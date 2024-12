Rakouský turismus stojí na zahraničních pracovnících. Je jich víc než domácích

Středisko Hochgurgl. Jako bonus se můžete těšit na podvečerní atmosféru, kdy se většina denních hostů-lyžařů vrátí do svých ubytovacích kapacit dole v Ötztalském údolí. | foto: Profimedia.cz

Podle dostupných rakouských dat z konce letošního listopadu pocházelo ze zahraničí celkem 116 080 zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu, což je zhruba 58 procent pracovní síly. Asi polovina těchto pracovníků pocházela z členských států Evropské unie, uvedl rakouský ministr hospodářství Martin Kocher (ÖVP) pro rakouský server Der Standard.

Podíl cestovních ruchu na rakouském hrubém domácím produktu v roce 2023 činil celkem 6,2 procenta. Tento sektor je pro výkonnost tamní ekonomiky dlouhodobě velmi důležitý, z regionálního pohledu dlouhodobě vyniká spolková země Tyrolsko.

Letošní sezóna má být úspěšnější než loni

Většina zaměstnavatelů spoléhá na zimní období, které by podle odhadů mělo být silnější než loni. V loňské sezoně se počet noclehů v Rakousku meziročně zvýšil o 10,4 procenta na 151,14 milionů. Dominantní většinou se na těchto číslech podíleli právě zahraniční klienti.

Server Der Standard upozorňuje, že podle průzkumu Hospodářské komory Rakouska považuje 93 procent zaměstnanců turismus za atraktivní sektor. Rakouská média zároveň uvádí, že asi 72 procent z rakouských pracovníků by se znovu ucházelo o místo v podniku, kde pracují.

Rakouská státní tajemnice pro cestovní ruch Susanne Kraus-Winklerová pro Der Standard zdůraznila i nedávnou rakouskou kolektivní dohodu, která zvýšila minimální mzdu v oboru cestovního ruchu na 2 000 tisíce eur hrubého, což je asi 50 tisíc korun.

Rakouská ekonomika v krizi

Rakousko nyní čelí nejhlubším hospodářským problémům za posledních několik desítek let. Podle prognózy institutu Wifo klesne rakouský hrubý domácí produkt v roce 2024 v meziročním srovnání o 0,6 procenta. To by byl již druhý propad rakouského HDP v řadě, což je z pohledu rakouské historie velmi neobvyklé. Už loni totiž rakouská ekonomika klesla o procento.

V posledních týdnech mnoho rakouských firem hlásí, že bojují o přežití. Nábytkářský řetězec Kika/Leiner se již podruhé během posledních dvou let ocitl v insolvenci. Výrobce motocyklů KTM koncem roku zruší 300 pracovních míst a hledá další úspory, které udrží podnik nad propastí. Linecký ocelářský gigant Voestalpine za první polovinu roku 2024 ohlásil propad zisku o 43 procent.

Řada Rakušanů šetří, což je patrné i v datech. Výraznější nákupy se odkládají, řada firem propouští. Nezaměstnanost by se koncem letošního roku měla podle odhadů pohybovat na hranici 5,3 procento, uzavírá Der Standard.