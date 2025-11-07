Varování před rakovinou patří na slaninu stejně jako na cigarety, tvrdí vědci

Konzumace některých masných výrobků, jako je šunka nebo slanina, může zvyšovat riziko rakoviny, upozornila skupina vědců z Velké Británie. Po vládě proto požadují, aby se na obalech těchto potravin povinně objevila podobná varování jako na krabičkách od cigaret.

Slanina, klobásy a hovězí hamburgery vystavené v řeznictví Hussey’s Butcher ve čtvrti Wapping ve východním Londýně (21. září 2021) | foto: Profimedia.cz

Šunky, salámy či slaniny se konzervují chemickými látkami, kterým se říká dusitany. A právě ty stojí podle odborníků za nárůstem rakoviny tlustého střeva, která se v posledních letech stále více objevuje u mladých lidí.

Skupina odborníků napsala proto dopis britskému ministru zdravotnictví Wesi Streetingovi, v němž ho vyzývají k akci. Podle nich by měl nařídit, aby balení slaniny a šunky prodávaných ve Spojeném království, která tyto chemikálie obsahují (některé značky jsou bez dusitanů), neslo varovné označení. Zároveň by měl uložit výrobcům potravin povinnost tyto látky v příštích letech postupně z výroby odstranit.

Šunka jako azbest

„Spotřebitelé si zaslouží jasné informace. Většina lidí si neuvědomuje, že Světová zdravotnická organizace WHO řadí masné výrobky obsahující dusitany, jako je slanina a šunka, do stejné karcinogenní kategorie jako tabák anebo azbest,? cituje list The Guardian jednoho ze signatářů dopisu Denise Corpeta, emeritního profesora zabývajícího se bezpečností potravin.

Test dětských šunek: více masa, méně soli a tuku, ale někdy i chuti

„Ministři mají odpovědnost chránit veřejné zdraví a snižovat riziko rakoviny tlustého střeva spojené s těmito výrobky, a proto by měli zavést povinné varovné štítky na obalech podobné těm, které upozorňují na cigaretách ‚kouření zabíjí‘,“ dodal Corpet.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny u Světové zdravotnické organizace klasifikovala už před deseti lety uzeniny jako karcinogen skupiny 1. To znamená, že existují silné důkazy o tom, že látky obsažené v těchto výrobcích mohou způsobit rakovinu.

Dusitany se při výrobě používají hlavně proto, aby maso vypadalo čerstvé, růžové, zlepšila se jeho chuť a zabránilo se rychlému kažení. Britská vláda ale čelí rostoucímu tlaku, aby karcinogenní konzervační látku zakázala, nebo alespoň regulovala její povolený obsah.

Dusitany se totiž po pozření mohou v těle přeměnit ve sloučeniny zvané nitrosaminy, což jsou silné karcinogeny poškozující DNA a genetický materiál.

Evropský trh bez dusitanů

Podle webu Science Alert vědci odhadují, že dusitany způsobily ve Velké Británii za posledních deset let přibližně 54 tisíc případů rakoviny tlustého střeva a konečníku. Nedávné studie navíc souvislost mezi konzumací zpracovaného masa a výskytem nádorů potvrdily. Některé výzkumy ovšem obavy ještě zhoršily. Zjistily totiž, že ženy, které salámy či slaninu konzumují každý týden, mají výrazně vyšší riziko rakoviny prsu.

V reakci na to Evropská unie snížila povolený obsah dusitanů v masných výrobcích a podpořila používaní bezpečnějších alternativ. Výrobci se ovšem ohrazují, že bez dusitanů hrozí bakteriální kontaminace. S tím ale nesouhlasí odborníci, podle kterých je díky moderním chladicím zařízením a hygienickým normám zcela reálné vyrábět bezpečné a dlouho trvanlivé masné produkty.

Zázrak irské potravinářské technologie. Slanina bez konzervantů, éček i dusitanů

Na evropském trhu se šunky bez dusitanů prodávají ve velkém a za celou dobu nebyl zaznamenán jediný případ otravy jídlem související s jejich konzumací, argumentuje Science Alert.

Zastánci reformy tvrdí, že by britská vláda měla v této otázce převzít větší odpovědnost. To by znamenalo, že postupně odstraní škodlivé přísady a zlepší označování potravin, aby se spotřebitelé při nákupech mohli lépe rozhodovat.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví a sociální péče však podle Guardianu výzvu k akci odmítl. „Agentura pro standardy potravin FSA jasně sdělila, že souvislost mezi dusičnany a dusitany a vznikem rakoviny zůstává neprokázaná,“ uzavřel podle britského webu.

