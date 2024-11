Proč už rajčata v obchodech nejsou sladká. Čínští vědci mají návod na nápravu

Rajčata, která najdeme i v tuzemských supermarketech, mají často poměrně nevýraznou chuť. Jde o důsledek jejich dlouhodobého šlechtění zaměřeného především na celkový výnos i odolnost. Rajčata určená pro komerční prodej musí zároveň vyhovovat hlavně požadavkům na velikost i atraktivní vzhled.

Naopak volně rostoucí rajčata na zahrádkách mají přirozeně sladkou chuť. Zároveň jsou ale proti těm prodávaným v supermarketech většinou menší. Tým čínských vědců ale nyní přišel na to, že je možné upravit jejich geny tak, aby i rajčata pro komerční prodej byla mnohem sladší než nyní, píše portál The Guardian.

Rajčata z obchodů jsou také mnohem odolnější vůči plísním, nepříznivému počasí i dalším škůdcům. Celková produkce je díky tomu levnější a v dlouhodobém horizontu i ekonomicky udržitelnější. Požadavky zemědělců, kteří podobně jako jiní podnikatelé usilují o co možná nejvyšší zisky, se však dlouhou dobu neprotínaly s chuťovými požadavky koncových konzumentů. To se však po nynějším objevu čínských vědců může změnit.

„Farmáři chtějí větší rajčata s vysokou výtěžností, zatímco spotřebitelé touží po sladší chuti. Náš objev ale umožňuje vyšlechtit rajčata, která jsou sladká jako jejich na zahrádkách rostoucí příbuzní. Přitom zůstávají velká a šťavnatá,“ komentuje objev profesor Sanwen Huang z čínské akademie zemědělských věd.

Až o třetinu výraznější chuť než nyní

V odborném časopise Nature čínští výzkumníci popsali, že analyzovali genomy divokých a šlechtěných druhů rajčat a identifikovali dvě podobné verze genů spojené s cukernatostí. Podařilo se jim ukázat, že upravená a komerčně prodávaná rajčata mohou mít díky čínskému objevu až o třetinu vyšší obsah cukru než nyní.

Podle odhadů portálu The Guardian se i tato rajčata již poměrně brzy dostanou také do evropských obchodů. Mohlo by se tak stát již za tři až pět let. Záležet ale bude hlavně na legislativních změnách. Standardy pro geneticky upravené plodiny na území Evropské unie i v dalších státech světa jsou totiž tradičně poměrně přísné.