Mezi obyvateli Athén, kteří se vydávají na krátké výlety k moři, protože na klasickou dovolenou nemají peníze, je i Diamantoula Vassiliouová. Ta se jednoho srpnového dne rozhodla strávit na pláži čtyři hodiny.
Většina Řeků cestuje na břeh Avlaki, hodinu od hlavního města. S sebou si berou chladicí boxy, slunečníky a připravené jídlo. „Jezdíme sem, protože nemáme peníze. Tyto jednodenní výlety mi suplují dovolenou už čtyři roky,“ řekla Vassiliouová agentuře AP.
Cestovní ruch zažívá na řeckých ostrovech velký boom. Podle odhadů letos zemi navštíví čtyřikrát více turistů, než je zdejší počet obyvatel. Kvůli zvyšujícím se cenám a pomalému růstu mezd si ale podle dat Evropské unie týdenní dovolenou může dovolit sotva polovina Řeků. To je druhé nejnižší číslo hned po Rumunsku. Pro srovnání, v Itálii si prázdniny může dovolit jeden ze tří a ve Francii jeden z pěti.
„Peníze, co si vydělám během léta, mi musí vystačit i na měsíce, kdy není moc práce,“ svěřil se Iosif Solanakis. „Moře si můžu užít jen tehdy, když mám pár hodin volna.“
Rozmach luxusních resortů navíc vytlačil levné penziony či kempy a návštěva destinací jako Santorini, Mykonos nebo Paros se stala pro řecké domácnosti prakticky nemožná.
„Šestidenní návštěva ostrova vyjde čtyřčlennou rodinu kolem 3,5 tisíce eur (86 tisíc korun). V zemi ale měsíční příjem sotva přesáhne tisíc eur (24,5 tisíc korun) a téměř celá částka jde na rostoucí nájmy a služby,“ tvrdí ředitel Institutu pro ochranu spotřebitele Giorgos Lehouritis.
Turismus je v Řecku přitom základem ekonomiky a přímo se podílí na dvanácti procentech hospodářského výkonu země. Zaměření podniků na zahraniční klientelu ale znemožňuje letoviska na určité období zavřít a zaměstnanci, kteří jsou zvyklí pracovat sezonně, nemají volno.
Obavy z „prázdninové chudoby“ se šíří po celé Evropě, představy o odpočinku ničí rostoucí náklady. Návštěvníci Itálie si například stěžují na velmi vysoké ceny lehátek. Na oblíbené pláži podél Italské Riviéry vyjdou až na 80 eur, v přepočtu téměř 2 000 korun. Luxusní místa si účtují i stovky eur.
„Ubytování v dovolenkových destinacích je pro lidi s omezeným rozpočtem nedostupné,“ řekl důchodce Nikos Margaritis po cestě na pláž Avlaki. „Člověk, který pracoval 40 let, by si zasloužil větší podporu.“