USA tlačí na Raiffeisen Bank, aby nekupovala Strabag od ruského oligarchy

„RBI samo sebou nepřistoupí k žádnému obchodu, který by byl v rozporu se sankcemi nebo by RBI vystavil riziku sankcí,“ uvedl mluvčí banky.

Banka chtěla transakci provést prostřednictvím své ruské dceřiné společnosti AO Raiffeisenbank. Chtěla tak uvolnit část aktiv, které v Rusku má, a uvolnit své vazby v zemi. Zpráva v prosinci vyvolala růst akcií banky, která byla kvůli svým vazbám na Rusko silně zasažena. RBI patří v Evropě k bankám s největším zastoupením v Rusku, své působení tam ale chce ukončit.

Obavy z transakce v posledních týdnech zdůrazňovali na schůzkách s bankou a s rakouskými úřady vysocí představitelé amerického ministerstva financí, uvedly informované zdroje. Američtí vládní úředníci se domnívají, že Děripaska by měl z prodeje prospěch. Požadovali proto podle citovaných zdrojů, aby banka poskytla podrobnosti o osobách a společnostech zapojených do dohody.

Pokud by RBI bez ohledu na to pokračovala v transakci a prokázalo by se, že obchod je v rozporu s americkými sankcemi, Washington by mohl na banku uvalit sankce, uvedly dva ze zdrojů. Jeden z nich řekl, že rakouské úřady s ohledem na postoj USA s odsouhlasením transakce počkají. Jiný konstatoval, že banka se chystá od dohody upustit.

Akcie RBI po zveřejnění zprávy oslabily až o 15 procent, což znamenalo pokles tržní ceny banky o jednu miliardu eur. Kolem 17:00 odepisovaly 9,2 procenta.