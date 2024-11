Britské ceny za bulharské platy. Řekové vyšli do ulic v generální stávce

Protestní akce, kterou započali zaměstnanci státních i soukromých médií, zasáhne státní úřady, školy, nemocnice a veřejnou dopravu včetně vlakové dopravy i ostrovních trajektů. Odboroví předáci viní středopravicovou vládu z neschopnosti řešit rostoucí inflaci. Tvrdí, že stoupající životní náklady zhoršily životní úroveň do té míry, že mnozí z nich mají problém přežít, píše list The Guardian.

„Životní náklady jsou vysoké, zatímco naše platy nízké. Kvůli neúnosným nákladům na bydlení se mladí lidé ocitli ve svízelné situaci,“ řekl Yannis Panagopoulos, který stojí v čele hlavní odborové organizace v soukromém sektoru GSEE.

Stejně jako ostatní odborové organizace i GSEE obvinila vládu, že odmítá přijmout jakákoli smysluplná opatření, která by zaměstnancům zajistila důstojné životní podmínky. Řekové s nízkými příjmy jsou totiž nuceni vystačit s minimální mzdou nižší než 900 eur (21 700 Kč) měsíčně v zemi, kde jsou ceny v maloobchodě, telekomunikacích a energetice jedny z nejvyšších v Evropě.

Levicová opozice často tvrdí, že méně majetní jsou nyní nuceni platit britské ceny za bulharské platy. Vláda premiéra Kyriakose Mitsotakise přitom nedávno slíbila zvýšit minimální mzdu na 950 eur. Vzhledem k tomu, že rostou i náklady na bydlení, čelí teď kritice, že to ve společnosti, kde se v posledních letech zvětšila propast mezi bohatými a chudými, prostě nestačí.

Řecko na koni

Současná generální stávka je v ostrém kontrastu s hospodářským pokrokem, jehož Řecko dosáhlo od doby, kdy se dostalo z dluhové krize. Ratingové agentury pějí chválu na Mitsotakisovu vládu za jeho fiskální reformy, které nejenže vedly ke splnění cílů a návratu země do investičního pásma, ale také k tomu, že Řecko předstihlo ostatní členské státy EU v hospodářském růstu.

Země vykázala jedno z nejvyšších temp růstu v Evropě, přičemž EU předpovídá, že řecká ekonomika v roce 2024 poroste o 2,1 procenta. To je o něco méně než hodnota 2,3 procenta předpovídaná MMF, ale naopak mnohonásobně více než chabý celkový růst ve výši 0,8 procenta, který tato organizace předpovídá pro celou eurozónu.

Stejně tak nezaměstnanost v Řecku klesla z vysokých téměř 30 procent na 8,3 procenta, což je nejnižší hodnota za posledních dvacet let. Oživení urychlil také rekordní cestovní ruch, který se na HDP podílí více než 20 procenty a vytváří každé páté pracovní místo.

Zaplatíme dřív

Důkazem pozoruhodného zmrtvýchvstání Řecka bylo Mitsotakisovo nedávné oznámení, že Řecko v roce 2025 předčasně splatí pět miliard eur ze záchranných půjček, které mu poskytly EU a MMF, aby udržely zemi nad vodou. Na podnikatelské konferenci v Aténách popsal splátku jako známku fiskálního oživení země. „Krok podtrhuje naši důvěru ve veřejné finance a odráží náš závazek k fiskální disciplíně,“ uvedl premiér.

Hospodářské oživení země však zůstává na hony vzdálené realitě obyčejných Řeků. Ti zůstali na dně kvůli úsporným rozpočtovým škrtům a zvyšování daní, jež byl národ nucen podstoupit, aby se vyhnul bankrotu během krize.

„Je to příběh úspěchu, který se nemůže promítnout do reálných zisků pro obyčejné lidi na ulici,“ říká politický analytik Yannis Koutsomitsis. Podle něj ve společnosti panuje velká úzkost právě proto, že mnozí mají problém vyjít s penězi. „Znovu a znovu to vidíte v průzkumech veřejného mínění spolu s obecným pocitem, že jde o vládu, která stále nedokázala pochopit vážnost situace,“ uzavřel odborník podle The Guardianu.