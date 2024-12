Rakousko vymáhá po důchodci dva centy. Jen poslání dopisu stálo násobně víc

Hans se o ženu před její smrtí intenzivně staral dlouhých třináct let. Zřejmě i proto se mu nakonec rozhodla část svého majetku odkázat, píše rakouský server Heute.

Následujících šest let považoval Hans dědické řízení za úspěšně uzavřené. Celou věci několikrát konzultoval i se svým daňovým poradcem, který mu to opakovaně potvrdil. Vše řešil dokonce i s dalšími dědici. „Celé to pro nás skončilo už před několika lety,“ říká rakouský senior.

Nedávno ale Hans obdržel od rakouských úřadů dopis, který mu podle jeho slov znovu bolestně připomněl obrovskou ztrátu, se kterou se dlouhou dobu nedokázal vyrovnat. V tomto psaní byl státem vyzván k úhradě nedoplatku ve výši 0,02 euro. „V dnešní době vyspělých výpočetních systémů by přece mělo být možné takovou částku automaticky odepsat,“ dodává s ironií.

Poslání dopisu v Rakousku momentálně vychází na 95 centů, jen náklady na poštovné tak 48krát převýšily dlužný obnos, a to bez zahrnutí nákladů na čas, papír a tisk.

Na úhradu požadované sumy má Hans měsíc. Už nyní ale říká, že s tím nepočítá. „Částku nezaplatím. Čekám na upomínku, a to včetně úroků z prodlení. Jsem totiž zvědavý, jak se v tomto konkrétním případě budou počítat a na kolik ve skutečně vyjdou,“ komentuje situaci rakouský důchodce.

Rakouský server Heute se rozhodl v této věci kontaktovat i tamní ministerstvo financí. To ale uvedlo, že u takto nízkých částech se žádné upomínky neposílají. Částka k úhradě tak zůstává na Hansově daňovém účtu.

„Pokud na účtu v budoucnu dojde k přeplatku nebo jinému pohybu, částka se automaticky vyrovná,“ uvedl mluvčí tamního ministerstva pro server Heute s tím, že rakouská finanční správa v posledních letech výrazně snížila počet poštovních zásilek díky rozvoji elektronické platformy FinanzOnline.