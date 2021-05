Očkované odměníme, říká šéf Qantasu. Další by nás měli následovat, dodává

Ředitel letecké společnosti Qantas dále uvedl, že společnost dostojí již dříve oznámeným benefitům, jako je poskytnutí neomezeného limitu vzdušných mil pro naočkované. Nadto australská aerolinka nabídne další benefity jako neomezené létání čtyřčlenných rodin na palubě letadel společností Qantas a Jetstar po dobu jednoho roku na na jakékoli lince.

Do akce Qantasu se též zapojí spřízněná společnost Accor, která rodinám nabídne body ze svého ubytovacího programu tak, aby k letence bylo vždy i ubytování zdarma.

„Máme o očkování skutečný zájem,“ zmínil Joyce v rozhovoru pro Channel 9. Dodal, že výhody by měli získat pouze očkovaní. Firma tak podle něj jasně usiluje o návrat k normální ekonomické činnosti formou odměn očkovaným lidem, uvádí se ve zprávě letecké společnosti. Joyce rovněž uvedl, že s podobnými akcemi by mělo přijít více leteckých firem, aby se populace proočkovala co nejrychleji.

Australská letecká společnost Qantas v současnosti ladí technické detaily programu. „Tímto krokem se snažíme pomoci, seč nám síly stačí,“ uzavřel šéf aerolinek.

Účast firem na očkovacích kampaních není ovšem vynálezem Qantasu. Ve Spojených státech se k očkovací kampani připojily dokonce i jednotlivé federální vlády. Například v New Yorku provozují loterii pro očkované občany, první cena je 5 milionů dolarů (104,3 milionu korun). New Jersey a další státy zase za injekci nabízejí pivo zdarma. V Hongkongu mohou očkovaní obyvatelé vyhrát byt za 1,4 milionu dolarů (29,2 milionu korun). Očkovací kampaň podporují i mnohé české firmy.

Austrálie byla jedna z prvních zemí, která virus úspěšně potlačila. Nyní se však, stejně jako jiné země, potýká s občany váhajícími ohledně očkování. Vakcínu zde doposud obdrželo pouze 4,2 milionů lidí (z celkového počtu 26 milionů obyvatel).