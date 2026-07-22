Celá tato přeshraniční kooperace přitom neběží tajně na černém trhu, ale v rámci oficiálně schválených mezivládních dohod o vojensko-technické spolupráci.
„Čalouníci“, kteří barví bavlnu krví. Kdo v bývalém impériu krmí ruské rakety?
„Range Rover z Temu“ dobyl Británii. Čínské značky už ovládají pětinu trhu
Čínské automobilky v Evropě posilují. V březnu se stal nejprodávanějším autem ve Velké Británii sportovně-užitkový vůz Jaecoo 7 svým vzhledem nápadně připomínající britský Range Rover. Zásadní rozdíl...
Tři koruny k účtu. Qerko zavedlo přirážku při placení, hosté se bouří
Především v obědové špičce jde o oblíbenou službu. S aplikací Qerko není třeba stát v restauraci u pokladny a řešit rozdělení účtu. Každý z hostů s ní může zaplatit zvlášť pomocí mobilu a jít. Jenže...
Vlakotramvaj od AŽD se ukázala ve zkušebním provozu. Poprvé svezla lidi
Na železniční trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem začaly zkušební jízdy tramvaje přestavěné na lehké kolejové vozidlo. Experiment Lenka (lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo) zatím...
Chystané změny v penzích zatíží dnešní malé děti, jde o stovky miliard, líčí ekonomové
Vláda chystá v tomto volebním období minimálně dvě důchodové novely. Jednu už letos, další v druhé polovině svého mandátu. Důchodci si díky tomu polepší a krátkodobě to pro státní rozpočet nebude...
Na šampionátu došly dresy Nike. Značka promarnila svou šanci, tvrdí odborníci
Společnosti Nike řeší problém. Na fotbalovém šampionátu jí začaly docházet originální zápasové dresy. Značka vyprodala ty pro nejméně čtyři ze svých 16 sponzorovaných federací. Některé brazilské sady...
„Čalouníci“, kteří barví bavlnu krví. Kdo v bývalém impériu krmí ruské rakety?
Na Ukrajinu dopadají stovky střel v tempu, které mělo být pro sankcemi zasažené Rusko nemožné. Moskva pálí víc, než stíhá vyrábět. Jak to, že ruský válečný průmysl dál chrlí zbraně a nezkolaboval,...
Mexiko po fotbalovém mistrovství hlásí rekordní návštěvnost i miliardové zisky
Mexická města hostící mistrovství světa zaznamenala během turnaje 7,5 milionu návštěv, z čehož přibližně tři miliony připadly na zahraniční turisty. Celková útrata návštěvníků dosáhla podle prvního...
Pět důvodů, proč ceny ropy po pěti měsících války neustřelily na rekord
Když Spojené státy a Izrael na konci února vstoupily do války s Íránem, analytici předpovídali, že cena ropy může vystoupat na 150 dolarů za barel, nebo dokonce až na 200 dolarů. Z globálního trhu...
Německo přichází o své obyvatele, cizinců naopak přibývá, zjistil průzkum
Stále více Němců přemýšlí o tom, že si najdou práci v zahraničí. Jen během jediného roku se ze země vystěhovalo přes 288 tisíc německých občanů a zájem o pracovní nabídky za hranicemi se od roku 2020...
Za každým výrobkem je příběh. Objevte regionální dodavatele ze svého okolí
Čerstvé ovoce sklizené jen pár kilometrů od vašeho domova, sýry od výrobců, kteří své řemeslo rozvíjejí po generace, nebo pivo z lokálních zdrojů. Regionální potraviny mají jednu velkou výhodu –...
Chuť a tradice z vašeho sousedství. Poznejte regionální dodavatele ze svého kraje
Čerstvé ovoce sklizené jen pár kilometrů od vašeho domova, sýry od výrobců, kteří své řemeslo rozvíjejí po generace, nebo pivo z lokálních zdrojů. Regionální potraviny mají jednu velkou výhodu –...
Z polí a dílen přímo k vám. Objevte regionální dodavatele ze svého okolí
Čerstvé ovoce sklizené jen pár kilometrů od vašeho domova, sýry od výrobců, kteří své řemeslo rozvíjejí po generace, nebo pivo z lokálních zdrojů. Regionální potraviny mají jednu velkou výhodu –...
Vedra zvyšují spotřebu energie v Evropě. Na klimatizaci narazíte už i v Dolomitech
Letošní červen byl podle programu Copernicus nejteplejším červnem v historii měření v západní Evropě a druhým nejteplejším na světě. Rostoucí teploty a vlny veder nutí více lidí používat chlazení,...
Úspora devadesáti nákladních aut denně. Začíná další pokus o splavnění Labe
Přes 900 velkých nákladních lodí ročně a minimálně čtyři rekreační lodě každý den. Plánovaný plavební stupeň u Přelouče by měl ze silnic každý den odsát zhruba 2 700 tun nákladu, což odpovídá...
Irácká ropa vrací do hry Sýrii. Bagdád přes ni hledá cestu mimo Hormuz
Bagdád se snaží obejít Hormuzský průliv, jehož provoz narušila válka s Íránem, a udržet vývoz ropných produktů na světové trhy. Z Iráku proto vyrážejí tisíce cisteren, které palivo vozí přes poušť do...
Sloupy veřejného osvětlení se mění někdy zbytečně. Vydrží déle, upozorňuje firma
Až 80 procent sloupů veřejného osvětlení bývá plně funkčních, i když se obce domnívají, že už dosloužily. To jsou výsledky měření dceřiné společnosti ČEZ ESL, která ve městech po celém Česku...
Tři koruny k účtu. Qerko zavedlo přirážku při placení, hosté se bouří
Především v obědové špičce jde o oblíbenou službu. S aplikací Qerko není třeba stát v restauraci u pokladny a řešit rozdělení účtu. Každý z hostů s ní může zaplatit zvlášť pomocí mobilu a jít. Jenže...