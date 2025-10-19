Lyžařská střediska v Rakousku jsou na přílivu turistů ze zahraničí dlouhodobě závislá. I letos se počítá s tím, že do skiareálů ve velkých počtech dorazí lyžaři a snowboardisté z ostatních států Evropy. Podle průzkumu Österreich Werbung největší zájem o zimní pobyt v Rakousku budou mít letos Němci, Britové a Češi, píše portál Der Standard.
Letošní průzkum turistické centrály proběhl mezi 10 tisíci respondenty z celé Evropy. Zájem o dovolenou v Rakousku mezi letošním prosincem a dubnem projevili ve velkém také Nizozemci, Belgičané, Dánové, Francouzi a Poláci. Velká část turistů navíc vnímá nadcházející zimní dovolenou optimisticky, neboť jejich finanční situace je lepší než loni.
Obavy o turisty v Rakousku nepanují
Velká očekávání od sezony v Rakousku vládnou i přesto, že mnoho skiareálů proti loňsku zdraží. „Cena a kvalita služeb jsou u nás stále v rozumném poměru,“ uvedla pro Der Standard šéfkou rakouské turistické centrály Astrid Steharnig-Staudingerová.
První rakouské skiareály se chystají otevřít ještě před prosincem. Třeba oblíbený Kitzbühel tradičně spouští provoz na části sjezdovek už 22. listopadu. Podle portálu Nachrichten ale lyžaři a snowboardisti musí i zde počítat s vyššími cenami. Třeba na tyrolském Söldenu nebo na Arlbergu převyšuje cena denního skipasu již hranici 80 eur (skoro 2 tisíce korun).
„Jako provozovatelé lyžařských středisek se snažíme ceny nastavit tak, aby nám nevznikaly ztráty. V porovnání s loňskem platíme více za energie nebo za zaměstnance,“ tvrdí Franz Hörl, který stojí v čele rakouské asociace provozovatelů skiareálů.
Zaima jako pilíř rakouského hospodářství
Rakouský sektor služeb dlouhodobě bojuje s nedostatkem pracovní síly. Ta domácí o ni nemá takový zájem, a proto ji nahrazuje zaměstnanci ze zahraničí. Pro letošní zimní sezonu se počítá s tím, že bude zahraničních pracovníků více. Mimo jiné proto, že rakouská dovolenková sezona je také pro tamní hospodářství klíčová. Každý návštěvník utratí během zimy v průměru 238 eur (skoro 6 tisíc korun) za den. To je o 61 eur (asi 1 500 korun) více než v létě.
Rakušané se rovněž snaží o to, aby zahraniční turisté trávili v Rakousku více času. Již několik let totiž průměrná délka pobytu dosahuje jen na 3,5 noci. Přitom na počátku devadesátých let minulého století to bylo i více než pět nocí. Ve srovnání s minulostí návštěvníci ze zahraničí dojíždějí do Rakouska sice častěji, ale tráví tam méně času, uzavírá der Standard.