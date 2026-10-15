Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Rakousko vyšetřuje možnou zpronevěru dědice potravinového impéria Meinla

Autor:
  17:27
Julius Meinl V. osobně.

Julius Meinl V. osobně. | foto:  František Vlček, MAFRA

Julius Meinl, otevření prodejny (17. prosince 2013)
Julius Meinl V. a jeho syn Julius Meinl VI., potomci slavného kraslického...
Julius Meinl V. a jeho syn Julius Meinl VI., potomci slavného kraslického...
Julius Meinl V. a jeho syn Julius Meinl VI., potomci slavného kraslického...
12 fotografií
Rakouské státní zastupitelství pro hospodářskou kriminalitu a korupci (WKStA) vyšetřuje krach bývalé banky Meinl Bank a podezření z trestné činnosti jejích někdejších vedoucích představitelů. Mezi 12 podezřelými jsou bývalý předseda dozorčí rady Julius Lindbergh Meinl V., který podle vyšetřovatelů banku fakticky řídil a v současnosti žije v Česku, a bývalý generální ředitel banky Peter Weinzierl.

Oba čelí podezření ze zpronevěry, porušení povinností při správě cizího majetku a podvodného úpadku. Předběžně vyčíslená škoda činí zhruba 150 milionů eur (3,7 miliardy Kč), napsal server vindobona.org.

Julius Meinl založil slavnou síť obchodů, jeho potomci budují i rezidence

Meinl Bank se v roce 2019 přejmenovala na Anglo Austrian Bank (AAB), v témže roce přišla o bankovní licenci a o rok později zkrachovala. Jak napsal rakouský deník Der Standard, správce konkurzní podstaty Georg Freimüller a právník Richard Soyer při následném podrobném prověřování odhalili konkrétní indicie podezřelých finančních toků z let bezprostředně předcházejících pádu banky. Ty se nyní staly předmětem vyšetřování.

Podle vyšetřovatelů bývalí vedoucí představitelé banky úmyslně vyváděli její majetek a připravovali tak věřitele o možnost uspokojit své pohledávky. Zhruba 26 milionů eur údajně získal Julius L. Meinl nebo s ním spojené poradenské firmy, aniž by za ně poskytly odpovídající plnění.

Kontroverzní miliardáři: Kariéru Julia Meinla provází skandály

Banka měla také hradit lety soukromým letadlem bez ověření jejich obchodního účelu a prodat podíly ve výnosném kávovém byznysu přibližně o 23 milionů eur pod jejich skutečnou hodnotou.

Vyšetřování se týká rovněž ekonomicky neopodstatněných úvěrů a kontokorentů pro zahraniční firmy napojené na banku a údajné zpronevěry majetku a cenných papírů v hodnotě až 80 milionů eur z její bývalé dceřiné společnosti Meinl Bank Antigua. Ta navíc měla převzít bezcenné či vysoce rizikové úvěrové pohledávky, což mělo pomoci zakrýt skutečný stav bilance banky.

Rakouské úřady prověřují také osobní majetek Julia Meinla. Mají podezření, že kvůli hrozícím nárokům věřitelů v řádu milionů eur se mohl snažit ochránit svůj majetek, například nemovitosti a podíly ve firmách, jejich převodem na příbuzné nebo na společnosti, s nimiž je spojen.

Před 110 lety zemřel Julius Meinl. Podnikatel s kávou se narodil v Kraslicích

Na žádost WKStA proto soud již nařídil zabavit několik nemovitostí zapsaných v katastru, mimo jiné luxusní vilu ve vídeňské čtvrti Döbling, která údajně přešla do jiného vlastnictví prostřednictvím české firmy, a pozemek ve Štýrsku.

Základem vyšetřování je znalecký posudek finančního experta v rozsahu 600 stran. Rakouské úřady spolupracují s německým Spolkovým kriminálním úřadem (BKA) a dalšími zahraničními orgány prostřednictvím žádostí o právní pomoc.

Meinl měl problémy se zákonem už dřív. Rakouská policie ho zadržela v roce 2009 pro podezření z podvodu na investorech. Tehdy se z vazby dostal díky zaplacení kauce ve výši sta milionů eur.

Kraslice mají nové náměstí Julia Meinla, připomíná slavného rodáka

Podklady pro vídeňské vyšetřování pocházejí mimo jiné z prověřování celosvětového korupčního skandálu brazilské stavební skupiny Odebrecht. Bývalý šéf banky Weinzierl, který je v případu rovněž obviněn, byl zadržen v USA, kde mu za nezákonné transakce uskutečněné prostřednictvím struktur banky hrozí až pět let vězení. Podle dostupných informací se v USA k jednání přiznal a spolupracuje s tamními úřady.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Miliardy i bizarnosti. Jak znáte nejbohatší Čechy?

Miliardář Karel Janeček se při zahájení své prezidentské kampaně zjevil před...

Jak dobře se vyznáte ve světě českého velkého byznysu? Otestujte své znalosti o nejbohatších Češích, jejich firmách, podnikatelských začátcích i zajímavostech z jejich života.

Kyberútok na Rohlík. Hackeři odcizili osobní údaje zákazníků i jejich komunikaci

Internetový supermarket Rohlik.cz (ilustrační snímek)

Část údajů uživatelů internetového supermarketu Rohlík byla odcizena, sdělil v neděli zástupce společnosti. Kyberútočníci napadli nástroj zákaznické podpory Rohlíku, odcizili tak jména, e-mailové...

Sucho může stát Česko až 50 miliard. Podívejte se, jak změnilo krajinu

Nízká hladina vody ve Slapské přehradě u Županovic odhalila škeble na břehu...

Širší ekonomické dopady letošního extrémního sucha mohou v ČR dosáhnout podle odhadů až 50 miliard korun. Tento účet zahrnuje nejen nedostatek vody a přímé škody v zemědělství a lesnictví, ale...

Na jihu Prahy vznikne obří projekt nájemního bydlení. Pojme až 16 tisíc lidí

V jihoměstské lokalitě Na Jelenách vznikne obří projekt nájemního bydlení

Mezi Chodovem, Opatovem vznikne v lokalitě Na Jelenách celkem pět a půl tisíce nájemních bytů. V současnosti se povoluje první a druhá etapa. První etapu by chtěl investor, společnosti RSJ a Na...

ANALÝZA: Nejen rafinerie. Co musí Ukrajina ještě udělat pro finanční kapitulaci Moskvy

Premium
Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Sestupná spirála ruské ekonomiky zaviněná strukturálními problémy a závislostí na surovinovém exportu táhne Moskvu ke dnu fakticky od anexe Krymu. A plnohodnotný válečný konflikt tento proces...

Rakousko vyšetřuje možnou zpronevěru dědice potravinového impéria Meinla

Julius Meinl V. osobně.

Rakouské státní zastupitelství pro hospodářskou kriminalitu a korupci (WKStA) vyšetřuje krach bývalé banky Meinl Bank a podezření z trestné činnosti jejích někdejších vedoucích představitelů. Mezi 12...

15. října 2026  17:27

Štědré dotační časy končí. Česko čeká v Bruselu přetahovaná o miliardy

Premiér Andrej Babiš na summitu EU v Bruselu. (15. října 2026)

V Bruselu začal dvoudenní summit lídrů Evropské unie, na kterém se rozbíhá klíčová debata o novém sedmiletém rozpočtu EU na období 2028 až 2034. Česká vláda přitom dává najevo ostrý nesouhlas jak s...

15. října 2026  16:20

Antimonopolní úřad: Tendr Českých drah na nákup elektrických vlaků byl v pořádku

ilustrační snímek

Tendr Českých drah na nákup 133 elektrických vlaků typu EMU 400 pro regionální dopravu byl v pořádku, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Zakázkou se zabýval na podnět skupiny...

15. října 2026  15:57

Rusko po dohodě s Trumpem obnovilo vývoz nafty na světové trhy, hlásí Peskov

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov (26. února 2025)

Ruská nafta v návaznosti na dohodu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem začala proudit na světové trhy. Podle agentury Reuters to dnes řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

15. října 2026  15:50

V Liberci zastřešili parkoviště fotovoltaickými panely. Vejde se pod ně 500 aut

Parkoviště, které pojme až pět set automobilů, tvoří na 2 700 fotovoltaických panelů.

Největší solární parkoviště v Česku postavili v areálu liberecké společnosti Denso Manufacturing Czech. Statici, kteří připravovali konstrukci takzvaného carportu (zastřešené stání pro automobily),...

15. října 2026  15:37

Ceny pohonných hmot v dalších dnech klesat nebudou, předpokládají analytici

ilustrační snímek

Analytici neočekávají v dalších dnech zlevňování cen pohonných hmot u čerpacích stanic. Podle některých by se růst cen nafty mohl v příštím týdnu zastavit, jiní však očekávají další zdražování. Ceny...

15. října 2026  15:15

Německá ekonomika se zvedá. Merzovi to však nepomáhá, jeho návrhy kritizují

Německý kancléř Friedrich Merz (10. března 2026)

Německému kancléři Friedrichu Merzovi se nedaří získat důvěru veřejnosti. Podle říjnového průzkumu ARD-DeutschlandTrend je s jeho prací spokojeno pouze deset procent Němců. Celých 86 procent...

15. října 2026  15:10

Špičkové sedačky pro BMW budou vyrábět v Chebu, produkci využije v modelu iX1

V novém závodě společnosti Grammer Jifeng Automotive Seating se budou vyrábět...

Společnost Grammer Jifeng Automotive Seating otevřela svůj nový výrobní závod v Business Parku Cheb South. Grammer Jifeng bude v Chebu vyrábět komponenty do interiérů vozidel, především vysoce...

15. října 2026  14:41

Podzimní Paříž i Mallorca vyjde dráž. S nákupem letenek se nemusí vyplatit otálet

ilustrační snímek

Lety na letošní podzimní prázdniny jsou pro české cestující dražší než loni. Podle dat společnosti Kiwi.com vzrostla průměrná cena za cestujícího meziročně o 6,5 procenta, u letů na Vánoce pak o 8,3...

15. října 2026  14:25

Nejstarší restaurace v Londýně změnila majitele. Má být zachráněna navždy

Restaurace Rules dnes obývá dva propojené domy, jak prozrazuje odlišná podoba v...

Budova legendární restaurace Rules v londýnském Covent Garden, která funguje nepřetržitě od roku 1798 a hostila britské panovníky i slavné osobnosti jako Charles Dickens či Madonna, změnila majitele....

15. října 2026  13:41

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Česku letos zbankrotovalo přes 600 firem, nejvíce od roku 2016

ilustrační snímek

Soudy v ČR letos za tři čtvrtletí vyhlásily bankrot 618 společností, což je meziroční nárůst o sedm procent a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016. Za prvních devět měsíců...

15. října 2026  11:11,  aktualizováno  12:55

V obcích kolem Prahy 700, v Praze i osm tisíc. Jak se změní superdávka na bydlení

Superdávka obsahuje i složku na bydlení, strop je ale různě vysoký podle okresu.

Lidé žijící v nájmu v okolí Prahy mohou od října dosáhnout na výrazně vyšší uznatelné náklady na bydlení při žádosti o superdávku. Nové normativy už nerozdělují české města a obce podle počtu...

15. října 2026  12:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×