Sodovka Neger pobouřila Rakušany. Je to mé jméno, hájí se výrobce

Sporné láhve si podle rakouského regionálního listu Heute jako první všimla čtenářka Sylvia B. Logo i jméno výrobce jí připadá nevhodné. Brzy po ní se ozvali i další lidé. Do redakce nakonec přišly stovky rozhořčených reakcí těch, kterým jméno a logo výrobce sodovky vadí.

„Je takové logo v dnešní době ještě vhodné?“ ptá se 55letý Rakušan, který poukazoval na nedávnou kauzu z USA, kdy slavný výrobce rýže Uncle Ben’s musel nahradit muže tmavé pleti ve svém logu. Podobně argumentovali také další Rakušané.

Pro majitele sodovkárny Horsta a Stefana Negerovy z Mauternu v Dolním Rakousku tak nastaly krušné chvíle. Musí opakovaně svým zákazníkům vysvětlovat, že jméno Neger není marketingový trik, ale rodinné jméno.

„Naše logo zdobí láhve se sodovkou již více než padesát let,“ říká osmdesátiletý majitel firmy Horst Neger. Rodinný podnik několikáté generace vyrábí vlastní značku Neger-Soda, ale také vlastní kracherl, tedy ovocnou limonádu. Oblíbené jsou také další lokálně známé nápoje, jako je Frucade nebo originální limonáda Schmex.

Povyk kolem loga je pro majitele nepochopitelný: „Začíná to být opravdu otravné,“ dodává podnikatel. Podle podnikatele je maur milá postava. „Třeba kůň jako logo firmy se k nám prostě nehodí. Co mám dělat? Je to jen moje jméno!“ argumentuje sodovkář.