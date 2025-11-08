Letecká společnost v pátek uvedla, že letoun je aktuálně na výrobní lince Airbusu ve francouzském Toulouse, napsal britský portál The Guardian.
„Všechny klíčové části draku letadla, včetně přední, střední a zadní části trupu, již byly spojeny dohromady, přičemž k nim jsou nyní připojena i křídla, ocasní část a podvozek,“ zmínil dopravce v tiskové zprávě.
|
Erotický přešlap aerolinek Qantas. Cestující museli sledovat film pro dospělé
Letadlo má být ještě tento týden převezeno do nového hangáru, kde mu budou instalovány motory a také přístroje na zkušební lety. Dodání prvního z dvanácti nových letadel se plánuje na konec roku 2026.
Nový Airbus bude podle dopravce schopný letět až 22 hodin bez přerušení, což umožňuje dodatečná palivová nádrž o objemu 20 000 litrů umístěná ve střední zadní části trupu a vylepšené systémy. „Přímé lety zkrátí celkovou dobu cestování až o čtyři hodiny ve srovnání s dnešními lety s mezipřistáním,“ uvedla společnost.
Letecká společnost zveřejnila snímky nového letounu v pátek u příležitosti své výroční valné hromady. Interiér letounu ukázaly aerolinky Qantas už dříve.
|
Luxus i odpočinek. Qantas představil nový interiér letounu pro dálkové cesty
„Toto je letadlo, které změní možnosti mezinárodní přímé letecké dopravy,“ uvedla Vanessa Hudsonová, generální ředitelka společnosti Qantas v předem zveřejněném projevu k akcionářům.
„Naše týmy jsou nesmírně nadšené z příletu prvního letadla koncem příštího roku – bude to přelomový okamžik pro mezinárodní letectví,“ zmínila Hudsonová.
Společnost Qantas létá od roku 2018 do Londýna z australského Perthu, a to letadly Boeing Dreamliner. Doba letu je zhruba 18 hodin.