Podmořské plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 byly těžce poškozeny v září 2022.
Putin naznačil, že jakékoli obnovení dodávek nyní závisí na Berlínu. Řekl, že Německo se musí rozhodnout, zda chce prostřednictvím Nord Streamu znovu přijímat ruský plyn.
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Ukončeme to. Ne, nasaďme atomovky. Putinův „Davos“ se pře, co dál na Ukrajině
Plynovod Nord Stream 1, který přiváděl plyn z Ruska do Německa, byl do provozu uveden v roce 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu.
Obě potrubí byla poškozena výbuchem 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn rovněž neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou.
Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum potrvá do 6. června.