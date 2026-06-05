Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jsme připraveni obnovit dodávky plynovodem Nord Stream, sdělil Putin

Autor: ,
  7:15
Rusko je připraveno obnovit dodávky plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream. Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru to řekl ruský prezident Vladimir Putin.
Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské...

Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum (SPIEF). (4. června 2026) | foto: Reuters

Švédská pobřežní stráž zveřejnila snímek, na kterém je vidět únik z plynovodu...
Zařízení plynovodu Nord Stream 1 v německém Lubminu 8. března 2022
Příslušníci domácí stráže norských ozbrojených sil hlídkují u ropných zařízení...
Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské...
45 fotografií

Podmořské plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 byly těžce poškozeny v září 2022.

Putin naznačil, že jakékoli obnovení dodávek nyní závisí na Berlínu. Řekl, že Německo se musí rozhodnout, zda chce prostřednictvím Nord Streamu znovu přijímat ruský plyn.

Ukončeme to. Ne, nasaďme atomovky. Putinův „Davos“ se pře, co dál na Ukrajině

Plynovod Nord Stream 1, který přiváděl plyn z Ruska do Německa, byl do provozu uveden v roce 2011. Nord Stream 2 byl dokončen v roce 2021, jeho potrubím ale nikdy plyn neproudil. Kvůli ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 nebyl uveden do komerčního provozu.

Obě potrubí byla poškozena výbuchem 26. září 2022. Plynovodem Nord Stream 1 v době explozí plyn rovněž neproudil, což Rusko tehdy zdůvodňovalo nutnou údržbou.

Petrohradské mezinárodní ekonomické fórum potrvá do 6. června.

Vstoupit do diskuse (36 příspěvků)

Nejčtenější

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Spropitné po americku dobývá svět. Ani patnáct procent už leckde nestačí

„Milujeme spropitné a vážíme si toho“, říká nápis na krabici v restauraci...

Rostoucí očekávání vyšších dýšek už není jen americkým tématem. Digitální platební terminály, turisté ze Spojených států i tlak na příjmy zaměstnanců v pohostinství posouvají pravidla spropitného v...

V Rusku se rozjela mašinerie proti oligarchům. Stát zabavuje majetky ve velkém

Premium
ilustrační snímek

V Rusku sílí tlak na nejbohatší podnikatele a oligarchy. Úřady je obviňují z korupce, zneužití pravomocí nebo z nepřátelských aktivit. To vše s cílem zabavit jejich majetek. Výsledkem je rozklad...

Jednou připlaval i vánoční stromeček. Co obnáší práce v čistírně odpadních vod

Odpad zachycený při mechanickém čištění vody. Mezi vlhčenými ubrousky a...

V čistírně odpadních vod v Miškovicích v severovýchodní části Prahy dobře vědí, kdy se město probouzí a kdy spí. Každý den tam přitékají tisíce kubíků odpadní vody. Její součástí ovšem nejsou jen...

Trumpův zeť natáhl ostnatý drát na vzácném ostrově a staví resort. Albánci vyšli do ulic

Protest proti výstavbě luxusního resortu, který plánuje společnost spojená se...

Tisíce Albánců v úterý večer protestovaly v ulicích Tirany proti plánu Jareda Kushnera, na vybudování luxusního resortu. Zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa chce stavět na neobydleném ostrově...

Jsme připraveni obnovit dodávky plynovodem Nord Stream, sdělil Putin

Ruský prezident Vladimir Putin v Petrohradu, kde se koná Petrohradské...

Rusko je připraveno obnovit dodávky plynu do Německa prostřednictvím plynovodu Nord Stream. Na Petrohradském mezinárodním ekonomickém fóru to řekl ruský prezident Vladimir Putin.

5. června 2026  7:15

Budvar představuje letní hit. S ikonou světové pivní scény uvařil osvěžující Ale

Advertorial
Budějovický Budvar spojil síly s dánským kultovním pivovarem Mikkeller a...

Národní pivovar vytahuje na léto nečekanou novinku. Budějovický Budvar spojil síly s kultovním dánským pivovarem Mikkeller a společně uvařili limitovanou edici Twogether Forever. Lehké svrchně...

5. června 2026

Když je energetická krize, zájem o tepelná čerpadla roste. Nejsou však pro každého

Premium
ilustrační snímek

Prodej tepelných čerpadel se v minulém roce držel na stabilní úrovni, letos opět mírně roste, přibližně o 16 procent. Zájem o tuto technologii se vrátil na předkrizovou úroveň, potvrzuje asociace....

5. června 2026

Nejhorší sucho za 65 let zdražuje krmiva. Balík sena stojí už dva tisíce

ilustrační snímek

Nejhorší sucho za posledních 65 let dopadá zatím hlavně na zemědělce. Na Pardubicku ho pociťuje ve velkém například Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“ Živanice, které se mimo jiné...

5. června 2026

„Krásné čisté uhlí“. Trump dá 700 milionů dolarů na obnovu uhelného průmyslu

Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek v Oválné pracovně oznámil, že vyčlení 700 milionu dolarů (14,6 miliardy korun) na obnovu uhelného průmyslu ve Spojených státech. Finance půjdou mimo jiné na...

4. června 2026  23:02

Barcelona ždímá eura z návštěvy papeže. K pronájmu jsou i balkony nad cestou, kudy pojede

Centrem Barcelony projede papež Lev XIV. před obřadem v chrámu Sagrada Família.

Někteří obyvatelé centra Barcelony nabízejí k pronájmu své balkony na 10. června. Městem tehdy projede papež Lev XIV. před obřadem v chrámu Sagrada Família. Z balkonů bude možné sledovat jeho průjezd...

4. června 2026  20:08,  aktualizováno  20:10

Ropné státy hledají cesty, jak obejít Hormuz. Budou třeba miliardové investice

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)

Dlouhé roky se ropné velmoci v Perském zálivu spoléhaly na Hormuzský průliv. Pokračující válka v Íránu však odstartovala zásadní změnu. Spojené arabské emiráty i Saúdská Arábie i další země v regionu...

4. června 2026

Čínské emise uhlíku stouply, přibývá ale také nevyužité čisté elektřiny

Kouř z uhelné elektrárny nad čínským městem Pin-čou

Navzdory rychlému rozšiřování obnovitelných zdrojů energie, hlásí Čína za první tři měsíce letošního roku nárůst emisí oxidu uhličitého. Ukazuje se totiž, že stále větší objem elektřiny z větru a...

4. června 2026

Japonská značka Uniqlo už vybrala místo pro první obchod v Česku, zamíří do centra Prahy

Londýnská prodejna Uniqlo (19. července 2025)

Japonská módní značka Uniqlo otevře svou první prodejnu v Česku v pražském Paláci Hybernia na náměstí Republiky. Podle informací iDNES.cz už má v budově podepsanou nájemní smlouvu. Samotný projekt...

4. června 2026  14:39

SpaceX chce z primární nabídky akcií získat 75 miliard dolarů, ovládne ji Musk

ilustrační snímek

Americká vesmírná společnost SpaceX hodlá z primární veřejné nabídky akcií získat 75 miliard dolarů, oznámila v materiálech pro burzovní komisi. Půjde tak o největší nabídku akcií všech dob. S...

4. června 2026  12:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zakázek přibývá, kapacity jsou téměř plné. České stavebnictví ale ztrácí zaškolené lidi

Setkání lídrů českého stavebnictví 2026. (4. června 2026)

České stavebnictví míří k dalšímu růstu, firmy ale narážejí na několik brzd najednou. Kromě odchodů zaškolených pracovníků je trápí přetížené kapacity, pomalé povolování staveb i růst nákladů kvůli...

4. června 2026  11:56

Alza na Slovensku otvírá první obchod s luxusní kosmetikou. Nabídne až 2 500 produktů

Nový showroom Alzabeauty v Bratislavě je první obchodem s kosmetikou. (3....

Alza rozšiřuje své působení v segmentu prodeje kosmetiky. V bratislavském showroomu Nivy otevírá svůj první kamenný luxusní AlzaBeauty shop. Zaměří se na parfémy, péči o pleť a vlasy i dekorativní...

4. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.