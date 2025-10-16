Návrat do středověku, zuří odbory. Řekové umožnili 13hodinové směny

Premiér Kyriakos Mitsotakis, jehož konzervativní strana Nová demokracie má v parlamentu absolutní většinu, zdůrazňuje, že i přes prodloužení maximální denní pracovní doby stále platí limit 48 pracovních hodin týdně a 150 hodin přesčasů ročně. Řecká ministryně práce Niki Kerameosová pak dodala, že třináctihodinový pracovní den může být legálně uplatňován pouze 37 dní v roce
Odbory tento měsíc uspořádaly kvůli reformě dvě generální stávky, naposledy v úterý, kdy tisíce pracovníků protestovaly proti opatření, které podle levicové strany Syriza patří do středověku.
Syriza se odmítla hlasování zúčastnit a mluvčí jejího poslaneckého klubu Christos Giannoulis označil návrh zákona za legislativní zrůdnost, uvedla agentura AFP.
Třináctihodinový pracovní den je podle vlády dobrovolný a týká se pouze soukromého sektoru. Nové opatření umožňuje zaměstnancům pracovat delší směny u jednoho zaměstnavatele – ti, kteří mají více zaměstnavatelů, už delší pracovní dobu mít mohli. Podle údajů Eurostatu Řekové už nyní pracují v průměru 39,8 hodiny týdně, zatímco průměr EU činí 35,8 hodiny.
Vláda návrh zákona označuje za modernizaci a přizpůsobení se současným potřebám pracovního trhu a podnikání.