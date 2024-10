Šiřte patriotismus, třeba mezi reaktory. Rusko dosazuje do čela firem veterány

Jako první se nové pozice dočkal Pavel Jakušev, který bude brzy jmenován do pozice poradce Alexeje Lichačova, šéfa státní ruské jaderné společnosti Rosatom. Jakušev by ve své nové funkci měl mít na starosti podporu rodin padlých vojáků i šíření patriotismu mezi podnikovými zaměstnanci. Počítá se mimo jiné i s tím, že bude pracovat na budování vlastenecké výchovy, píše ruský server Verstka.

Jakušev v dohledné době nebude jediným veteránem, který s podobnou pozicí může počítat. Jeho kolegové mají být dosazováni i do čela mnoha obchodních či výrobních ruských státních firem. Další konkrétní jména ale zatím nejsou známá. Jakušev by v Rosatomu měl doplnit Konstantina Denisova a Taťánu Terentyeovou. Tato dvojice má v tomto podniku na starosti personální otázky a ochranu informací.

Za obsazováním veteránů do ruských státních struktur stojí projekt Vremeňa gerojev, ve volném překladu Čas hrdinů, který nedávno vznikl z iniciativy ruské prezidentské administrativy. Jeho smysl spočívá v začleňování veteránů z války na Ukrajině do vedoucích pozic ve státních společnostech a veřejné správě.

Ruský režim si od nového programu slibuje, že nové pozice přispějí ke zviditelnění veteránů v ruské společnosti. I proto se počítá s tím, že skutečný význam nově vzniklých poradců bude spíše symbolický. Poradci nebudou mít žádné rozhodovací pravomoci.

Svého nového vlastního poradce z řad ruských válečných vysloužilců by už brzy měla být mimo jiné každá jaderná elektrárna v zemi. „Je tu přání začlenit veterány do ruských vládních struktur. Měli by mít na starosti veškerou práci, která se týká vojenské služby. Nepřepokládá se ani, že by měli k dispozici nějaké rozpočtové prostředky,“ napsal ruský server Verstka.

Kromě státních firem i do čela ruských měst

Veteráni se navíc do budoucna mohou objevovat nejen v ruských státních firmách, ale také v ruské městské samosprávě. Jejich role i by na úrovni měst měla být podobná. Budou se mimo jiné zúčastňovat velkých akcí a ukazovat veřejnosti, že ruským úřadům velmi záleží na válečných hrdinech.

Putin a jeho nejbližší spolupracovníci začali na usazování veteránů do viditelných funkcí ve státních podnicích i městech po své únorovém projevu ve Federálním shromáždění. Tehdy označil účastníky ruské války na Ukrajině za skutečnou elitu země. Přitom ještě před několika měsíci podobně významnou funkci skoro žádný ruský válečný veterán neměl.

Jednou z mála výjimek je Arťom Žoga, který je pro ostatní ruské válečné veterány velkým příkladem. Podařilo se mu totiž získat pozici zmocněnce prezidenta pro Ural a na rozdíl od ostatních se mu tedy povedlo získat funkci, která má poměrně významný politický přesah, doplňuje ruský server Verstka.