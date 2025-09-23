Na první pohled neměl zákazník téměř šanci poznat, že se gramáž mraženého výrobku změnila, neboť i cena zůstala stejná, píše portál Der Standard.
Rakouské sdružení spotřebitelů Verein für Konsumenteninformation uspělo již u první instance, tedy u Obchodního soudu ve Vídni. Jelikož se ale firma odvolala, dostal se případ také k Vrchnímu zemskému soudu.
Wird die Füllmenge reduziert, ohne dass dies für Verbraucher klar erkennbar ist, liegt eine Täuschung über Preis und Beschaffenheit der Ware vor. Das stellten nun erstmals Gerichte fest. Mehr dazu: https://t.co/ezE4jpDyks pic.twitter.com/u814IDwHz4— DER STANDARD (@derStandardat) September 19, 2025
Ten ale původní stanovisko potvrdil. Soudce také dodal, že běžný spotřebitel za stejné peníze oprávněně očekává stejnou gramáž. Podle rakouské justice by tedy jakékoliv zmenší balení mělo být zřetelně označeno, jinak se výrobce dopouští klamavého jednání.
|
Milka v Německu zdražila a zmenšila se, spotřebitelé posílají výrobce k soudu
Výrobce se u soudu hájil tím, že gramáž je standardně označena na obalu. To ale podle rakouských soudců nestačí. Málokdo si totiž přesně pamatuje, jaká byla původní gramáž. Pro většinu zákazníků je tedy tato informace nedostatečně srozumitelná. Podle portálu Kurier proto musí společnost Iglo s těmito praktikami přestat a uhradit náklady řízení ve výši 3 600 eur (asi 90 tisíc korun).
Podle informací iDNES.cz zmíněné balení atlantského lososa od Igla není v prodeji potravinářských řetězců v Česku.
Precedent do budoucna
„Je to jasný a důležitý signál proti všem podobným nekalým obchodním praktikám,“ přivítalo verdikt sdružení slovy právničky Petry Leupoldové. Podle ní jde o precedent do budoucna, který je svého druhu v rakouském právním prostředí vůbec první.
|
Od chipsů až po Milku. Zmapovali jsme, jak výrobci zmenšují obsah a zvyšují ceny
Smrsfklace je obrovské téma i v dalších evropských státech. Například ve Francii musí tamní supermarkety už od loňského léta označovat zboží, u něhož se zmenšil obsah balení, ale cena zůstala stejná nebo stoupla.
„Informace má uvádět změnu ceny v závislosti na hmotnosti, aby spotřebitel znal její skutečný vývoj. Smrsfklace je podvod a my s ním skoncujeme. Chci obnovit důvěru spotřebitelů a k tomu patří transparentnost,“ uvedl tehdy k opatření francouzský ministr hospodářství a financí Bruno Le Maire.
|
Smrskflace: Jak nenápadně zdražit zboží. V zahraničí praktiku regulují, říká expertka
V posledních měsících některé zákazníky rozzlobilo počínání potravinářské firmy Mondelez, která se v Německu rozhodla snížit balení oblíbené čokolády Milka, a to ze 100 na 90 gramů. Tamní organizace na ochranu spotřebitele výrobce za tento krok rovněž zažalovala.
Tabulka je nově pouze o milimetr tenčí, zatímco obtížně viditelná hmotnost je uvedena malým písmem. Cena Milky přitom vzrostla z 1,49 na 1,99 eura, což představuje skryté navýšení ceny za gram o 48 procent. Na výsledek soudního sporu se zatím čeká, uzavírá Der Standard.