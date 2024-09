Rakouská ekonomika v potížích. Poprvé od roku 1950 se dvakrát po sobě propadne

Rakouské hospodářství míří z kopce už od roku 2023, kdy v meziročním srovnání kleslo o 0,8 procenta. Tamní domácnosti šetří, podniky málo investují a přidává se k tomu i ekonomická slabost sousedního Německa, která na Rakousko podobně jako na Česko intenzivně dopadá. Negativně k tomu přispívají i vyšší úrokové sazby, které rakouskou ekonomiku tlumí, píše server Der Standard.

„V současné době se nacházíme v ekonomické krizi. Poptávka je slabá a úrokové sazby velmi vysoké,“ uvedl pro server SRF analytik Marcus Scheiblecker z rakouského institutu Wifo.

Analytici upozorňují, že důvody propadu rakouské ekonomiky z poslední doby jdou ruku v ruce s nedávnou Draghiho zprávou, která se zaměřila na aktuální stav celé unijní ekonomiky. Z ní plyne, že Evropská unie jako celek zaostává v hospodářském soupeření za Spojenými státy i Čínou. Její hospodářství ani produktivita práce nerostou, vlak ujíždí mimo jiné i v technologickém sektoru. K tomu se přidává i problém v podobě stárnutí populace nebo příliš rozbujelé byrokracie.

Rakušanům chybí podnikatelské myšlení

Právě nedostatečné investice v oblasti technologií podkopávají i rakouské ambice. Zemi chybí významnější technologické start-upy. Mezi světlé výjimky se podle Standardu řadí třeba platforma Herzensapp, která od roku 2022 zjednodušuje zprostředkování pečovatelek, vedení pracovní dokumentace i komunikaci mezi rodinami a ošetřovatelským personálem, včetně asistence v 16 jazycích. Takových start-upů ale Rakousko potřebuje mnohem víc, upozorňují odborníci.

„Máme zásadní problém. Momentální rakouské myšlení není podnikatelsky orientované,“ okomentoval situaci pro server SRF Markus Raunig, šéf jednoho z rakouský think-tanku pro inovativní podnikání.

Rakousko zaostává v oblasti technologií mimo jiné i kvůli obrovské byrokracii, které brání novým inovacím. Společnosti i v Rakousku musí vynakládat velké množství peněz, aby dodržovaly stanovené právní předpisy, včetně například GDPR.

Byrokracie se negativně promítá i do rakouského energetického sektoru. Stavební a povolovací řízení je ve většině případů pomalé, kupříkladu výstavba některých větrných elektráren se v Rakousku protahuje i více než 15 let. Podle Světové banky si sice Rakousko v porovnání s dalšími unijními státy vede v oblasti byrokracie ještě relativně dobře, za Čínou nebo USA ale dramaticky zaostává.

Pozor na strukturální změny ekonomiky

Podobně jako to české je i rakouské hospodářství do velké míry závislé na automobilovém průmyslu. V zemi se nachází několik významných závodů, které se nyní zaměřují na výrobu klíčových komponentů pro vozy se spalovacími motory. Vzhledem k požadovanému zavádění elektromobility se však tyto firmy musí co možná nejdříve a nejlépe přizpůsobit novým podmínkám. Jinak je v Rakousku v ohrožení zhruba 430 tisíc pracovních míst.

Velké problémy momentálně řeší hned několik významných částí rakouské ekonomiky. Řadí se k nim primárně stavebnictví, výroba oceli či cementu. Rakousko doplácí i na slabou poptávku ze zahraničí, neboť tamní podniky mají méně zakázek než před pandemií. K tomu se navíc přidávají i poměrně zadlužené rakouské veřejné finance, které jsou již od vypuknutí koronavirové pandemie silně deficitní. Rakouské veřejné zadlužení se v poměru k HDP blíží 80 procentům.

Rakousko by rovněž potřebovalo cenově dostupné a spolehlivé dodávky energií. Evropská unie měla v porovnání s Čínou nebo Spojenými státy na poli energetiky vždy relativně horší pozici. USA disponují obrovskými zásobami ropy a zemního plynu, Čína má oproti tomu dostatek zdrojů pro rozmach obnovitelných zdrojů energie.

Více než dva roky po počátku války na Ukrajině se však rakouská situace s dostupnými energetickými zdroji ještě zhoršila. Ceny vzrostly a nedaří se je vrátit na původní úroveň, na což doplácí i tamní firmy. Země je mimo jiné silně závislá na dodávkách zemního plynu z Ruska, a to kvůli ještě několik let trvajícím smlouvám s Gazpromem.