Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Autor:
  9:00
Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je plánuje zařadit v roce 2027.
Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku 2027. (7. listopadu 2025) | foto: Qantas

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...
První třída bude mít šest velkých uzavřených kabin, navržených tak, že se...
Každé sedadlo ve všech čtyřech třídách bude vybaveno několika porty pro rychlé...
Každé sedadlo v byznys třídě bude mít posuvné dveře. (16. června 2023)
12 fotografií

Letecká společnost v pátek uvedla, že letoun je aktuálně na výrobní lince Airbusu ve francouzském Toulouse, napsal britský portál The Guardian.

„Všechny klíčové části draku letadla, včetně přední, střední a zadní části trupu, již byly spojeny dohromady, přičemž k nim jsou nyní připojena i křídla, ocasní část a podvozek,“ zmínil dopravce v tiskové zprávě.

Erotický přešlap aerolinek Qantas. Cestující museli sledovat film pro dospělé

Letadlo má být ještě tento týden převezeno do nového hangáru, kde mu budou instalovány motory a také přístroje na zkušební lety. Dodání prvního z dvanácti nových letadel se plánuje na konec roku 2026.

Nový Airbus bude podle dopravce schopný letět až 22 hodin bez přerušení, což umožňuje dodatečná palivová nádrž o objemu 20 000 litrů umístěná ve střední zadní části trupu a vylepšené systémy. „Přímé lety zkrátí celkovou dobu cestování až o čtyři hodiny ve srovnání s dnešními lety s mezipřistáním,“ uvedla společnost.

Letecká společnost zveřejnila snímky nového letounu v pátek u příležitosti své výroční valné hromady. Interiér letounu ukázaly aerolinky Qantas už dříve.

Luxus i odpočinek. Qantas představil nový interiér letounu pro dálkové cesty

„Toto je letadlo, které změní možnosti mezinárodní přímé letecké dopravy,“ uvedla Vanessa Hudsonová, generální ředitelka společnosti Qantas v předem zveřejněném projevu k akcionářům.

„Naše týmy jsou nesmírně nadšené z příletu prvního letadla koncem příštího roku – bude to přelomový okamžik pro mezinárodní letectví,“ zmínila Hudsonová.

Společnost Qantas létá od roku 2018 do Londýna z australského Perthu, a to letadly Boeing Dreamliner. Doba letu je zhruba 18 hodin.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř

Vila ve Vraném nad Vltavou od Josefa Pleskota pro Petra Kellnera.

Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic architektury. Podle zápisu v katastru nemovitostí je jejím vlastníkem podnikatelka Renáta Kellnerová....

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Michl vedle Masaryka? Guvernér na výroční bankovce nebude, rozhodl po kritice

Česká národní banka připravuje k 100. výročí založení Národní banky...

Česká národní banka chystá speciální bankovku ke 100. výročí založení Národní banky Československé (NBČ). Bude mít hodnotu 5 000 korun a ponese jako první české platidlo holografický přítisk. Na...

Nejdražší soutěž iDNES.cz: rozdáváme peníze i milion v diamantech

Milionový diamant s Arete Diamond

Velká podzimní soutěž iDNES.cz o peníze a diamanty je v plném proudu. Na vítěze čeká unikátní zlatá trofej v hodnotě 1 000 000 Kč. Bude posázená více než tisíci přírodními diamanty od společnosti...

Dálniční známky od ledna zdraží. Kvůli novým kilometrům a inflaci

Most nad dálnicí D6 u odbočky na Loket čeká celková rekonstrukce.

Dálniční známky od ledna zdraží. Jejich cena se mění podle výše inflace a počtu kilometrů, o které se dálniční síť za rok rozrostla, informovalo ministerstvo dopravy. Nejpoužívanější celoroční známka...

Čas rozhoduje. Zásilkovna dá zákazníkům větší kontrolu nad doručením

ilustrační snímek

Zásilkovna přišla s řešením, které urychlí doručení zásilky i v případě plného Z-BOXu. V její mobilní aplikaci si mohou lidé nově nastavit preference doručení – buď dají přednost rychlosti, nebo...

8. listopadu 2025  9:01

Dvacet hodin v letadle bez mezipřistání. Qantas ukázal revoluční airbus

Aerolinky Qantas ukázaly revoluční airbus, létat má komerčně létat od roku...

Australská letecká společnost Qantas odhalila první snímky svého letadla Airbus A350-1000, které bude přepravovat cestující ze Sydney do Londýna a New Yorku bez mezipřistání. Do komerčního provozu je...

8. listopadu 2025

Dubajská čokoláda, matcha, quinoa. Módní potraviny ohrožují životní prostředí

Tradiční servis pro podávání čaje matcha

Svět se nemůže nabažit superpotravin, jako je dubajská čokoláda, matcha nebo quinoa. Za oblíbeností těchto potravinových trendů se však skrývá zásadní dopad na životní prostředí a místní producenty,...

8. listopadu 2025  8:33

KVÍZ: Co víte o diamantech?

Diamantový kvíz, ilustrační fotografie

Až do konce listopadu se na iDNES.cz soutěží o milionovou diamantovou výhru od společnosti Arete Diamond. V tomto kvízu si pak můžete vyzkoušet, co všechno o diamantech víte.

8. listopadu 2025

Hovězí drasticky zdražuje, svíčková může být brzy luxus jako ústřice

Premium
ilustrační snímek

Klasická svíčková nebo rajská s plátkem hovězího masa se brzy můžou stát luxusní záležitostí. Cena hovězího totiž roste – za poslední rok si připsala na pultech v obchodech patnáct procent. Český...

8. listopadu 2025

Čipová krize zažehnána. Číňané obnovili dodávky pro automobilky

Továrna Volkswagen v ruském městě Kaluga (20. října 2009)

Výrobce automobilových čipů Nexperia obnovil přerušené dodávky. Výrobci aut jako Volkswagen nebo Honda netají úlevu, ale zároveň i obavy, na jak dlouho současná situace vydrží. Hodně to totiž závisí...

7. listopadu 2025  20:58

Investor Burry vsadil miliardy na pokles akcií dvou technologických gigantů

Michael Burry

Před sedmnácti lety americký investor Michael Burry celosvětově proslul předpovědí kolapsu amerického trhu s hypotékami. Nyní expert vsadil na pád dvou technologických gigantů, kteří se pohybují ve...

7. listopadu 2025

Ministerstvo nesplnilo úkol. Kamionům chybí u dálnic stovky parkovacích míst

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. (1. září 2025)

Nedostatek parkovacích míst pro kamiony a s tím spojené stání nákladních vozidel podél cest ohrožují bezpečnost na dálnicích. Příčinou problémů je pomalá výstavba. Ministerstvo dopravy nesplnilo...

7. listopadu 2025  18:29

Varování před rakovinou patří na slaninu stejně jako na cigarety, tvrdí vědci

Slanina, klobásy a hovězí hamburgery vystavené v řeznictví Hussey’s Butcher ve...

Konzumace některých masných výrobků, jako je šunka nebo slanina, může zvyšovat riziko rakoviny, upozornila skupina vědců z Velké Británie. Po vládě proto požadují, aby se na obalech těchto potravin...

7. listopadu 2025

Gorewear po 40 letech končí. Přinesl unikátní technologii sportovního oblečení

Technologie Gore-Tex byla desítky let využívaná jako ideální pro outdoorové...

Německá značka sportovního oblečení Gorewear ukončí po čtyřiceti letech svou činnost. Proslavila se běžeckými a cyklistickými oděvy s nepromokavou vrstvou Gore-Tex, kterou její vývojáři přinesli na...

7. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nová vláda chce zastavit růst sociálních odvodů, podnikatelé to vítají

ilustrační snímek

Poslanci koalice ANO, SPD a Motoristé předložili Sněmovně novelu, která zastavuje růst sociálních odvodů pro živnostníky. Příští rok by se tedy neměly zvýšit, jak předpokládá konsolidační balíček...

7. listopadu 2025  14:58

Léto dopadlo lépe než loni. Ubytované turisty táhli cizinci, počet Čechů stagnoval

Čínští turisté v Praze

V hotelech, penzionech či kempech v Česku se ve třetím čtvrtletí ubytovalo 7,9 milionu hostů, meziročně o 1,4 procenta více. Přibylo hostů ze zahraničí, počet českých hostů naopak stagnoval.

7. listopadu 2025  13:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.