Mužský benediktinský klášter Göttweig byl postaven nad obcí Furth, která leží na jižním břehu Dunaje nedaleko dolnorakouské Kremže. Spadá do širšího okolí známého údolí Wachau. (3. dubna 2025) | foto: Dáša Hyklová, iDNES.cz

Benediktinský barokní klášter Gottweig vzdálený přes 80 kilometrů od Vídně leží v malebné krajině na kopci na jižním břehu Dunaje. V jeho prostorách se nachází nejvýše položený meruňkový sad v rakouském údolí Wachau. Dnes zde žije přes 30 mnichů, klášter se proslavil díky vlastní produkci kvalitních meruňkových vín a džemů.

Nově se stal i symbolem moderní doby, lokálního patriotismu i nadšení pro komunitní energetiku. Právě zde, ve velkém zasedacím sále s freskami na zdích se před čtyřmi lety začali scházet zakladatelé první energetické komunity v Rakousku.

„Lákalo nás známé jméno kláštera a také jsme nechtěli čekat. Měli jsme v úmyslu stát se průkopníky v této oblasti,“ popisuje Christian Hofmann, zakladatel a předseda Energetického společenství Göttweigblick.

„Začali jsme v listopadu 2021 a poté jsme jednali každý pátek nejméně dvě hodiny,“ popisuje. Přiznává, že v úvodu samotní zakladatelé nevěděli, jak bude sdílení elektřiny v reálu probíhat.

„Projekt jsme testovali tři měsíce na rodinných příslušnících a nejbližších známých. A ono to fungovalo! Teprve pak jsme začali nabírat další členy,“ říká Hofmann, průkopník rakouské energetické transformace, který od té doby podpořil založení více než tuctu dalších energetických komunit v zemi.

Christian Hofmann, (na snímku vlevo) zakladatel a předseda rakouského Energetického společenství Göttweigblick v rozhovoru s Petrem Jelínkem, senior konzultantem advokátní společnosti Frank Bold. (3. dubna 2025)

Rakousko schválilo příslušný transpoziční zákon o obnovitelných zdrojích energie (EAG – Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz) v červenci 2021. Podle něj by se měla veškerá elektřina v zemi od roku 2030 vyrábět pouze z obnovitelných zdrojů. Další cíl, který si Rakousko stanovilo je, že již v roce 2040 dosáhne země klimatické neutrality. Důležitou roli při tomto přechodu má hrát právě komunitní energetika.

Typy energetických společenství v Rakousku Rakouský zákon rozlišuje tři druhy energetických společenství: Společně jednající skupina zákazníků/spotřebitelů Společenství pro OZE (SOZE), která se dále dělí na lokální a regionální‍ Občanská energetická společenství (OES) První jmenovaný druh energetického společenství byl zaveden již v roce 2017 novelou energetického zákona (tzv. kleinen Ökostrom-Novelle 2017). V praxi si tento model lze představit jako skupinu domácností, které v rámci jednoho (bytového) domu provozují fotovoltaickou elektrárnu a vyrobenou elektřinu poté fakticky sdílí. Každý zákazník má současně garantováno právo si zvolit koncového dodavatele zbytkové elektřiny. Vznik a fungování ostatních uvedených typů energetických společenství umožnily až legislativní změny účinné od roku 2022. Zdroj: Unie komunitní energetiky (UKEN)

Podle Rakouské energetické agentury (AEA) tvoří dnes obnovitelné energie v zemi 90 procent spotřeby, zatímco před 40 lety to bylo pouze 35 procent. V rakouské elektrizační soustavě dominuje fotovoltaika, větrná a vodní energie.

Bez distribučních poplatků

Na konci letošního ledna mělo Rakousko 3 190 energetických komunit, z toho 3 180 využívalo pouze obnovitelné zdroje energie. Dalších 570 komunit funguje jako skupina domácností, které v rámci jednoho bytového domu provozují fotovoltaickou elektrárnu a vyrobenou elektřinu poté sdílí. Každý zákazník má současně garantováno právo si zvolit koncového dodavatele zbytkové elektřiny.

Mnohem více energetických společenství se v Rakousku ujalo na venkově, kde lépe funguje místní pospolitost. Roli hrají i lokální lídři, kteří lidem vše trpělivě vysvětlují a zdůrazňují výhody komunitní energetiky. Největším lákadlem jsou však pro zákazníky stabilní a hlavně příznivější ceny energií. Mimotržní povaha energetických komunit chrání spotřebitele před turbulentní situací na burzách.

Podmínkou rozvoje komunitní energetiky je vybavení zákazníků chytrými elektroměry, které měří spotřebu v 15minutových intervalech a pomáhají tak rozúčtovat sdílenou elektřinu v reálném čase. Rakousko je s jejich instalací již téměř hotové. Stát poskytuje rakouským energetickým komunitám také slevu na distribučním poplatku. Důvodem je, že místní nebo regionální energetická společenstva sdílejí elektrickou energii na krátké vzdálenosti a nevyužívají tak kompletní služby rozvodné soustavy.

Hlavním smyslem regionálního společenství obnovitelné energie (EEG) Göttweigblick je, že se jeho členové spojili a sdílejí přebytečnou elektřinu. Přitom náklady pro jednotlivce jsou nižší a přidaná hodnota zůstává v regionu.

Spotřební cena za použití sítě je pro členy komunity aktuálně snížena o 28 procent za množství energie nakoupené z EEG (3,47 místo 4,82 centů za kWh). Komunity jsou navíc osvobozeny od daně z elektřiny ve výši 1,2 centu za kilowatthodinu a poplatku na podporu obnovitelných zdrojů energie ve výši 1,5 centu za kilowatthodinu.

„Zatímco na konci roku 2022 jsme měli 67 členů, dnes jich je připojených více než 500. Zařízení vyrábějících elektrickou energii máme nyní 214,“ říká Hoffmann, předseda energetické komunity Göttweigblick Jak dodává, vlastnictví fotovoltaiky případně dalšího zdroje obnovitelné energie není vůbec podmínkou. Naopak, společenství vítá nové členy, kteří žádnou fotovoltaiku nevlastní. Členství v komunitě je spojeno s několika úkony týkajícími se registrace, a také menšími náklady spojenými s provozem.

Díky inovativnímu tarifnímu modelu a investicemi do akumulační technologie byla energetická komunita Göttweigblick loni vyhodnocena rakouským koordinačním úřadem pro energetická společenství jako jedna z pěti nejlepších v zemi. Unikátní je také tím, že má na palubě zvláštního partnera a sice samotný benediktinský klášter. Göttweig se nově chlubí tím, že při výrobě meruňkového vína a marmelády používá zelenou energii.

Zdi a stropy zasedacích místností kláštera Göttweig zdobí nádherné barokní fresky. (3. dubna 2025)

Stejné pohnutky vedly i zakladatele dalšího regionálního společenství obnovitelné energie (EEG) Eisbeere Wienerwald nacházejícího se o pár vesnic dál. Založili jej starostové regionu a od letošního ledna je po více než ročním zkušebním období otevřeno všem. Ke vstupu do energetického společenství nemusí zákazníci vypovědět žádné stávající smlouvy; smlouvy s energetickou komunitou se uzavírají k aktuálním smlouvám o dodávkách elektřiny.

„Naším cílem je produkce regionální zelené elektřiny pro potřeby naši oblasti,“ říká Matthias Zawichowski, jeden ze zakladatelů a hlavní manažer společenství. Roční členský poplatek za odběrné místo představuje osmnáct eur a záloha za jednu akcii rovnající se jednomu hlasu je padesát eur. Ta se vrací, pokud se člen rozhodne z družstva vystoupit.

Kromě fotovoltaik má komunitní družstvo Eisbeere Wienerwald v úmyslu rozšířit své portfolio o jednu menší větrnou turbínu a také bateriové úložiště. Podle propočtů inženýra Zawichowského ušetří členové družstva ročně 70 až 120 euro na poplatcích, od kterých jsou osvobozeni a dalších 150 až 200 euro na výhodnějších cenách energií.

Momentálně jim garantuje cenu 11,5 centů za kilowatthodinu a výkupní cenu elektřiny pro výrobce zelené elektřiny, například majitelům střešní fotovoltaiky, na úrovni 9,5 centů za kWh. V rámci Rakouska je přitom běžná tržní cena pro nečleny komunit asi 25 centů za kWh, zatímco za výkup elektřiny od lokálních výrobců se platí jen 8,7 centů.

„Našim členům nabízíme stabilní ceny elektřiny a to výhledově až na dalších deset let dopředu. Nemůžeme jim zaručit, že budou vždy nejnižší, ale v střednědobém horizontu to budou ty nejlepší tarify pro naši oblast,“ upřesňuje Zawichowski cenovou strategii energetické komunity. Eisbeere Wienerwald se snaží maximalizovat profit pro jednotlivce a zároveň maximalizovat benefity pro místní komunitu. Zájem obyvatel o komunitní energetiku roste.

Do společenství Eisbeere Wienerwald vstoupilo 526 členů, patří mezi ně například osm municipalit, dvě školy a dvě asociace odpadních vod. Dalších 255 nových žadatelů čeká na dokončení formalit své registrace.