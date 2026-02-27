Tradiční reklama na rychlé občerstvení se zpravidla neobejde bez záběrů jídla. Během postního měsíce ramadánu se však značka rozhodla pro nezvyklé řešení. Na digitálních billboardech a plochách se po většinu dne objevují pouze prázdné obaly. Grafika využívá typickou červenou a žlutou barvu značky, ale krabičky od burgerů nebo hranolek zůstaly prázdné.
Reklama je technicky navázána na astronomická data. Systém totiž v reálném čase sleduje časy západu slunce v konkrétních částech země.
Ve chvíli, kdy v daném městě nastává čas večerního jídla (iftar), se vizuál na obrazovkách změní. Prázdné obaly pak nahradí známé produktové fotografie s jídlem.
Jak největší muslimský svátek funguje?
Ramadán je devátý měsíc islámského kalendáře, během kterého věřící dodržují půst od úsvitu do západu slunce. Tato tradice zahrnuje zdrženlivost od jídla a pití a je doprovázena zvýšenou charitativní činností a modlitbami.
Půst končí každý den s večerním soumrakem společným jídlem zvaným iftar. Termín ramadánu je pohyblivý, protože se řídí lunárním cyklem, a každý rok se tak posouvá o přibližně jedenáct dní.
Agentura Scholz & Friends ve své zprávě uvádí, že cílem bylo zvýšit relevanci značky u specifické populace bez narušení jejich denního režimu a tradic.
Nevšední nápad agentury ocenila některá oborová média. „Německá pobočka McDonald´s ukázala, že správné načasování dokáže (pozitivně) ovlivnit dopady reklamy,“ píše instagramový účet marketingmind.in s více jak milionem a půl sledujících.
Německá kampaň nebyla prvním případem, kdy McDonald’s využil vizuální absenci jídla a náboženské motivy. Podobné principy značka testovala již dříve v muslimských zemích jihovýchodní Asie, kde je ramadán dodržován většinovou společností.
V Indonésii šlo o iniciativu „Satu Rasa“ (Jedno srdce, jedna chuť). Kampaň sledovala příběh dvou bratrů, kteří prožívají den odděleně, ale při západu slunce se sejdou u společného jídla. Podobnou kampaň pak řetězec spustil v Malajsii „Indahnya Ramadan“ (Krása ramadánu).