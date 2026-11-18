Putin se již na summitu v Číně setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem a má se rovněž zúčastnit chystané třístranné schůzky s ním i americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Očekává se, že tématem jednání bude mimo jiné konflikt na Ukrajině a případná smlouva o zvýšení ruského vývozu plynu do Číny prostřednictvím plynovodu.
Putin s sebou přivezl do Číny početnou delegaci, jejíž součástí jsou desítky vysokých úředníků a vedoucích pracovníků z některých z největších ruských společností a bank, včetně Rosněfti, Novateku a Gazpromu.
Ve svém projevu před představiteli podnikatelské sféry odmítl neúspěšné pokusy o izolaci země a tvrdil, že Rusko překonává výzvy s důstojností. „Jsme připraveni podělit se o naše zkušenosti,“ řekl Putin. Země podle něj postupuje vpřed plnou rychlostí, dokonce rychleji, než všichni předpokládali. „Jsme připraveni pokračovat v rozvoji vzájemně prospěšné spolupráce s asijsko-pacifickým regionem,“ dodal.
Putin spoke at the APEC summit. His speech boiled down to: Russia is doing great, Europe is doing badly, Russia is very advanced, sanctions do not work. Meanwhile, everyone listening has seen footage of the Kerch Bridge attacked yesterday and knows how many Russian refineries have been attacked within the past month. They know about Russia's tremendous losses on the battlefield each month.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2026
Putin se snaží využít této vzácné příležitosti na světové scéně k tomu, aby prezentoval Rusko nejen jako atraktivní místo pro podnikání, ale také jako dynamickou ekonomiku s obrovským nevyužitým potenciálem, která představuje klíčového partnera pro členy APEC. Ve skutečnosti však ruská ekonomika výrazně zpomalila, píše agentura Bloomberg.
Jeho optimistické úsilí o navázání kontaktů nicméně ukazuje, jak je vůdce Kremlu povzbuzen známkami své rehabilitace, a to navzdory mezinárodnímu zatykači a několika kolům sankcí, které jsou důsledkem války na Ukrajině.
Ve svém veřejném prohlášení na začátku středečního setkání se Si Ťin-pchingem Putin ocenil jejich partnerství v oblasti zahraniční politiky v kontextu náročného geopolitického prostředí a uvedl, že oba usilují o konstruktivní přístupy zaměřené na utváření spravedlivějšího multipolárního světového řádu.
Ruská ekonomika trpí
Setkání ruského prezidenta se Si Ťin-pchingem je již pátým od začátku roku 2026. Četnost podtrhuje intenzitu vztahů mezi Moskvou a Pekingem. Svědčí to také o tom, jak se Rusko od začátku roku 2022, kdy Putin zahájil totální válku proti Ukrajině, stává stále více závislým na Číně. Sankce a kolaps velké části jeho obchodu s Evropou donutily Moskvu přesměrovat obchodní, finanční a technologické vazby směrem na východ.
Ve svém projevu Putin rovněž vyzdvihl kritiku Evropské unie a uvedl, že tento blok 27 zemí ztrácí svou průmyslovou kapacitu a konkurenceschopnost. Rostoucí zadlužení podle něj poškozuje podniky a občané jsou svědky ponižujícího poklesu životní úrovně. Naproti tomu vnější tlak podle něj poskytl Rusku silnou motivaci.
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Si Ťin-pching si přeje snazší obchod, bude jednat s Trumpem i Putinem
Jeho projev se místy zvrhl v fantazírování, když tvrdil, že Rusko je největší ekonomikou Evropy – což není pravda – a zdůrazňoval jeho významné logistické kapacity. To je vzhledem k faktu, že Ukrajina soustavně provádí útoky na ruskou infrastrukturu včetně mostů, rafinerií a skladů, jen těžko uvěřitelné tvrzení, píše Bloomberg.
Ruská ekonomika momentálně trpí, neboť podniky i spotřebitelé se potýkají s vysokými úrokovými sazbami zavedenými s cílem zpomalit inflaci uprostřed masivních vládních výdajů na válku. Hrubý domácí produkt vzrostl ve třetím čtvrtletí o procento poté, co v předchozích třech měsících zaznamenal růst o 1,3 procenta. Ukrajinské útoky vyřadily z provozu průmyslová zařízení, narušily logistiku a přispěly k inflačním tlakům.
Odstávky v rafineriích vedly ve třetím čtvrtletí k meziročnímu poklesu ruské rafinerské produkce o 18 procent, což je podle údajů Federální statistické služby nejprudší pokles ve srovnatelných čtvrtletních údajích od roku 2020.
Rusko mezi mocnosti nepatří
Podle ruského ministerstva zahraničí přesáhl objem vzájemného obchodu s Čínou za prvních 10 měsíců roku 2026 celkový objem za celý rok 2025 a vzrostl téměř o 33 procent na 242,5 miliardy dolarů. Hlavním motorem zůstává energetika, ale spolupráce se podle Moskvy rozšířila nad rámec tradičních dodávek ropy a plynu i na velké petrochemické projekty, jaderné reaktory ruské konstrukce v Číně a iniciativy v oblasti obnovitelných zdrojů energie.
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Spolu v posteli, bez lásky. Rusko je pro Čínu spíš štěkající pes než rovný partner
Jednou z významných oblastí, ve kterých se pokrok stále jeví jako nedosažitelný, je smlouva, která by mohla více než zdvojnásobit současný vývoz ruského plynu do Číny prostřednictvím plynovodu. Ruský plynárenský gigant Gazprom PJSC se již řadu let snaží dosáhnout dohody o dodávkách přes budoucí trasu Power of Baikal, dříve známou jako Power of Siberia 2.
Mezi překážky v jednáních patřily také podrobnosti týkající se cen a flexibility objemů, i když ruští představitelé opakovaně tvrdili, že zbývající potíže by mohly být rychle vyřešeny. Místopředseda vlády Alexander Novak minulý měsíc uvedl, že Gazprom a China National Petroleum Corp. by mohly do konce roku uzavřít obchodní dohodu.
Putin na obchodním fóru prohlásil, že plánované třístranné setkání s Si Ťin-pchingem a Donaldem Trumpem skýtá velký potenciál. „Moskva to opravdu chce a z velmi jasného důvodu se na summit těší víc než kdokoli jiný – Moskva je totiž nejslabší mocností z těchto tří,“ uvedl Alexander Gabujev, ředitel Carnegie Russia Eurasia Center. Pro Putina jde podle něj o symbolické zařazení do této ligy supervelmocí a nejvýznamnějších hráčů sedících u jednacího stolu.
„Rusko však už rozhodně do této ligy špičkových mocností nepatří a nevrátí se do ní bez ohledu na výsledek Putinovy kruté války na Ukrajině,“ uzavřel Gabujev podle Bloombergu.