelíbí, že řečtí politici na šíření nákazy začali reagovat až příliš pozdě a nevěnovali mu tak dostatečnou pozornost. Řecká vláda nechala zřídit speciální výbor pro řízení a kontrolu ovčích a kozích neštovic až 14 měsíců po zjištění prvního případu, tedy až koncem letošního března.

Ani to ale některé řecké farmáře neodrazuje od nového začátku. Příkladem je Haris Seskliotis z vesnice Rizomylos, který nyní kvůli nákaze přišel o 700 ovcí. Přitom už v roce 2023 přišel o dobytek kvůli tehdejším ničivým povodním. „Je to strašně kruté, ale přesto plánuji začít znovu. Nic jiného, než chovat zvířata, neumím,“ tvrdí.

Dokonalé pláže pro rodinu i milenku. Vyberte si svůj řecký ostrov snů

Řečtí farmáři každopádně požadují, aby vláda nařídila hromadnou vakcinaci koz a ovcí. Unijní pravidla to však dovolují jen v krajních případech. Řecké úřady již také uvedly, že takové řešení se nejeví v současné době jako realistické, a to mimo jiné proto, že aktuálně nemá existovat žádná certifikovaná vakcína, která by cílila právě přímo na kozí a ovčí neštovice, uzavírá BBC.

