Přiznává komicky nízký majetek. Putin má miliardy dolarů, tvrdí kritici

Putinovy zveřejněné příjmy za loňský rok pocházejí z prezidentského platu, vojenských výsluh, úroků z vkladů a zisků z investic. Ruský rezident také přiznává vlastnictví bytu v Sankt Petěrburgu o rozloze 77 metrů čtverečních a garáže tamtéž o velikosti 18 metrů čtverečních, v Moskvě pak využívá byt velký 149 metrů čtverečních.

Do jeho majetku patří dva historické sedany Volha GAZ M21 (které se na internetovém bazaru eBay dají sehnat za 317 až 362 tisíc korun), dál „esúvéčko“ Lada Niva (nová stojí od 160 tisíc korun výš) a retro obytný přívěs za zhruba 20 tisíc korun, informuje server Quartz.

Skutečné Putinovo jmění však údajně dalece přesahuje tato skromná čísla. Šéf investiční společnosti Hermitage Capital Management Bill Browder, Putinův kritik, který byl z Ruska v roce 2005 vyhoštěn, uvedl před dvěma lety před americkým senátním soudním výborem, že Putin je jedním z nejbohatších lidí na světě.

„Odhaduji, že za 17 let, co je u moci, díky nekalým ziskům z pochybných transakcí nashromáždil 200 miliard dolarů,“ řekl Browder před komisí. To by v přepočtu znamenalo více než 4,5 bilionu korun, což by z Putina učinilo nejbohatšího člověka na planetě.

Co je doma, to se počítá

Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů, ruské noviny Nová gazeta a Projekt organizovaného zločinu a hlášení korupce uvedly, že mnoho z Putinova bohatství, včetně velkých podílů ve státem kontrolovaném gigantu Gazprom a dalších firmách, na papíře patří jeho blízkým společníkům a členům rodiny.

„Vezme si, co chce,“ řekla americká politoložka Karen Dawishová Mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů. „Když jste ruským prezidentem, nepotřebujete písemnou smlouvu. Vy jste zákon,“ dodala.

Vladimir Putin má navíc podle vůdce ruské opozice Alexeje Navalného na ostrově nedaleko finských hranic luxusní vilu. Putin Villu Segren údajně vlastní přes důvěryhodné lidi ze svého nejbližšího okolí.

„Všechno nasvědčuje tomu, že jde o Putinovo klasické korupční schéma. Jeho osobní majetek je registrován pod jménem jeho blízkých přátel, kteří během uplynulých sedmnácti let pohádkově zbohatli,“ vysvětlil Navalný ve videu, které zveřejnil na YouTube před rokem a půl.

Před rokem 2014 se zase objevily zprávy o tom, že si Putin nechal u Černého moře postavil luxusní sídlo. Palác za 20 miliard má tři heliporty, sportovní centrum, nebo soukromé divadlo a vlastní molo.

Hodinky za miliony

Ruský prezident je také známý impozantní sbírkou luxusních hodinek. „Vypadá to, že aby si Putin mohl takovou sbírku dovolit, nesměl by šest let jíst ani pít,“ napsal v roce 2012 na blogu bývalý vicepremiér a opoziční lídr Boris Němcov.

Putin byl viděn například s hodinkami Patek Philippe Perpetual Calendar (za 1,4 milionu korun), Blancpain Leman Aqua Lung Grande Date (238 tisíc korun) a platinovým modelem A. Lange & Söhne Tourbograph (11,3 milionu korun).

Ruský průměrný roční příjem na hlavu přitom podle poslední dostupných dat Světové banky v roce 2017 dosáhl necelých 566 tisíc korun, Mezinárodní měnový fond za rok 2018 uvádí cifru 662 tisíc korun.