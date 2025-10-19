Rakousko se těší na lyžařskou sezonu. Lidé tu chtějí utratit víc než loni

Autor:
  9:00
Rakušané vyhlížejí další zimní turistickou sezonu, která by mohla být ještě úspěšnější než ta poslední. Zhruba 88 procent Evropanů plánuje za zimní dovolenou utratit stejně nebo dokonce více než loni, vyplynulo z průzkumu turistické centrály Österreich Werbung. Nejspíš jim tedy nebude vadit, že tamější skiareály letos opět zdražily.
Rakouský lyžařský areál Hinterstoder leží v Horním Rakousku.

Rakouský lyžařský areál Hinterstoder leží v Horním Rakousku. | foto: Archiv

Zillertal
Hinterstoder
Sáňkování ve Schladming-Dachstein
Nová desetimístná lanovka, která spojuje Schladming a Rohrmoos.
11 fotografií

Lyžařská střediska v Rakousku jsou na přílivu turistů ze zahraničí dlouhodobě závislá. I letos se počítá s tím, že do skiareálů ve velkých počtech dorazí lyžaři a snowboardisté z ostatních států Evropy. Podle průzkumu Österreich Werbung největší zájem o zimní pobyt v Rakousku budou mít letos Němci, Britové a Češi, píše portál Der Standard.

Do Alp bez dlouhé cesty. Tady si zalyžujete už za pár hodin

Letošní průzkum turistické centrály proběhl mezi 10 tisíci respondenty z celé Evropy. Zájem o dovolenou v Rakousku mezi letošním prosincem a dubnem projevili ve velkém také Nizozemci, Belgičané, Dánové, Francouzi a Poláci. Velká část turistů navíc vnímá nadcházející zimní dovolenou optimisticky, neboť jejich finanční situace je lepší než loni.

Obavy o turisty v Rakousku nepanují

Velká očekávání od sezony v Rakousku vládnou i přesto, že mnoho skiareálů proti loňsku zdraží. „Cena a kvalita služeb jsou u nás stále v rozumném poměru,“ uvedla pro Der Standard šéfkou rakouské turistické centrály Astrid Steharnig-Staudingerová.

První rakouské skiareály se chystají otevřít ještě před prosincem. Třeba oblíbený Kitzbühel tradičně spouští provoz na části sjezdovek už 22. listopadu. Podle portálu Nachrichten ale lyžaři a snowboardisti musí i zde počítat s vyššími cenami. Třeba na tyrolském Söldenu nebo na Arlbergu převyšuje cena denního skipasu již hranici 80 eur (skoro 2 tisíce korun).

Největší jistota sněhu v Rakousku. Strávili jsme 62 hodin v Obertauernu

„Jako provozovatelé lyžařských středisek se snažíme ceny nastavit tak, aby nám nevznikaly ztráty. V porovnání s loňskem platíme více za energie nebo za zaměstnance,“ tvrdí Franz Hörl, který stojí v čele rakouské asociace provozovatelů skiareálů.

Zaima jako pilíř rakouského hospodářství

Rakouský sektor služeb dlouhodobě bojuje s nedostatkem pracovní síly. Ta domácí o ni nemá takový zájem, a proto ji nahrazuje zaměstnanci ze zahraničí. Pro letošní zimní sezonu se počítá s tím, že bude zahraničních pracovníků více. Mimo jiné proto, že rakouská dovolenková sezona je také pro tamní hospodářství klíčová. Každý návštěvník utratí během zimy v průměru 238 eur (skoro 6 tisíc korun) za den. To je o 61 eur (asi 1 500 korun) více než v létě.

Lyžování v Rakousku, které Češi neznají. Tato dvě střediska vám vezmou dech

Rakušané se rovněž snaží o to, aby zahraniční turisté trávili v Rakousku více času. Již několik let totiž průměrná délka pobytu dosahuje jen na 3,5 noci. Přitom na počátku devadesátých let minulého století to bylo i více než pět nocí. Ve srovnání s minulostí návštěvníci ze zahraničí dojíždějí do Rakouska sice častěji, ale tráví tam méně času, uzavírá der Standard.

Vyrazíte letos v zimě na lyžařskou dovolenou?

celkem hlasů: 9
Vstoupit do diskuse

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Nejčtenější

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Obavy se nepotvrdily. Dali bezdomovcům sto tisíc a zkoušeli, zda se postaví na nohy

Premium

Stačí sto tisíc korun k tomu, aby se člověk bez domova znovu začlenil do společnosti? To zjišťoval projekt New Leaf Česko v čele s Melanií Zajacovou. Lidem bez střechy nad hlavou rozdali celkem čtyři...

Berete si zemi jako rozpočtové rukojmí, tepe vládu Schillerová. Apeluje i Kalousek

Pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová kritizovala končící vládu Petra Fialy. Ta odmítá poslat do Sněmovny svůj návrh rozpočtu. Podle Schillerové si tak Fialův kabinet bere Českou...

Jižní Itálie zažívá ekonomické znovuzrození. Růstu pomáhají i navrátilci

Jižní část Apeninského poloostrova obvykle považovaná za zaostalou vykazuje známky ekonomického oživení. Stále více Italů, kteří v minulosti odcházeli za prací na sever země nebo dokonce do...

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

Rakousko se těší na lyžařskou sezonu. Lidé tu chtějí utratit víc než loni

Rakušané vyhlížejí další zimní turistickou sezonu, která by mohla být ještě úspěšnější než ta poslední. Zhruba 88 procent Evropanů plánuje za zimní dovolenou utratit stejně nebo dokonce více než...

19. října 2025

Pro někoho odpad, pro jiného poklad. V lihovaru dávají druhou šanci ovoci i chlebu

Premium

Slupky z citrusů a kakaových bobů nebo kal z pivovaru. Suroviny, které místo v koši a kanále naštěstí skončily v lihovaru. „Na podzim nás dokonce nechali otrhat i pražskou botanickou zahradu,“ směje...

19. října 2025

Juniory do firem téměř nikdo nehledá, jejich práci nahradila umělá inteligence

Nabídky juniorních pracovních pozic letos výrazně poklesly. Zatímco loni i v roce 2023 firmy poptávaly pracovníky na tyto pozice ve velkém, letos je to jinak „Při porovnání prvních osmi měsíců roku...

19. října 2025

Na další velká jezera na místě uhelných lomů není dost vody, říká Petr Lenc

Krajinu pod Krušnými horami, která sloužila jako dárce energie pro Česko, čeká změna. Odklon od hnědého uhlí v energetice přinese zavírání povrchových lomů. Z aktivních lomů skupiny Sev.en jako první...

18. října 2025

Datovým centrům v USA chybí elektřina. Stavějí si vlastní elektrárny

S rozvojem umělé inteligence to americké technologické firmy myslí vážně, proto investují enormní peněžní prostředky do datových center. Brzdí je však zastaralá přenosová síť i nedostatek elektrické...

18. října 2025

Nemocnice pod křídly miliardáře Chrenka rostou. Agel se dostal mezi největší hráče

Zdravotnická skupina Agel dosáhla významného úspěchu na mezinárodním poli. V prestižním žebříčku HBI Top 100 largest hospital groups in EMEA by revenue 2025, který každoročně srovnává podle výše...

18. října 2025  14:26

Turecko překvapuje turisty pevně připevněnými víčky láhví. Novinku řeší i místní

Při otevírání plastové láhve v Turecku se mohou turisté z Česka setkat s něčím, co by v zemi mimo Evropskou unii nejspíš nečekali – pevně připevněným nápojovým víčkem. Tuto inovaci, známou z...

18. října 2025

Ochrana proti erozi není třeba, rozhodl europarlament. Čeští zemědělci slaví

Zemědělci si mohou oddechnout. V Česku hojně kritizovaná povinnost, která měla půdu v EU více chránit proti erozi, narazila v Evropském parlamentu. Europoslanci rozhodli, že zruší několik pravidel v...

18. října 2025

Denní výhry za tisíce a na konci milionový diamant. Čtěte iDNES.cz a vyhrajte

Velká podzimní soutěž iDNES.cz startuje už v pondělí. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej ve tvaru diamantu posázená více než tisíci přírodními diamanty v hodnotě jeden milion korun. Do soutěže se...

18. října 2025

Hranaté karbanátky chtějí dobýt i Česko. Ochutnali jsme hamburger Wendy’s v Británii

Americký řetězec rychlého občerstvení Wendy’s se po dvacetileté pauze vrátil do Británie a letos otevřel i v Rumunsku. Značka proslulá hranatými karbanátky a mraženým mléčným dezertem plánuje brzy...

18. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Singapur na suchu dbá o každou kapku. Vodu dováží, odsoluje a ve velkém recykluje

Premium

Tropický Singapur se vypracoval na světové finanční, obchodní a dopravní centrum. Ačkoli je omýván vodami Jihočínského moře, nemá dostatek vlastních přírodních zdrojů vody. Ostrovní stát řeší tuto...

18. října 2025

Vezmu pušku a vydám se na lov. Američtí zákazníci bědují nad zdražováním

Maloobchodní ceny potravin ve Spojených státech stále rostou a frustrovaní spotřebitelé se trendu ze všech sil snaží přizpůsobit. Zákazníci tvrdí, že omezují nákupy, zásobují se určitými potravinami...

17. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.