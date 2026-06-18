Řekové dostali zbraň proti drahotě. Nově si mohou porovnávat ceny potravin

Jak výrazné mohou být cenové rozdíly, ukazuje například máslo. V nejlevnějším supermarketu lze pořídit výrobek z dánské mlékárny za 2,30 eura (56 Kč). Nejdražší varianta je v jednom z předních potravinářských řetězců k dostání za 3,47 eura (84 Kč), což dělá v ceně za kilogram rozdíl šest eur (145 Kč), ukázal portál posokanei.gov.gr (v překladu Kolik to stojí).
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Řekové si stěžují na drahotu. Sýr, mléko i chléb zdražily o desítky procent
K cenovému srovnávači se vyjádřil i premiér Kyriakos Mitsotakis. Veřejnoprávní stanici ERTNews řekl, že spotřebitel dostal do ruky novou zbraň, a vyzval občany, aby si aplikaci stáhli.
Mitsotakis také zdůraznil, že portál zobrazuje ceny stejného zboží v různých evropských zemích. To je podle něj obzvláště důležité, protože nadnárodní společnosti nyní musejí vysvětlovat, proč je stejné zboží v Řecku dražší než v jiných zemích Evropské unie.
Stránka tak porovnává ceny v Řecku s cenami v Itálii, Francii, Belgii, Rumunsku, Bulharsku, na Kypru a ve Španělsku.
Řekové patří mezi Evropany, které v posledních letech nejvíce zasáhla inflace. Přestože ceny rostou podobně jako v jiných zemích EU, mzdy zůstávají výrazně pod unijním průměrem a kupní síla obyvatel patří k nejnižším v Evropě.