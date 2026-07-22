„Čalouníci“, kteří barví bavlnu krví. Kdo v bývalém impériu krmí ruské rakety?

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ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Na Ukrajinu dopadají stovky střel v tempu, které mělo být pro sankcemi zasažené Rusko nemožné. Moskva pálí víc, než stíhá vyrábět. Jak to, že ruský válečný průmysl dál chrlí zbraně a nezkolaboval, jak se dlouho očekávalo? Část odpovědi leží v (ne)skrývané síti dodavatelů napříč bývalým sovětským impériem.
Celá tato přeshraniční kooperace přitom neběží tajně na černém trhu, ale v rámci oficiálně schválených mezivládních dohod o vojensko-technické spolupráci.

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