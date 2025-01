Zálohy na pivní lahve v Rakousku stoupnou. Z devíti na dvacet centů

Kromě pivovarnického průmyslu se na tomto postupu podílejí také značky nápojů, jako je Fritz-Kola, které pivovary distribuují. Informuje o tom zpravodajský portál Der Standard.

V budoucnu bude spotřebitel muset zaplatit o 2,20 eura (55 korun) více za bednu piva obsahující dvacet lahví. Ze dne na den se tak zvýší i hodnota lahví, které jsou již na skladě, což způsobuje napětí v tomto odvětví.

Rakouské pivovary doufají, že záloha dvacet centů bude dostatečnou pobídkou k tomu, aby spotřebitelé přestali vyhazovat prázdné lahve do kontejneru na sklo nebo do zbytkového odpadu. Zároveň by vyšší záloha neměla milovníky piva odradit od toho, aby sáhli po znovuplnitelných lahvích.

Na rozdíl od zálohy na nevratné obaly není záloha na skleněné lahve osvobozena od DPH. V čistém vyjádření zůstává pivovarskému průmyslu za každý nevratný obal přibližně šestnáct centů, což do značné míry odpovídá jeho náhradní hodnotě. Postup pro vyšší zálohu byl dohodnut se Spolkovým úřadem pro hospodářskou soutěž.

Zpět do oběhu

„Předpokládáme, že vyšší záloha zajistí zkrácení intervalů vracení,“ vysvětlil v pátek v prvním prohlášení Florian Berger, výkonný ředitel Svazu pivovarů. „Očekáváme také, že v důsledku toho bude potřeba méně nového skla, protože se nám vrátí více lahví,“ dodal předseda svazu Karl Schwarz. Tím se ušetří mnoho zdrojů při energeticky velmi náročné výrobě skleněných lahví.

Rakušané vypijí ročně v průměru necelých sto litrů piva na hlavu. V oběhu je více než 150 milionů lahví piva – ty lze znovu naplnit až 40krát. Pivovary doposud přicházely každoročně přibližně o šest procent obalů během tří cyklů. Na lahve se často práší ve sklepích, končí odhozené v přírodě nebo jsou vyhazovány do odpadu. Po jediném použití pak bývají za cenu vysoké spotřeby energie recyklovány tavením.

Pivovary odhadují, že kvůli neexistenci oběhového hospodářství přicházejí ročně o dva až tři miliony eur. Tato situace je přiměla k jednání, zejména kvůli novým pravidlům pro jednorázové obaly.

Osm centů v Německu

Zatímco záloha na nevratné obaly od nápojů v Německu platí už více než dvacet let, pivovary ji u pivních lahví ponechaly na pouhých osmi centech. To by v tomto případě mohlo podpořit nákupní turistiku v příhraničních regionech. Výhodná by byla především pro ty, kteří by nakoupili pivo v Německu, ale zálohu vybírali v Rakousku.

V každém případě se obě země nevyhnou většímu množství opakovaně použitelných obalů. EU stanovila od roku 2024 postupné zvyšování tohoto podílu. Do roku 2030 musí maloobchodníci s potravinami v Rakousku prodávat třetinu všech nápojů v opakovaně použitelných obalech.

To se týká i skleněných lahví, které jsou považovány za zabijáky klimatu, pokud po rychlé spotřebě skončí v odpadu. Podle odborníků na životní prostředí způsobuje jednorázové sklo pětkrát více emisí skleníkových plynů než sklo pro opakované použití, uzavírá Der Standard.