Američanka Kim Taylorová se v roce 2023 společně se svým manželem rozhodla založit vlastní realitní kancelář. Přestože už tehdy americký trh s nemovitostmi zpomaloval, podnikání se manželům zpočátku dařilo a postupně rozšířili tým o další makléře. Optimismus však netrval dlouho, brzy přišly těžkosti, píše The Wall Street Journal.
S rostoucími cenami nemovitostí a vysokými hypotečními sazbami začala poptávka po bydlení slábnout. Domy i byty zůstávaly na trhu déle a počet uzavřených obchodů klesal. Manžel Taylorové si proto letos na jaře našel práci ve školství a podobný krok udělala i řada jejích kolegů, kteří si museli najít jiné zaměstnání, aby si zajistili stabilní příjem.
„Posledních jedenáct měsíců bylo nejtěžších v celé mé kariéře,“ uvedla Taylorová, která v realitním byznysu působí od roku 2015. Nedostatek zakázek a klesající počet obchodů ji nakonec přiměly vlastní realitní kancelář uzavřít. Sama se následně vrátila do role běžné makléřky a nastoupila do konkurenční společnosti. Dodnes totiž věří, že se americký realitní trh podaří opět nastartovat.
Trpí i fotografové nebo odhadci nemovitostí
Realitní makléři v USA jsou zpravidla placeni formou provizí z úspěšně uzavřených obchodů. Pokud se nemovitosti neprodávají, jejich příjmy rychle klesají. Potíže však nyní nepociťují pouze makléři. Útlum na trhu s bydlením dopadá také na hypoteční specialisty, odhadce nemovitostí, fotografy, právníky či další profese, jejichž příjmy jsou na realitních obchodech přímo závislé.
Podle analýzy společnosti First American Financial byl trh s prodejem starších domů v USA v roce 2024 nejslabší od roku 1982. „Realitní trh je složitý ekosystém, na kterém se podílí řada profesí. Když se nemovitostem nedaří, zasáhne to všechny,“ komentuje současnou situaci texaská realitní makléřka Sheri Laneová.
Američtí makléři se navíc musí vyrovnávat také se změnou legislativy z roku 2024, která výrazně zasáhla způsob jejich odměňování. Kupující si nově častěji hradí služby svého makléře přímo, což zvýšilo tlak na ceny těchto služeb a část zájemců o koupi nemovitosti začala realitní zprostředkovatele využívat méně nebo se bez nich snaží obejít úplně.
Bez dalšího zaměstnání se makléři často neuživí
Počet členů americké asociace realitních makléřů National Association of Realtors klesl z rekordních 1,6 milionu v roce 2022 na současných 1,4 milionu. V roce 2025 považovalo realitní činnost za své jediné zaměstnání pouze 71 procent makléřů, což představuje nejnižší podíl od začátku sledování v roce 2005.
„Mnozí byli nuceni najít si druhý zdroj příjmů, aby vůbec zvládli platit účty,“ vysvětluje Mark Johnson ze společnosti Recruiting Insight. Podle něj se sice nejúspěšnějším stále daří uzavírat obchody, dlouhodobý útlum trhu však tvrdě dopadá především na střední vrstvu prodejců, kteří dříve dokázali z provizí bez problémů vyžít.
Během koronavirové pandemie přitom americký trh s bydlením zažil jeden z nejsilnějších boomů v historii, který do realitního sektoru přilákal tisíce nových zájemců. Zatímco v letech 2021 až 2023 mohli těžit z mimořádně vysoké poptávky, v posledních letech se situace výrazně změnila. Podle průzkumu uzavřeli makléři s praxí do dvou let v roce 2024 v průměru pouze tři obchody a jejich hrubý příjem z realitní činnosti dosáhl zhruba 8 100 dolarů ročně, uzavírá The Wall Street Journal.