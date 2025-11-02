Místo stožáru jelen. Rakousko chystá netradiční vzhled elektrického vedení

Eliška Sýkorová
  9:00
Rakouské stráně by v budoucnu mohly ozdobit netradiční elektrické stožáry ve tvaru zvířat. Kolekce „Austrian Power Giants“ má sestávat z devíti živočichů, kdy každý reprezentuje jednu spolkovou zemi. Cílem iniciativy je podpořit cestovní ruch i rozšiřování rozvodné sítě.
Motivy zvířat by v Rakousku měly přispět ke sjednocení elektrického vedení a přírody. (23. října 2025) | foto: APG

Nové vzory vyvíjí společnost Austrian Power Grid (APG) ve spolupráci s designérskou firmou Meissl Architects. Zatím vznikly dva prototypy – jeden ve tvaru čápa a druhý v podobě jelena. Jsou určeny pro předběžné testování a následné vyhodnocení bezpečnosti a proveditelnosti celého záměru.

Projekt vznikl kvůli splynutí elektrického vedení s krajinou a podpoře regionálního cestovního ruchu. Předpokládá se, že každá ze spolkových zemí bude mít na stožáru jiné zvíře, které danou oblast reprezentuje.

OBRAZEM: Mačka, Jedle, Mercedes. Vyznáte se ve stožárech elektrického vedení?

„Čáp například symbolizuje Burgenland, kam se tito ptáci každoročně vracejí, zatímco jelen ztělesňuje Dolní Rakousy a odráží zalesněné podhůří Alp,“ uvádí APG na svých stránkách. Vlastního stožáru se mají dočkat také Korutany, Horní Rakousy, Salcbursko, Štýrsko, Tyrolsko, Vorarlbersko a Vídeň.

Miniaturní modely stožárů obdržely cenu Red Dot Design Award 2025 v kategorii elektrifikace a dekarbonizace. I proto designéři a energetičtí odborníci věří, že novinka pomůže s rozšiřováním rozvodné sítě.

Kdy začnou sochy zdobit rakouskou přírodu, zatím známo není. Modely dvou oceněných „zvířecích“ stožárů jsou až do října 2026 k vidění v singapurském Red Dot Design Museu.

