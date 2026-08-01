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Odkup za stovky miliard korun uvázl, dědicové brýlového impéria hledají plán B

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  15:00
Leonardo Maria Del Vecchio (20. března 2026)

Leonardo Maria Del Vecchio (20. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Leonardo Del Vecchio, brýlového impéria EssilorLuxottica (28. dubna 2026)
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Spor o dědictví po Leonardu Del Vecchiovi, zakladateli brýlového impéria EssilorLuxottica, se dál vyostřuje. Plán jeho syna Leonarda Marii na převzetí podílů dvou sourozenců se zadrhl a rodina nyní zvažuje rozdělení holdingu Delfin, který spravuje téměř bilionový majetek včetně značek Ray-Ban nebo Oakley.

Dohoda schválená v dubnu měla Leonardovi Mariovi Del Vecchiovi zajistit podíly sourozenců Lucy a Paoly za deset miliard eur (více než 240 miliard korun). Jeho podíl v rodinné firmě by tím vzrostla na 37,5 procenta. Transakci se však nepodařilo dokončit, píše agentura Bloomberg.

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Financování zkomplikoval prudký pokles akcií EssilorLuxotticy, nejhodnotnějšího aktiva holdingu Delfin. Titul se proti listopadovému maximu propadl téměř o polovinu, což snížilo hodnotu rodinného portfolia o více než 23 miliard eur (půl bilionu korun).

Ve hře je rozdělení holdingu

Leonardo Maria chtěl podle agentury Bloomberg do finančního balíku zahrnout také přibližně miliardu eur (více než 24 miliard korun) svých existujících dluhů. Představenstvo Delfinu se ale neshodlo, zda by holding převzal závazky v případě, že by dědic úvěr nedokázal splácet.

Neprošel ani návrh na zrušení omezení dividend. Delfin může mezi akcionáře rozdělovat nejvýše deset procent svého zisku. Vyšší výplaty přitom měly Leonardovi Mariovi pomoci hradit úroky spojené s odkupem.

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Nyní jedná jeho investiční společnost LMDV Capital se skupinou Apollo Global Management o refinancování za 1,1 miliardy eur. Úvěrový rámec by se později mohl zvýšit až na deset miliard eur. Pokud však původní odkup definitivně padne, Leonardovi Mariovi údajně hrozí sankce v přepočtu 12 miliard korun.

Rodina proto řeší alternativní scénář. Podíl v EssilorLuxottice by se mohl oddělit od investic v bankách a pojišťovnách. Finanční aktiva za přibližně 16 miliard eur (více než 386 miliard korun) by pak bylo možné prodat nebo využít k vyplacení dědiců, kteří chtějí z Delfinu odejít.

Nikdo nemá rozhodující slovo

Proti prodeji části portfolia se ale staví někteří členové rodiny. Holding vlastní významné podíly například v pojišťovně Generali a bankách UniCredit či Monte dei Paschi di Siena, jejichž hodnota v době konsolidace italského finančního sektoru roste.

Kořeny sporu sahají k závěti Leonarda Del Vecchia. Každý z osmi dědiců získal stejný, 12,5procentní podíl, nikdo tak nedostal rozhodující pravomoc. U klíčových kroků je navíc nutná téměř jednomyslná shoda.

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Největší napětí momentálně panuje mezi Leonardem Mariou a jeho nevlastním bratrem Roccem Basilikem. Basilico napadl rozhodnutí, které odkup podílů schválilo, zatímco Leonardo Maria zpochybnil jeho hlasovací práva.

Rodina nyní hledá externího poradce, který by pomohl najít kompromis. Ve hře zůstává i možnost, že Delfin sám vyplatí členy rodiny, kteří už ve společném holdingu nechtějí pokračovat, uzavírá Bloomberg.

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