Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Firmy bojují o magickou cenu 9,99 dolaru. Mění proto obaly i velikost balení

Autor:
  15:00

Porcelánové figurky za cenu 9,99 dolarů v obchodě na Floridě (1. ledna 2000) | foto: Profimedia.cz

Američtí výrobci běžného spotřebního zboží dělají maximum pro to, aby se jejich výrobky prodávaly pod magickou hranicí 10 dolarů (zhruba 210 Kč). Kvůli rostoucím nákladům proto mění obaly nebo zmenšují balení. Psychologický efekt této ceny podle odborníků výrazně ovlivňuje nákupní rozhodování zákazníků.

Psychologickou hranici 10 dolarů řeší výrobci i obchodníci napříč různými odvětvími – od hraček přes nápoje až po kosmetiku a čisticí prostředky, píše americký portál The Wall Street Journal.

Například společnost Hasbro v USA pozměnila balení hry Connect 4, která se aktuálně prodává v jednoduchém kartonovém návleku místo klasické krabice. Zjednodušila také obaly figurek Transformers Cyber Changer.

Bude to náročný rok. Ceny potravin v USA rychle rostou, lidé se musí přizpůsobit

V případě nová edice Monopoly Deal, která je věnovaná mistrovství světa ve fotbale, vnější papírový obal firma úplně vynechala. Karty prodává pouze v pouzdře.

„9,99 dolaru je skutečně cenová hranice, která významně ovlivňuje chování spotřebitelů,“ uvedl pro The Wall Street Journal generální ředitel Hasbra Christ Cocks.

Nejde o jeden cent

Podle profesorky marketingu Vicki Morwitzové, která působí na Columbia Business School v New Yorku, nejde o úsporu jediného centu. Lidé podle ní mají tendenci rozdělovat ceny do určitých pásem.

„Cena pod 10 dolary proto působí jinak než cena 10 dolarů a vyšší, přestože skutečný finanční rozdíl je zanedbatelný,“ uvedla. Podle ní inflace posunula ceny mnoha běžných výrobků nad známé psychologické hranice, takže produkty, které jsou pod nimi, aktuálně ještě více vynikají.

Na dům ani auto nedosáhnou. Američané proto utrácejí za roztomilé miniatury

Firmy k udržení cen pod psychologickou hranicí přistupují různě. Například pivovar Boston Beer Company nahradil balení se šesti plechovkami nápoje balením se čtyřmi většími plechovkami, aby se prodejní cena udržela pod hranicí 10 dolarů. „Tímto jsme získali cenově dostupnější vstupní variantu,“ uvedl generální ředitel Jim Koch.

Desítka místo devítky

Obchodní řetězec Michael’s, který se zaměřuje na výtvarné a hobby potřeby, má zase v plánu rozšířit nabídku výrobků s cenou pod 10 dolarů. Některé maloobchodní řetězce pak reagují na psychologickou hranici cenovými akcemi a dočasnými slevami, aby cenu svých výrobků dostaly pod 10 dolarů.

Například řetězec Walmart v rámci letní akce oznámené minulý týden snížil cenu balení 24 plechovek kokakoly a Pepsi těsně pod 10 dolarů, píše The Wall Street Journal.

Lidl mění strategii v USA. Dobývá srdce zákazníků kvalitou a nízkou cenou

Nižší ceny se snaží držet také společnost Clean Cult, která prodává čistící prostředky, přičemž některé výrobky stojí 7,99 dolaru. Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Ryan Lupberger uvedl, že ceny nezvýšil už sedm let, a to i za cenu nižších ziskových marží.

Podle něj je zřejmé, že zákazníci citlivě vnímají překročení psychologické cenové hranice. Při zlevnění z přibližně 12,99 dolaru na těsně pod 9,99 dolaru se prodeje více než zdvojnásobí.

„Lidé přece netráví hodiny procházením regálů. Když uvidí cenu začínající desítkou místo devítkou, je to úplně jiný cenový zážitek. Okamžitě si pomyslí, že je to drahé, protože mozek číslo nezpracovává tak podrobně,“ zmínil Lupberger.

Podle odborníků existuje více psychologicky významných cenových hranic. Vedle 10 dolarů mezi ně patří například také 5 nebo 20 dolarů.

Zakladatelka a generální ředitelka kosmetické značky Bubble Skincare Shai Eisenmanová uvedla, že mnoho zákazníků považuje 20 dolarů za maximální částku, kterou je ochotno utratit za kosmetiku.

Firma podle ní ceny v posledních letech nezvyšovala, omezila ale marketingový rozpočet. „Je to neustálý boj, abychom zůstali konkurenceschopní. Zároveň ale od našich zákazníků slyšíme, že čelí stále silnějším ekonomickým tlakům. Chceme proto zajistit, aby naše produkty zůstaly cenově dostupné,“ uzavřela manažerka podle amerického portálu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nejhorší je kufr obalený potravinovou fólií. Reportér nahlédl za kulisy letiště v Praze

Premium
ilustrační snímek

Pro většinu lidí je letiště jen místem, odkud začíná dovolená. Za kulisami pražské Ruzyně však funguje složitý svět bezpečnostních kontrol, sokolníků, hasičů i technologií, které denně dohlížejí na...

„Range Rover z Temu“ dobyl Británii. Čínské značky už ovládají pětinu trhu

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké...

Čínské automobilky v Evropě posilují. V březnu se stal nejprodávanějším autem ve Velké Británii sportovně-užitkový vůz Jaecoo 7 svým vzhledem nápadně připomínající britský Range Rover. Zásadní rozdíl...

Za pultem McDonald’s. Kuchyň hlídají štítky, časovače i teplotní čidla

Pobočka McDonald’s v Kozomíně je součástí sítě rychlého občerstvení, která...

Všechny restaurace řetězce McDonald’s fungují podle přesně nastavených postupů. Při prohlídce zázemí redakce iDNES.cz nahlédla do skladů, kuchyně i částí se smaženými produkty. Důraz se klade hlavně...

Vlakotramvaj od AŽD se ukázala ve zkušebním provozu. Poprvé svezla lidi

Experimentální bateriová vlakotramvaj LENKA - Lehké Elektrické Nabíjecí...

Na železniční trati mezi Dolním Bousovem a Kopidlnem začaly zkušební jízdy tramvaje přestavěné na lehké kolejové vozidlo. Experiment Lenka (lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo) zatím...

Ferrari představilo jachtu budoucnosti. Poletí nad mořem bez fosilních paliv

Projekt Ferrari Hypersail má spojit technologie z automobilového průmyslu s...

Ferrari rozšiřuje své působení mimo svět sportovních automobilů. Italská automobilka představila projekt Hypersail, třicetimetrovou závodní jachtu, která má překonávat rychlostní rekordy na oceánech...

Firmy bojují o magickou cenu 9,99 dolaru. Mění proto obaly i velikost balení

Porcelánové figurky za cenu 9,99 dolarů v obchodě na Floridě (1. ledna 2000)

Američtí výrobci běžného spotřebního zboží dělají maximum pro to, aby se jejich výrobky prodávaly pod magickou hranicí 10 dolarů (zhruba 210 Kč). Kvůli rostoucím nákladům proto mění obaly nebo...

18. července 2026

Trumpovi synové bohatnou na americké obraně. Pentagon i firmy se brání

Eric Trump a Donald Trump Jr. ve West Palm Beach (6. listopadu 2024)

Zatímco vláda Donalda Trumpa masivně investuje do obranných technologií, jeho synové Donald Trump Jr. a Eric Trump si v této oblasti vybudovali portfolio vlastních investičních aktivit. Někteří...

18. července 2026

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Kolik proteinů člověk potřebuje a jak na tom vydělávají firmy

Proteinové tyčinky značky David v regálu amerického supermarketu (12. ledna...

Ještě nikdy neměli zákazníci k dispozici tolik způsobů, jak získat proteiny. Regály v obchodech jsou plné popcornu, cereálií, sušenek, tyčinek a dokonce i vod obohacených o bílkoviny. Současný boom...

18. července 2026

USA prohrávají boj o zahraniční vysokoškolské studenty. Odrazuje je Trump

Jednou z univerzit, která těží z odlivu studentů z USA, je RWTH v německých...

Spojené státy přicházejí o jednu ze svých dlouholetých konkurenčních výhod: o schopnost přitahovat talentované studenty z celého světa. Tvrdší imigrační politika administrativy prezidenta Donalda...

18. července 2026

Semafor nebo Krvavá záda. Mizející míchané nápoje jsou součástí folkloru, říká badatel

Autor knihy o českých míchačkách Alexandr Guha s přáteli.

Semafor, Krvavá záda nebo třeba Sauronovo oko jsou názvy tzv. míchaček – tedy smíchaných alkoholických nápojů, často likérů. „Jejich hlavní vzestup byl v socialistickém Československu, nyní spíš...

18. července 2026

Koncentrace turistů jako ve Středomoří. Jak Praha začíná bojovat s overturismem

Premium
Vzácný příklad pozitivní motivace předvádí maltský odbor dopravy. Mladým...

Před startem letošní letní sezony sestavila společnost BookRetreats.com žebříček turisticky nejvytíženějších středomořských ostrovů, kterému vévodí Malta, Lanzarote a Ibiza. Touroperátor zaměřený na...

18. července 2026

Penzijní miliardy míří na globální trhy. Hledá se cesta, jak je udržet v Česku

ilustrační snímek

Penzijní systém čeká zásadní proměna. Snížením poplatků a změnou investiční strategie zamýšlí ministerstvo financí maximalizovat zisky střadatelů. Diskuse o razantním snížení poplatků ovšem odborníky...

18. července 2026

Na šampionátu došly dresy Nike. Značka promarnila svou šanci, tvrdí odborníci

Zápasové dresy Nike FIFA vystavené ve vlajkovém obchodě značky v nákupní pasáži...

Společnosti Nike řeší problém. Na fotbalovém šampionátu jí začaly docházet originální zápasové dresy. Značka vyprodala ty pro nejméně čtyři ze svých 16 sponzorovaných federací. Některé brazilské sady...

17. července 2026

Co s ropou, kterou nelze zpracovat. Návratu k normálu brání rafinerie

ilustrační snímek

Samotná ropa je bez dalšího zpracování jen stěží využitelná. Než se z ní stane benzin, nafta nebo letecké palivo, musí projít rafineriemi. Právě ty ale nyní narážejí na své limity. V posledních...

17. července 2026

Po požáru hrozí firmě Vasky nedostatek zboží, nabídku zúžila o 60 procent

Část budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně, kterou zasáhl...

Firma Vasky se obává, že po požáru ve Zlíně může v jejích prodejnách kvůli malým zásobám chybět některé zboží. Její pracovníci nyní fungují v náhradních prostorách a obvolávají zákazníky. Kvůli...

17. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Apple znovu kraluje. V žebříčku nejhodnotnějších firem vystřídal Nvidii

ilustrační snímek

Americká technologická společnost Apple v pátek vystřídala amerického výrobce čipů Nvidia na pozici nejhodnotnější firmy světa. Apple se na tuto pozici vrátil poprvé od dubna loňského roku....

17. července 2026  17:46

„Range Rover z Temu“ dobyl Británii. Čínské značky už ovládají pětinu trhu

Ambiciózní čínský model Jaecoo J7 vypadá jako malý Range Rover a ve Velké...

Čínské automobilky v Evropě posilují. V březnu se stal nejprodávanějším autem ve Velké Británii sportovně-užitkový vůz Jaecoo 7 svým vzhledem nápadně připomínající britský Range Rover. Zásadní rozdíl...

17. července 2026  16:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.