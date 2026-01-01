Trumfy v ruce drží Putin. Z ruských oligarchů vytvořil uctivé přikyvovače

Ačkoliv během stále trvající války na Ukrajině je počet ruských miliardářů z historického pohledu rekordní, jejich politický vliv se za poslední roky téměř zcela ztratil. Mimo jiné i kvůli protiruským sankcím ze strany Západu, které přinutily Putina ke změně přístupu. Ruský prezident vsadil na politiku cukru a biče, která z oligarchů učinila tiché podporovatele současného ruského režimu.
Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025)

Vladimir Putin na každoroční tiskové konferenci (19. prosince 2025) | foto: ČTK

Jurij Milner na předávání Breakthrough Prize Awards v listopadu 2014.
Andrej Melničenko, kterému se přezdívá „ruský král uhlí a hnojiv“.
Metalurgický magnát a šéf společnosti Norilsk Nickel Vladimir Potanin.
Vladimir Lisin, šéf ruského ocelářského gigantu Novolipetsk Steel.
Oleg Tinkov je zakladatel kdysi druhé největší ruské banky Tinkoff Bank. Krátce po zahájení invaze na Ukrajinu rozhodl veřejně zkritizovat ruské počínání. Kreml však krátce poté nařídil manažerům jeho banky, aby se vůči zakladateli vymezili a následoval nucený prodej firmy do rukou loajálního ruského podnikatele za minimální cenu, píše BBC.

Jen pár dnů po veřejné kritice Putinovy válečné politiky se banka Tinkoff Bank ocitla v rukou ruského podnikatele Vladimirova Potanina, který je aktuálně pátým nejbohatším oligarchou. V minulosti zbohatl hlavně na dodávkách niklu ruským výrobcům stíhaček, který jej následně využívají při výrobě motorů.

Ututlaný sex skandál. Oligarcha Děripaska platil za panny, říkali jim „nuly“

Do Potaninových rukou se společnost Tinkoff Bank dostala v roce 2022 jen za 3 procenta její tehdejší skutečné hodnoty, píše BBC. Její zakladatel Tinkov měl kvůli této transakci přijít asi o 9 miliard amerických dolarů (asi 198 miliard korun. I proto se rozhodl Rusko opustit a emigroval do zahraničí.

„O ceně jsem nemohl s nikým diskutovat. Vyjednávání nepřicházelo v úvahu. Cítil jsem se jako rukojmí,“ řekl před nedávnem Tinkov v rozhovoru pro deník The New York Times.

Putin změnil pravidla hry

Přitom krátce po rozpadu Sovětského svazu byla ruská politika vůči miliardářům diametrálně odlišná. Některým Rusům se podařilo zbohatnout hlavně proto, že se dostali k fungujícím státním podnikům. Využili příležitosti v době, kdy byl v zemi kapitalismus v úplných plenkách. I díky tomu se z ruských miliardářů stali také vlivní hráči na politickém poli.

Putin chce celou Ukrajinu i bývalé země východního bloku, varují zpravodajci z USA

Tyto doby jsou ale, zdá se, pryč. „Když jsem podpořil Putina ve volbě do čela Ruska, nemyslel jsem si, že jde o tyrana, uzurpátora a muže, který pošpiní ruskou svobodu a zastaví rozvoj této země,“ napsal v roce 2012 ve své knize tehdejší ruský oligarcha Boris Berezovskij, kterého byl před pár lety nalezli za záhadných okolností mrtvého ve Velké Británii.

Putin se snaží dlouhodobě ukazovat, kdo v Rusku rozdává trumfy. Když v únoru roku 2022 krátce po vniknutí ruské armády na Ukrajinu pozval ruské oligarchy do Kremlu, byl jeho vzkaz vůči nim jasný. „Doufám, že i v této době budeme spolupracovat stejně dobře jako dřív,“ měl podle BBC Putin prohlásit.

Miliardáři tiše trpěli ztrátu hodnoty majetku

Miliardáři vůči ruské politice nic veřejně nenamítali i přesto, že v dalších měsících se hodnota jejich majetku dramaticky propadla. Mezi únorem a dubnem roku 2022 v průměru přišli o skoro třetinu jmění. Následující měsíce ale ukázaly, že ze stále trvající války na Ukrajině mohou mít něco i oni.

Mimo jiné i kvůli obrovským ruským státním výdajům, které několik let táhly ruskou ekonomiku směrem vzhůru. Tím samozřejmě rostly i ruské firmy, které se v této oblasti dodnes pohybují. S nimi opět začali bohatnout ruští miliardáři.

Bez Číny je Rusko ničím, řekl Zelenskyj. Putin chce podle něho pokračovat ve válce

I proto je podle časopisu Forbes v Rusku momentálně 140 dolarových miliardářů a jejich celkové jmění dosahuje na hranici 580 miliard amerických dolarů. „Každý, kdo v Rusku momentálně podniká, musí mít s Kremlem dobré vztahy,“ uzavírá pro BBC redaktor Giacomo Tognini z Forbesu.

