Výrobce čipů Qualcomm tlačí na vládu, aby mu povolila spolupráci s Huawei

Procesory by Huawei využil do nových 5G telefonů. Poté, co prezident Donald Trump loni umístil čínskou firmu na černou listinu, mohou s ní američtí partneři obchodovat jen s výslovným souhlasem amerického ministerstva obchodu.

Restrikce se týkají jak hardwaru, tak i softwaru a získat od vlády výjimku není zrovna snadné. Už před půl rokem o ni požádal například Google, povolení se mu ale zatím získat nepodařilo.

Teď o něco podobného usiluje Qualcomm. Argumentuje tím, že zákaz přihrál zahraničním konkurentům trh v hodnotě osmi miliard dolarů, z čehož těží zejména tchajwanská společnost MediaTek a jihokorejský Samsung.

Wall Street Journal oba zmiňované konkurenty oslovil, ovšem Samsung odmítl celou záležitost komentovat a MediaTek pouze uvedl, že díky investicím do 5G technologií se mu daří získávat zákazníky celosvětově.