Od pátku plyn za rubly, jinak zavírám kohoutky, pohrozil Putin Evropě

„K nákupu ruského zemního plynu si musejí otevřít rublové účty v ruských bankách. Z těchto účtů se budou uskutečňovat platby za dodaný plyn,“ citovala Putina agentura Reuters.

Dekret stanoví mechanismus, podle něhož mají kupci převést zahraniční měny na zvláštní účet u ruské banky, která jim následně pošle rubly k uskuteční platby za plyn.

„Pokud se takové platby neuskuteční, budeme to považovat za nesplnění povinnosti ze strany kupce se všemi důsledky. Nikdo nám nic neprodává zadarmo a ani my nehodláme dělat charitu. To znamená, že stávající kontrakty budou zastaveny,“ varoval Putin.

Evropa se nehodlá nechat vydírat

Francouzský ministr financí Bruno Le Maire a německý ministr hospodářství Robert Habeck tento nový požadavek prezidenta Vladimira Putina odmítli. Podle nich jde o nepřijatelné porušení smluv a vydírání. Obě země se podle ministrů připravují na zastavení dodávek plynu z Ruska, uvedla agentura AFP.

„Pro nás je důležité nenechat se od Putina vydírat,“ řekl Habeck.

23. března 2022

„V žádném případě nebudeme souhlasit s tím, aby se za dodávky plynu platilo jinou měnou, než jaká byla smluvně dohodnuta,“ řekl Le Maire. Připomenul, že země skupiny G7, mezi které patří i Francie, trvají na platbách za plyn podle stávajících dohod.

Platby v rublech odmítá i německý kancléř Scholz s rakouským kolegou Nehammerem. Scholz řekl, že je na Putinovi, jak se nyní zachová. Oba kancléři shodně uvedli, že stávající smlouvy počítají s evropskou měnou euro.