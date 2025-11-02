Místo stožáru jelen. Rakousko chystá netradiční vzhled elektrického vedení

Nové vzory vyvíjí společnost Austrian Power Grid (APG) ve spolupráci s designérskou firmou Meissl Architects. Zatím vznikly dva prototypy – jeden ve tvaru čápa a druhý v podobě jelena. Jsou určeny pro předběžné testování a následné vyhodnocení bezpečnosti a proveditelnosti celého záměru.
Projekt vznikl kvůli splynutí elektrického vedení s krajinou a podpoře regionálního cestovního ruchu. Předpokládá se, že každá ze spolkových zemí bude mít na stožáru jiné zvíře, které danou oblast reprezentuje.
„Čáp například symbolizuje Burgenland, kam se tito ptáci každoročně vracejí, zatímco jelen ztělesňuje Dolní Rakousy a odráží zalesněné podhůří Alp,“ uvádí APG na svých stránkách. Vlastního stožáru se mají dočkat také Korutany, Horní Rakousy, Salcbursko, Štýrsko, Tyrolsko, Vorarlbersko a Vídeň.
Miniaturní modely stožárů obdržely cenu Red Dot Design Award 2025 v kategorii elektrifikace a dekarbonizace. I proto designéři a energetičtí odborníci věří, že novinka pomůže s rozšiřováním rozvodné sítě.
Kdy začnou sochy zdobit rakouskou přírodu, zatím známo není. Modely dvou oceněných „zvířecích“ stožárů jsou až do října 2026 k vidění v singapurském Red Dot Design Museu.