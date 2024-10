Rakouské skiareály vyhlížejí zimu. Měla by být úspěšnější než loňská, doufají

Rakousko se připravuje na nadcházející zimní sezonu. Podnikatelé věří, že by mohla být úspěšnější než ta předchozí. Loňská zima sice byla se 71,12 miliony přenocování třetí nejlepší v historii země, letošní čísla by ale podle odhadů měl táhnout vzhůru ještě výraznější spotřebitelský apetit. Lyžaři a další milovníci zimních sportů by tedy podle všech předpokladů měli utrácet více než dřív.