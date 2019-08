USA míří do recese, věří třetina ekonomů. Země vzkvétá, míní Trump

18:02 , aktualizováno 18:02

Do konce roku 2021 se Spojené státy americké dostanou do ekonomické recese. Negativní předpověď vyslala v novém průzkumu třetina respondentů. Podobné to vidí různí analytici a instituce již delší dobu. Prezident Donald Trump však hýří optimismem.