Zemřel Ratan Tata, otec nejlevnějšího vozítka. Svou stopu nechal i na Vysočině

Ve věku 86 let zemřel ve středu Ratan Tata, bývalý šéf indického konglomerátu Tata. Ratan Tata vedl firmu, kterou v 19. století založil jeho praděd, od roku 1991 po více než 20 let. Pod jeho vedením firma expandovala do zahraničí, mimo jiné v roce 2008 koupila britského výrobce automobilů Jaguar a Land Rover.