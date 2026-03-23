Ekonomika musí zase růst, nařídil Putin kvůli poklesu ruského HDP

  12:36
Ruská ekonomika ztrácí na výkonu. Hrubý domácí produkt země byl letos v lednu o 2,1 procentního bodu nižší než před rokem, uvedl prezident Vladimir Putin na poradě o ekonomických problémech. Podle něj je nutné vrátit ruskou ekonomiku na cestu udržitelného růstu.
Ruský prezident Vladimir Putin na ekonomické poradě v Kremlu 23. března 2026 | foto: AP

Putin také hovořil o potřebě vyvážených rozhodnutí týkajících se využití dodatečných příjmů z prudkého růstu cen ropy a plynu na světovém trhu, uvedly tiskové agentury.

„Odborníci hovoří o takzvaném kalendářním faktoru, protože letos v lednu bylo méně pracovních dnů než loni. Chci však znovu zdůraznit to, o čem jsme mluvili i dříve: je nezbytné vrátit se na cestu udržitelného hospodářského růstu,“ řekl Putin v úvodu porady.

Za klady podle státní agentury TASS naopak označil lednovou nezaměstnanost na úrovni 2,2 procenta a míru inflace pod šesti procenty. Podle listu Vedomosti se zmínil také o poklesu průmyslové výroby v zemi o 0,8 procenta.

USA se soustředí na Írán a Rusko válku ukončit nechce, posteskl si Zelenskyj

Ruské ropné a plynárenské společnosti by podle hlavy státu měly využít dodatečné příjmy z růstu cen na světovém trhu ke splacení dluhů. Prezident také požádal vládu, aby učinila vyvážená rozhodnutí o tom, jak využít neočekávané státní příjmy z vývozu energií způsobené prudkým nárůstem světových cen, a to v zájmu zajištění dlouhodobé rovnováhy federálního rozpočtu.

Rusko těží z krize na Blízkém východě, protože ceny ropy a dalších komodit vzrostly. Spojené státy také poprvé od začátku konfliktu na Ukrajině zrušily některé sankce na ruskou ropu.

Před prudkým růstem cen ropy ruská vláda pracovala na balíčku úsporných opatření. Jeho součástí měly být i škrty nepodstatných rozpočtových výdajů o deset procent. Nárůst příjmů z ropy však může tyto plány odložit, napsala agentura Reuters. Příjmy z prodeje ropy a plynu jsou pro Kreml důležitým zdrojem financí, na celkových příjmech státního rozpočtu se podílejí zhruba čtvrtinou.

