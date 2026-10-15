Rakousko vyšetřuje možnou zpronevěru dědice potravinového impéria Meinla

Oba čelí podezření ze zpronevěry, porušení povinností při správě cizího majetku a podvodného úpadku. Předběžně vyčíslená škoda činí zhruba 150 milionů eur (3,7 miliardy Kč), napsal server vindobona.org.
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Meinl Bank se v roce 2019 přejmenovala na Anglo Austrian Bank (AAB), v témže roce přišla o bankovní licenci a o rok později zkrachovala. Jak napsal rakouský deník Der Standard, správce konkurzní podstaty Georg Freimüller a právník Richard Soyer při následném podrobném prověřování odhalili konkrétní indicie podezřelých finančních toků z let bezprostředně předcházejících pádu banky. Ty se nyní staly předmětem vyšetřování.
Podle vyšetřovatelů bývalí vedoucí představitelé banky úmyslně vyváděli její majetek a připravovali tak věřitele o možnost uspokojit své pohledávky. Zhruba 26 milionů eur údajně získal Julius L. Meinl nebo s ním spojené poradenské firmy, aniž by za ně poskytly odpovídající plnění.
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Banka měla také hradit lety soukromým letadlem bez ověření jejich obchodního účelu a prodat podíly ve výnosném kávovém byznysu přibližně o 23 milionů eur pod jejich skutečnou hodnotou.
Vyšetřování se týká rovněž ekonomicky neopodstatněných úvěrů a kontokorentů pro zahraniční firmy napojené na banku a údajné zpronevěry majetku a cenných papírů v hodnotě až 80 milionů eur z její bývalé dceřiné společnosti Meinl Bank Antigua. Ta navíc měla převzít bezcenné či vysoce rizikové úvěrové pohledávky, což mělo pomoci zakrýt skutečný stav bilance banky.
Rakouské úřady prověřují také osobní majetek Julia Meinla. Mají podezření, že kvůli hrozícím nárokům věřitelů v řádu milionů eur se mohl snažit ochránit svůj majetek, například nemovitosti a podíly ve firmách, jejich převodem na příbuzné nebo na společnosti, s nimiž je spojen.
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Na žádost WKStA proto soud již nařídil zabavit několik nemovitostí zapsaných v katastru, mimo jiné luxusní vilu ve vídeňské čtvrti Döbling, která údajně přešla do jiného vlastnictví prostřednictvím české firmy, a pozemek ve Štýrsku.
Základem vyšetřování je znalecký posudek finančního experta v rozsahu 600 stran. Rakouské úřady spolupracují s německým Spolkovým kriminálním úřadem (BKA) a dalšími zahraničními orgány prostřednictvím žádostí o právní pomoc.
Meinl měl problémy se zákonem už dřív. Rakouská policie ho zadržela v roce 2009 pro podezření z podvodu na investorech. Tehdy se z vazby dostal díky zaplacení kauce ve výši sta milionů eur.
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Podklady pro vídeňské vyšetřování pocházejí mimo jiné z prověřování celosvětového korupčního skandálu brazilské stavební skupiny Odebrecht. Bývalý šéf banky Weinzierl, který je v případu rovněž obviněn, byl zadržen v USA, kde mu za nezákonné transakce uskutečněné prostřednictvím struktur banky hrozí až pět let vězení. Podle dostupných informací se v USA k jednání přiznal a spolupracuje s tamními úřady.