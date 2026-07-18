Psychologickou hranici 10 dolarů řeší výrobci i obchodníci napříč různými odvětvími – od hraček přes nápoje až po kosmetiku a čisticí prostředky, píše americký portál The Wall Street Journal.
Například společnost Hasbro v USA pozměnila balení hry Connect 4, která se aktuálně prodává v jednoduchém kartonovém návleku místo klasické krabice. Zjednodušila také obaly figurek Transformers Cyber Changer.
|
Bude to náročný rok. Ceny potravin v USA rychle rostou, lidé se musí přizpůsobit
V případě nová edice Monopoly Deal, která je věnovaná mistrovství světa ve fotbale, vnější papírový obal firma úplně vynechala. Karty prodává pouze v pouzdře.
„9,99 dolaru je skutečně cenová hranice, která významně ovlivňuje chování spotřebitelů,“ uvedl pro The Wall Street Journal generální ředitel Hasbra Christ Cocks.
Nejde o jeden cent
Podle profesorky marketingu Vicki Morwitzové, která působí na Columbia Business School v New Yorku, nejde o úsporu jediného centu. Lidé podle ní mají tendenci rozdělovat ceny do určitých pásem.
„Cena pod 10 dolary proto působí jinak než cena 10 dolarů a vyšší, přestože skutečný finanční rozdíl je zanedbatelný,“ uvedla. Podle ní inflace posunula ceny mnoha běžných výrobků nad známé psychologické hranice, takže produkty, které jsou pod nimi, aktuálně ještě více vynikají.
|
Na dům ani auto nedosáhnou. Američané proto utrácejí za roztomilé miniatury
Firmy k udržení cen pod psychologickou hranicí přistupují různě. Například pivovar Boston Beer Company nahradil balení se šesti plechovkami nápoje balením se čtyřmi většími plechovkami, aby se prodejní cena udržela pod hranicí 10 dolarů. „Tímto jsme získali cenově dostupnější vstupní variantu,“ uvedl generální ředitel Jim Koch.
Desítka místo devítky
Obchodní řetězec Michael’s, který se zaměřuje na výtvarné a hobby potřeby, má zase v plánu rozšířit nabídku výrobků s cenou pod 10 dolarů. Některé maloobchodní řetězce pak reagují na psychologickou hranici cenovými akcemi a dočasnými slevami, aby cenu svých výrobků dostaly pod 10 dolarů.
Například řetězec Walmart v rámci letní akce oznámené minulý týden snížil cenu balení 24 plechovek kokakoly a Pepsi těsně pod 10 dolarů, píše The Wall Street Journal.
|
Lidl mění strategii v USA. Dobývá srdce zákazníků kvalitou a nízkou cenou
Nižší ceny se snaží držet také společnost Clean Cult, která prodává čistící prostředky, přičemž některé výrobky stojí 7,99 dolaru. Spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Ryan Lupberger uvedl, že ceny nezvýšil už sedm let, a to i za cenu nižších ziskových marží.
Podle něj je zřejmé, že zákazníci citlivě vnímají překročení psychologické cenové hranice. Při zlevnění z přibližně 12,99 dolaru na těsně pod 9,99 dolaru se prodeje více než zdvojnásobí.
„Lidé přece netráví hodiny procházením regálů. Když uvidí cenu začínající desítkou místo devítkou, je to úplně jiný cenový zážitek. Okamžitě si pomyslí, že je to drahé, protože mozek číslo nezpracovává tak podrobně,“ zmínil Lupberger.
Podle odborníků existuje více psychologicky významných cenových hranic. Vedle 10 dolarů mezi ně patří například také 5 nebo 20 dolarů.
Zakladatelka a generální ředitelka kosmetické značky Bubble Skincare Shai Eisenmanová uvedla, že mnoho zákazníků považuje 20 dolarů za maximální částku, kterou je ochotno utratit za kosmetiku.
Firma podle ní ceny v posledních letech nezvyšovala, omezila ale marketingový rozpočet. „Je to neustálý boj, abychom zůstali konkurenceschopní. Zároveň ale od našich zákazníků slyšíme, že čelí stále silnějším ekonomickým tlakům. Chceme proto zajistit, aby naše produkty zůstaly cenově dostupné,“ uzavřela manažerka podle amerického portálu.