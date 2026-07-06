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Rafael Nadal opustil kurty a teď dobývá byznys. Sází na hotely i své akademie

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Španělský tenista Rafael Nadal pózuje během prezentace nové hotelové řady Zel...

Španělský tenista Rafael Nadal pózuje během prezentace nové hotelové řady Zel skupiny Melia Hotel Group v Madridu. (15. prosince 2022) | foto: Profimedia.cz

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Poté, co španělský tenista Rafael Nadal ukončil svou profesionální kariéru, se naplno vrhl do podnikání. Dvaadvacetinásobný grandslamový vítěz investuje především do hotelnictví či své sítě tenisových akademií. V rozhovoru pro CNBC uvedla, že stejně jako se zapsal do historie tenisu, si chce vybudovat silné jméno také ve světě byznysu.

Nadal ukončil profesionální kariéru v listopadu roku 2024. Místo odpočinku se ale naplno pustil do budování byznysu. V rozhovoru pro CNBC uvedl, že po desetiletích strávených na tenisových okruzích nechtěl přijít o každodenní pracovní rytmus ani o nové výzvy. „Stejně jako jsem budoval svůj odkaz na kurtu, chci teď vybudovat odkaz i mimo něj,“ tvrdí.

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Jedním z Nadalových hlavních podnikatelských projektů je hotelová značka Zel Hotels, kterou v roce 2022 založil ve spolupráci se společností Meliá Hotels International. Síť nyní otevřela svůj čtvrtý hotel, tentokrát na kanárském ostrově Fuerteventura. Předchozí hotely vznikly na Mallorce, ve španělské Costa Bravě a v dominikánské Punta Caně.

Podle Nadala není vstup do hotelnictví náhodný. V rozhovoru pro CNBC připomněl, že během profesionální kariéry strávil velkou část života na cestách a bydlel převážně v hotelech. „Půl života jsem bydlel v hotelech, takže dobře vím, co se mi na nich líbí a co od nich hosté očekávají,“ řekl.

Nadal je zároveň přesvědčený, hotelnictví má do budoucna značný růstový potenciál. Lidé podle něj stále častěji upřednostňují zážitky před nákupem věcí, což z pohostinství činí atraktivní investiční příležitost. Zároveň ale připouští, že prosadit novou značku na trhu s velkou konkurencí není vůbec jednoduché.

Osobní záležitost

Vedle hotelnictví Nadal rozvíjí také síť tenisových akademií Rafa Nadal Academy. První otevřel už v roce 2016 na rodné Mallorce. Dnes jeho akademie a sportovní centra fungují také v Mexiku, Řecku, Kuvajtu, Hongkongu či Dominikánské republice a v příštích letech plánuje i další.

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Rozvoj tohoto projektu letos podpořil také vstup investiční společnosti GPF Capital, která za přibližně 94 milionů eur (asi 2,3 miliardy korun) získala 44,9procentní podíl. Nadal si ponechal většinový podíl ve výši 55,1 procenta a nad projektem tak nadále drží kontrolu.

Podle Nadala byl vstup investora nezbytný pro další růst. Akademie se podle něj v posledních letech výrazně rozrostla a bez silného partnera by bylo její další rozšiřování obtížnější. „Je to můj celoživotní projekt a velmi osobní záležitost. Firma ale výrazně vyrostla a potřebovali jsme partnera, který nám pomůže s dalším rozvojem,“ řekl v rozhovoru pro CNBC.

Další kapitola

Rafael Nadal je zároveň přesvědčený, že základy pro úspěch v byznysu získal už během své vrcholové sportovní kariéry. Podle svých slov se naučil zvládat neúspěchy, pracovat v týmu i přijímat skutečnost, že po každém vítězství přichází další výzva a je potřeba znovu začít pracovat.

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V rozhovoru pro CNBC zavzpomínal konkrétně na rok 2023, kdy se zotavoval po operaci kyčle. Tehdy ještě netušil, že se na vrcholovou úroveň už nevrátí a o rok později ukončí kariéru. Přesto tvrdí, že byl na tento okamžik psychicky připravený. „Byla to velká životní změna po tom, co jsem téměř celý život dělal jednu věc. Věděl jsem ale, že mě čeká další kapitola,“ uzavřel pro CNBC.

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