Řetězce v Rakousku posilují na benzinkách, obcházejí zákaz prodeje o nedělích

Čerpací stanice v Rakousku mohou fungovat prakticky po celý den, a to i během pozdních nočních hodin. Toho mnoho zákazníků s oblibou využívá, všimli si toho také obchodníci. Vzhledem k postupnému přechodu k elektromobilitě se navíc role čerpacích stanic nejen v Rakousku mění, což trendu nahrává, píše portál Der Standard.

V Rakousku se momentálně nachází více než 2 700 čerpacích stanic a více než polovina z nich nabízí své služby i v době, kdy běžné markety již musí mít zavřeno. I proto se funkce čerpacích stanic postupně mění z pouhého prodeje paliv na multifunkční prostor, k němuž patří i vyzvedávání objednaných balíků či právě běžné nákupy potravin a dalšího spotřebního zboží.

Společnosti REWE, která v Rakousku stojí za značkou Billa, se v minulých měsících a letech povedlo ovládnout již více než 60 procent tohoto trhu. Řetězci Spar pak náleží asi třetina. Oběma subjektům se povedlo vybudovat výrazný náskok před konkurenčními firmami. Společnostem REWE a Spar navíc hraje do karet, že rakouský antimonopolní úřad se o prodej potravin na čerpacích stanicích zatím příliš nezajímá.

Odnášejí to pumpy?

Podle portálu Der Standard však negativní důsledky tohoto trendu odnášejí hlavně provozovatelé čerpacích stanic. Ti, kteří se domluvili na spolupráci se značkami Billa či Spar, totiž podle mnoha svědectví přišli o velkou část své podnikatelské svobody. Nemohou rozhodovat o cenách ani sortimentu, který ve svých prostorách zákazníkům nabízejí. Určují je totiž centrály velkých řetězců.

„Už 25 let se marže z prodeje paliv nezměnila. Je to jeden cent na litr. Bez doplňkového prodeje by benzinové pumpy nepřežily. Když vám někdo diktuje, co budete prodávat a za kolik, už to není podnikání,“ upozorňuje pro Der Standard pumpař Klaus Brunnbauer, který v oboru dlouhá léta pracuje. Zároveň dodal, že čerpací stanice by v Rakousku měly každý rok prodat alespoň sedmi milionů litrů paliva za rok, jinak nebude jejich provoz rentabilní.

O nedělích zavřeno Maloobchodní prodejny v Rakousku mají omezenou provozní dobu. Ty s potravinami mají ve všední dny zpravidla otevřeno do 20:00, v sobotu do 18:00. V neděli mají až na výjimky zavřeno. Rakousko má jednu z nejhustější síť obchodů s potravinami ze všech zemí v Evropě.

Koncerny se ale brání. Jejich zástupci říkají, že provozovatelé čerpacích stanic za prodej jejich produktů dostávají provizi. Její výše ale není známá. „Spolupráce nic nestojí. Je to stejně výhodné pro všechny,“ šéf Sparu na rakouském trhu, kterým je Hans Reisch.

Podobné trendy jsou z části patrné i v České republice. Řetězec Billa se v minulých letech domluvil na spolupráci s ropnou společností Shell. Prodejen Billa Stop & Shop je po celé České republice již několik desítek.

Zákazníci mají možnost si zde koupit i pečivo, a to mimo jiné také o státních svátcích, během nichž jsou velké supermarkety i hypermarkety v Česku jinak zavřené. Podobné je to v případě koncernu OMV, který s obchodním řetězcem Billa vytvořil koncept Viva Billa.