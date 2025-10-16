Návrat do středověku, zuří odbory. Řekové umožnili 13hodinové směny

Autor: ,
  15:57
Řecký parlament schválil kontroverzní reformu, která ve výjimečných případech umožňuje až 13hodinový pracovní den. Poslanci o návrhu zákona předloženého konzervativní vládou debatovali dva dny, přičemž čelili ostré kritice jak odborů, tak i opozičních stran.
Schválení zákona o třináctihodinové pracovní době předcházely stávky a...

Schválení zákona o třináctihodinové pracovní době předcházely stávky a demonstrace (14. října 2025) | foto: Reuters

Demonstranti před řeckým parlamentem protestují proti zavedení možnosti až...
Policie dohlíží na průběh demonstrace v Aténách.14. října 2025
Demonstranti na akci svolané Komunistickou stranou Řecka protestují v ulicích...
Demonstranti na akci svolané Komunistickou stranou Řecka protestují v ulicích...
5 fotografií

Premiér Kyriakos Mitsotakis, jehož konzervativní strana Nová demokracie má v parlamentu absolutní většinu, zdůrazňuje, že i přes prodloužení maximální denní pracovní doby stále platí limit 48 pracovních hodin týdně a 150 hodin přesčasů ročně. Řecká ministryně práce Niki Kerameosová pak dodala, že třináctihodinový pracovní den může být legálně uplatňován pouze 37 dní v roce

Odbory tento měsíc uspořádaly kvůli reformě dvě generální stávky, naposledy v úterý, kdy tisíce pracovníků protestovaly proti opatření, které podle levicové strany Syriza patří do středověku.

Každý den o půl hodiny dřív padla. Ve Španělsku upravují pracovní dobu

Syriza se odmítla hlasování zúčastnit a mluvčí jejího poslaneckého klubu Christos Giannoulis označil návrh zákona za legislativní zrůdnost, uvedla agentura AFP.

Třináctihodinový pracovní den je podle vlády dobrovolný a týká se pouze soukromého sektoru. Nové opatření umožňuje zaměstnancům pracovat delší směny u jednoho zaměstnavatele – ti, kteří mají více zaměstnavatelů, už delší pracovní dobu mít mohli. Podle údajů Eurostatu Řekové už nyní pracují v průměru 39,8 hodiny týdně, zatímco průměr EU činí 35,8 hodiny.

Vláda návrh zákona označuje za modernizaci a přizpůsobení se současným potřebám pracovního trhu a podnikání.

Podpořili byste možnost zavedení výjimečných 13hodinových směn?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

Kolik si vydělá číšník na Oktoberfestu. Nelidská dřina rozhodně není pro každého

Mnichovský pivní festival Oktoberfest každý rok navštíví stovky tisíc lidí. Pro pořadatele je ale stále náročnější sehnat pracovní sílu, která by účastníkům byla po celou dobu konání k dispozici....

Medvědi v Česku. Myslivci se obávají záměrného vypuštění ve třech lokalitách

Myslivci se obávají, že všechny tři případy z poslední doby, kdy se lidé na různých místech setkali s medvědy hnědými, souvisejí se záměrným vypuštěním zvířat do české přírody. Vyplývá to ze závěrů...

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Návrat do středověku, zuří odbory. Řekové umožnili 13hodinové směny

Řecký parlament schválil kontroverzní reformu, která ve výjimečných případech umožňuje až 13hodinový pracovní den. Poslanci o návrhu zákona předloženého konzervativní vládou debatovali dva dny,...

16. října 2025  15:57

Dokonalé čištění vody. Ústecká chemička představila utajovaný vynález

Ústecká Spolchemie začíná nabízet mimořádnou technologii, která dokáže vyčistit odpadní vody kontaminované obtížně rozložitelnými látkami, jež nelze odstranit dosud známými metodami. Technologie, na...

16. října 2025  14:28

Státní rozpočet je pod palbou kritiky. Problém je s výdaji na obranu i příjmy

Národní rozpočtová rada (NRR) má výhrady vůči návrhu státního rozpočtu na příští rok, který schválila končící vláda premiéra Petra Fialy. Kritizuje zejména rozsah obranných výdajů v kapitole...

16. října 2025  14:16

Čuprova pilulka vsadila na dlouhověkost, doručí doplňky na míru

Český podnikatel Tomáš Čupr pokročil v transformaci online lékárny Pilulka na digitální platformu zaměřenou na prevenci a dlouhověkost. Nová strategie si za cíl bere zákazníkům pomoci lépe porozumět...

16. října 2025  14:05

Konec solárního boomu znamená začátek zralého trhu, shodují se odborníci

Boom domácích fotovoltaických elektráren skončil. Pokud se firmy zabývající se jejich instalací nepřizpůsobí nové situaci na trhu, nepřežijí. Mění se také chování zákazníka, shodují se energetici.

16. října 2025  13:09

Nestlé plánuje masivní propouštění, do roku 2027 má přijít o práci 16 000 lidí

Společnost Nestlé plánuje v příštích dvou letech celosvětově propustit 16 000 lidí. Je to zhruba šest procent zaměstnanců potravinářského giganta. Firma, která má pracovníky i v České republice, to...

16. října 2025  9:33,  aktualizováno  12:35

Trump v Bílém domě opulentně pohostil své sponzory. Složili se mu na tančírnu

Americký prezident pozval své donátory ze Silicon Valley, Wall Street i obranného sektoru na večeři při svíčkách v Bílém domě. Na akci, kterou uspořádal jako poděkování za podporu své ideje výstavby...

16. října 2025  10:58

Místo hvězd klíče. Michelin představil prvního hotelového průvodce, boduje i Česko

Po více než sto letech, kdy michelinské hvězdy určovaly kvalitu kulinářského zážitku, rozšířil uznávaný průvodce své hodnocení i na ubytovací služby. Letos poprvé tak představil Michelin Keys. Na...

16. října 2025

Doručování zásilek drony v Česku se blíží. Další kroky jsou na řadě už za rok v létě

Premium

Už to budou čtyři roky, co přes Vltavu z pražských Modřan do Chuchle cestovalo za zákazníkem ukulele. Ovšem nikoli s klasickým kurýrem, ale zavěšené pod komerčně vyráběným dronem. Myšlenka doručování...

16. října 2025

Švýcaři budou hlasovat o dani pro superboháče. Průzkumy naznačují, že neprojde

Už několik měsíců se ve Švýcarsku horlivě diskutuje o federální padesátiprocentní dani uvalené na bohaté. Z posledních průzkumů vyplývá, že tento návrh tamní voliči v referendu zřejmě nepodpoří....

15. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Do Kolosea se vrátí kultura: památka se stane místem konání koncertů i zápasů

Římské Koloseum bude v budoucnu hostit koncerty významných popových hvězd. Oznámil to podle agentury DPA ředitel archeologického parku Simone Quilici. Ten chce více než 2 000 let starou památku...

15. října 2025  19:49

USA po dvaceti letech vypadly z desítky nejsilnějších pasů. Stále vede Singapur

Americký pas po více než dvou desetiletích vypadl z žebříčku desítky nejsilnějších pasů světa. V aktuální edici Henley Passport Indexu, který hodnotí země podle počtu destinací umožňujících držitelům...

15. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.